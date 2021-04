Pukinsks atklāj, ka apdraudēts pagājušās sezonas FC "Riga" čempiontituls

Jau ziņots, ka janvāra sākumā Latvijas vicečempione RFS vērsās CAS ar prasību pret LFF, "Riga" un "Liepājas" klubu bēdīgi slavenās apgaismojuma traucējuma dēļ Liepājā pārceltās spēles lietā.

Tiesas sēde lietā CAS 2020/A/7594 ceturtdien notika video konferences zvana veidā, uzklausot visu četru pušu pārstāvjus.

CAS mājaslapā pie lietā iesaistītajām pusēm minēta ar čempionvienība "Riga". Lai arī strīds ir starp "Liepājas" un RFS klubiem, kā arī LFF, "Riga" šajā lietā piedalās, jo RFS labvēlīga lēmuma gadījumā par pagājušās sezonas Latvijas "Optibet" virslīgas čempionāta uzvarētāju tiks kronēta RFS.

"Šādās lietās ir pieņemtais juridiskais process, kurā tiek uzrunātas puses, kam no lēmuma varētu būt kāda ietekme," par "Riga" līdzdalību strīdā teica Pukinsks. "Tāpat jāraugās arī no čempionāta viedokļa. Ja RFS prasība tiks apmierināta, šī komanda kļūs par pagājušās sezonas uzvarētāju. Tāpēc arī "Riga" ir viena no pusēm, kas iesaistīta lietas izskatīšanā."

RFS futbola virslīgā ieņēma otro vietu, par trim punktiem atpaliekot no čempiones "Riga". Ja RFS tiktu pie tehniskās uzvaras pārceltajā spēlē, komanda kļūtu par valsts čempioni, jo savstarpējās spēlēs tai bija labāka bilance pret "Riga" vienību - 1:2, 2:0, 3:0.

Tas nozīmētu arī to, ka 2021./2022.gada sezonas Čempionu līgas turnīrā piedalītos RFS, bet "Riga" spēlētu UEFA Eiropas Konferenču līgā.

Tikmēr "Liepāja" tehniskā zaudējuma gadījumā atkāptos uz sesto vietu, priekšā palaižot Jūrmalas "Spartaku". Liepājnieki 2020.gadā uzvarēja Latvijas kausa izcīņā un vieta virslīgas turnīra tabulā neietekmētu viņu spēlēšanu UEFA Eiropas Konferenču līgā.

LFF CAS ir iesaistīta arī citā lietā, kurā Daugavpils "Noah Jurmala" iesniegusi apelāciju par LFF Disciplinārlietu komitejas (DK) lēmumu, kas šīs sezonas priekšvakarā paredzēja atņemt Daugavpils "Noah Jurmala" licenci dalībai virslīgas čempionātā.

Pukinsks norādīja, ka tiesāšanās izmaksas atkarīgas no lietas izskatīšanas ilguma, piesaistīto advokātu atalgojuma, kā arī no CAS gala lēmuma.

"Ja uzvar federācija, tad daļu no mūsu izdevumiem par advokātiem un visu pārējo kompensē otra puse, bet pretējā gadījumā to dara LFF. Konkrētus ciparus nosaukt ir grūti," skaidroja Pukinsks. "Protams, ir konkrētas summas, kas jāsamaksā, lai CAS vispār pieņemtu lietu izskatīšanai, bet, kas attiecas uz pašu procesu, izmaksu apjoms vienmēr ir mainīgs. To lielā mērā ietekmē abu pušu piesaistīto advokātu izmaksas, kā arī lietas raksturs."

LFF izmaksas par šādiem tiesas procesiem sedz no paredzētās rezerves administratīvajām izmaksām, bet, ja rodas negaidīti procesi, no saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

LFF šajā lietā pārstāv advokāts Pāvels Tjuševs, bet konsultācijas noris arī ar šādās lietās iepriekš pieredzi guvušiem speciālistiem no Brazīlijas.

Jau ziņots, ka CAS 15.aprīlī pieņēma pagaidu lēmumu, kas paredz Jūrmalas "Noah" komandai provizoriski piešķirt licenci startam "Optibet" virslīgas čempionātā, kamēr kļūs zināms tiesas gala lēmums.

Tāpēc jau sestdien Daugavpils komanda astotās kārtas ietvaros aizvadīs pirmo spēli šā gada Latvijas čempionātā, uzņemot Jūrmalas "Spartaku".

Iepriekš ziņots, ka LFF Disciplinārlietu komiteja (DK) 2021.gada sezonas priekšvakarā atsauca virslīgas potenciālās jaunpienācējas Jūrmalas "Noah" komandas licenci, bet klubs nolēma pārsūdzēt DK lēmumu. Vēlāk LFF Apelāciju komiteja (AK) lēma neapturēt komandas izslēgšanu no virslīgas turnīra.

Sezonu Latvijas futbola virslīgā uzsāka pērnā gada čempione "Riga", otrās vietas ieguvēja RFS, bronzas medaļniece "Valmiera", kā arī "Ventspils", "Liepāja", Jūrmalas "Spartaks", "Metta" un "Daugavpils".