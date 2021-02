Freimanis gūst 24 punktus Vienotās līgas spēlē, taču neizmanto iespēju izraut uzvaru

Freimaņa un Jāņa Bērziņa pārstāvētā Polijas komanda savā laukumā ar rezultātu 93:97 (18:22, 22:26, 24:16, 19:19, 10:14) pagarinājumā zaudēja "Ņižņij Novgorod" vienībai.

Freimanis divas sekundes pirms pamatlaika beigām realizēja vienu no diviem soda metieniem, panākot pagarinājumu, taču neizmantojot iespēju savai komandai izcīnīt uzvaru.

Fremanis laukumā pavadīja 33 minūtes un 27 sekundes, šajā laikā realizējot sešus no 12 divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un trīs no četriem tālmetieniem. Tāpat viņš izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja divus metienus, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un sakrāja 21 efektivitātes koeficienta punktu.

Tikmēr Bērziņš 20 minūtēs un 54 sekundēs guva sešus punktus - viņš grozā raidīja trīs no četriem divpunktu metieniem, taču netrāpīja abus tālmetienus. Latviešu basketbolista kontā arī viens bloķēts metiens, piecas piezīmes un septiņi efektivitātes koeficienta punkti.

Freimanis bija produktīvākais mājinieku rindās un ar 24 punktiem dalīja spēles rezultatīvākā spēlētāja godu ar Ifi Lundbergu. Pretiniekiem ar 16 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Ivans Strebkovs.

"Enea" ar desmit uzvarām 18 dueļos turnīra tabulā ieņem piekto vietu.

Jau ziņots, ka Latvijas basketbola trenera Roberta Štelmahera vadītā Tallinas "Kalev"/"Cramo", kuru pārstāv Jānis Kaufmanis un kuras treneru kolektīvā strādā Akselis Vairogs, svētdien svinēja sensacionālu uzvaru Vienotās līgas spēlē.

Tallinieši viesos ar rezultātu 107:102 (21:25, 20:23, 27:31, 39:23) pārspēja vienu no Eiropas spēcīgākajām komandām Maskavas CSKA, kuru pārstāv Jānis Strēlnieks.

"Kalev"/"Cramo" pirmo reizi Vienotās līgas vēsturē bija pārāka pār CSKA.

Kaufmanis svētdien laukumā pavadīja astoņas minūtes un 39 sekundes, kuru laikā pa grozu nemeta, bet izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus un iekrāja trīs efektivitātes koeficienta punktus.

Tikmēr Strēlnieks nospēlētajās piecās minūtēs un deviņās sekundēs guva četrus punktus, grozā raidot vienu no diviem divpunktu metieniem un abus "sodiņus". Viņš arī paguva atdot vienu rezultatīvu piespēli, pieļaut vienu kļūdu, vienu reizi pārkāpt noteikumus, izprovocēt vienu piezīmi un sakrāt trīs efektivitātes koeficienta punktus.

Tallinas komandā ar 26 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Markuss Kīns, 24 punkti bija Morisam Kempam, bet 21 punkts - Janari Joesāram.

Maskavas vienībā, kas netaupīja savus vadošo spēlētājus, rezultatīvākais ar 38 punktiem bija Derans Hilards.

CSKA ar desmit uzvarām 14 spēlēs turnīra tabulā ieņem trešo vietu, bet "Kalev"/"Cramo" ar trīs panākumiem 13 cīņās ir 12.pozīcijā.

Tikmēr Toms Leimanis guva divus punktus, bet Klāvs Čavars nespēlēja, kamēr viņu pārstāvētā Minskas "Cmoki" ar Edmundu Valeiko treneru kolektīvā savā laukumā ar rezultātu 73:99 (19:20, 16:25, 20:24, 18:30) atzina Sanktpēterburgas "Zeņit" pārākumu.

Leimanis spēlēja 17 minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, bet netrāpīja savu vienīgo "trejaci". Viņš arī veica četras rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, piecreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie četriem efektivitātes koeficienta punktiem.

Minskas komandā 23 punktus guva Kriss Klaibērns, bet uzvarētājiem 20 punktus iemeta Billijs Beirons.

"Cmoki" ar divām uzvarām 14 spēlēs turnīra tabulā ieņem pēdējo, 13.vietu.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Otro sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2019./2020.gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.