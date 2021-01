Jauns.lv jau ziņoja, ka Starptautiskā Handbola federācija (IHF) izstrādājusi nosacījumus, kas lielvalstij jāievēro, ja vēlas piedalīties pasaules čempionātā. Noteikumu viens no punktiem ir tāds, ka Krievijas komanda pārstāvjiem nav atļauts meistarsacīkšu dalībniekiem paredzētajā viesnīcā (nemaz nerunājot par sacensību un treniņu arēnām) izmantot valsts simboliku – karogu un himnu.

Pasaules čempionātā, kas Ēģiptē norisināsies no 14. līdz 31. janvārim, Krievijas komanda startēs zem “Krievijas Handbola federācijas komanda”, atļautais karogs nav Krievijas Federācijas, bet gan Krievijas Handbola federācijas – krāsas gan identiskas.

Turnīra laikā Krievijas karoga vietā tiks atainots RHF ģērbonis, kas rotās arī spēļu formas. Pretējā gadījumā krieviem uz formām bija jānodrukā uzraksts “neitrāls atlēts”.

Krievijas Handbola federācijas komanda laikā, kad vēl drīkstēja startēt kā Krievijas izlase. (Foto: Zumapress/Scanpix)

Krievijas Handbola federācijas ģenerāldirektors Ļevs Voroņins noteikumus sauc par marasmu: “Noteikumi nonākuši līdz marasmam. Nacionālās izlases formās mēs nedrīkstam pat sēdēt savos viesnīcas numuriņos un arī himna mums ir aizliegta.”

Jauns.lv jau vēstīja, ka Starptautiskās sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmums uz diviem gadiem diskvalificēt Krieviju no pasaules galvenajiem sporta pasākumiem pašā Krievijā uztverts ar uzvarošu toni, jo viss varēja būt vēl sliktāk.

Krievija nedrīkstēs piedalīties Tokijas olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs, kā arī 2022. gada Pasaules kausā futbolā. Tāpat nākamajās divās olimpiskajās spēlēs un arī visu sporta veidu pasaules čempionātos nebūs redzams Krievijas karogs, kā arī neskanēs šīs valsts himna. Krievijai arī nākamajos divos gados nebūs iespēja uzņemt nozīmīgākos sporta pasākumus.

Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) pacietības mērs bija pilns 2019. gada sākumā, kad Krievijas antidopinga aģentūra (RUSADA) ne tikai paredzētajā laikā neiesniedza Maskavas antidopinga laboratorijas datu bāzi, bet vēlāk to nodeva stipri vien sagrozīta veidā. Apmēram 20 tūkstošiem analīžu bija veiktas manipulācijas ar datiem un, visticamāk, nekad vairs plašāka sabiedrība neuzzinās par to patieso saturu. Pēc tam tad arī sekoja WADA lēmums diskvalificēt Krieviju uz četriem gadiem no pasaules sporta forumiem, ko Krievijas puse pārsūdzēja Starptautiskajā sporta arbitrāžas tiesā. Tās lēmums – WADA piespriesto diskvalifikācijas termiņu samazināt uz pusi - ir galīgs.

CAS lēmums faktiski nozīmē, ka Krievija tika atzīta par vainīgu, tikmēr iepriekš pieņemtais WADA lēmums – par pārāk bargu. Samazināto diskvalifikācijas termiņu Krievijas sporta funkcionāri lieākoties uztver kā uzvaru. Izsprukuši sveikā ar mazāku sodu, Kremļa pārstāvji atkal ieņēmuši bravūrīgu toni. “Protams, ka pret šādu lēmumu izturamies negatīvi, tomēr pats svarīgākais, ka sportisti varēs turpināt dalību sacensībās,” steidza ziņot Dmitrijs Peskovs, Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs.