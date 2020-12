Freimanim vēl viens spožs mačs Vienotajā līgā; Strautiņš produktīvs Itālijā

Polijas klubs viesos ar rezultātu 85:79 (24:20, 23:21, 22:21, 16:17) pārspēja Mareka Mejera pārstāvēto Permas "Parma" vienību.

Freimanis laukumā pavadīja 32 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem, četrus no sešiem "trejačiem" un piecus no sešiem soda metieniem.

Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra divas bumbas, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un iekrāja 19 efektivitātes koeficienta punktus. Viesi ar Freimani laukumā iemeta par 15 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs komandā.

Bērziņš nospēlētajās 24 minūtēs un 28 sekundēs guva desmit punktus, grozā raidot divus no četriem tālmetieniem un visus četrus "sodiņus", bet netrāpot abus divpunktu metienus. Tāpat viņš izcīnīja piecas bumbas zem groziem, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja vienu metienu, divas reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes un tika pie 12 efektivitātes koeficienta punktiem.

Mājinieku rindās Mejeris spēlēja 25 minūtes un 27 sekundes, gūstot astoņus punktus ar diviem no trim realizētiem divpunktu metieniem, vienu iemestu tālmetienu un vienu no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, divi bloķēti metieni, trīs piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi un astoņi efektivitātes koeficienta punkti.

Par Freimani šajā mačā rezultatīvāks un produktīvāks bija tikai viņa komandas biedrs Gabriels Lundbergs, kurš guva 25 punktus un tikpat iekrāja efektivitātes rādītājā. "Parma" rindās pa 16 punktiem guva lietuvieši Ads Juškēvičs un Eiģirds Žukausks.

"Stelmet Enea" ar piecām uzvarām 11 spēlēs ieņem septīto vietu kopvērtējuma tabulā, bet "Parma" ar četriem panākumiem deviņos dueļos ir astotā.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Otro sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2019./2020.gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.

Latvijas basketbolisti Rolands Šmits un Artūrs Žagars svētdien guva attiecīgi deviņus un piecus punktus savstarpējā Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlē.

Šmita pārstāvētā "Barcelona" divu Katalonijas komandu derbijā savā laukumā ar 88:74 (13:12, 26:17, 33:27, 16:18) pārspēja Žagara pārstāvēto "Joventut".

Šmits svētdien spēlēja 16 minūtes un divas sekundes, kuru laikā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, tajā skaitā savā manierē triecot bumbu grozā no augšas, kā arī trāpīja vienu no trim tālmetieniem un abus divus "sodiņus".

Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pieļāva vienu kļūdu, tika pie piecām piezīmēm, izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu un efektivitātes koeficienta punktos palika uz nulles.

Žagars piecās minūtēs un sešās sekundēs paguva realizēt abus divpunktu metienus un vienu no diviem soda metieniem. Viņa rēķinā arī viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle, viena piezīme, viens izprovocēts noteikumu pārkāpums un seši efektivitātes koeficienta punkti.

Uzvarētājiem ar 18 punktiem izcēlās Ādams Hanga, kamēr pretiniekiem 13 punkti bija Ksavjers Lopess-Arostegujs.

Citā ACB spēlē Artūrs Kurucs palika rezervē, bet viņa pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" mājās ar 79:72 (18:20, 21:18, 23:18, 17:16) uzveica Tenerifes "Iberostar". Vitorijas komandā pa 15 punktiem guva Zorans Dragičs un Roks Giedraitis.

Tāpat uz rezervistu soliņa palika Rinalds Mālmanis, kura pārstāvētā Mursijas UCAM viesos ar rezultātu 78:89 (22:14, 21:28, 19:18, 16:29) piekāpās "Valencia" klubam. UCAM rindās rezultatīvākais ar 21 punktu bija Konors Frenkemps.

Komandas Covid-19 dēļ ACB turnīrā aizvadījušas dažādu spēļu skaitu. Barselonas basketbolisti ar 12 uzvarām 15 mačos ir trešie, Vitorijas komanda ar 11 panākumiem 15 cīņās ir ceturtā, Badalonas vienībai ir deviņas uzvaras 14 dueļos un sestā vieta, bet Mursijas klubs 14 spēlēs iekrājis septiņas uzvaras, kas dod desmito vietu starp 19 komandām.

Iepriekšējā sezonā par ACB čempioni tika kronēta Vitorijas "Baskonia", kas miniturnīra finālmačā pārspēja "Barcelona" komandu.

Savukārt Latvijas basketbolisti Artūrs Strautiņš un Ingus Jakovičs svētdien guva attiecīgi 14 un astoņus punktus Itālijas A sērijas spēlē, taču viņu pārstāvētā Varēzes "Openjobmetis" komanda cieta zaudējumu.

Varēzes basketbolisti viesos ar rezultātu 77:86 (23:27, 25:19, 14:18, 15:22) atzina Venēcijas "Umana Reyer" pārākumu.

Strautiņš laukumā pavadīja 19 minūtes un 20 sekundes, grozā raidot abus divus "trejačus" un astoņus no deviņiem soda metieniem, bet netrāpot savu vienīgo divpunktu metienu. Tāpat viņš izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, trīs reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un tika pie 17 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija labākais rādītājs komandā.

Tikmēr Jakovičs 13 minūtēs un 48 sekundēs realizēja savu vienīgo divpunktu metienu un divus no trijiem tālmetieniem. Viņa rēķinā arī viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, viena piezīme, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un septiņi efektivitātes koeficienta punkti.

Viesiem rezultatīvākais ar 16 punktiem bija bijušais "Ventspils" basketbolists Entonijs Bīns, bet mājiniekiem 21 punktu guva Stefāno Tonuts.

Citā spēlē Andrejs Gražulis guva deviņus punktus, bet viņa pārstāvētā Triestes "Allianz" mājās ar 92:82 (23:17, 24:16, 26:21, 19:18) uzveica Trento "Dolomiti Energia" vienību.

Gražulis spēlēja 24 minūtes un divas sekundes, realizēdams divus no trim divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un abus divus "sodiņus". Tāpat koknesietis izcīnīja četras atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva divas kļūdas, divas reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un cīņu noslēdza ar deviņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Uzvarētājiem pa 19 punktiem guva Dāvide Alviti un Markoss Delija, bet pretiniekiem ar 25 punktiem atzīmējās Džekorijs Viljamss.

Triestes vienība ar trīs panākumiem astoņās cīņās ir 12.vietā kopvērtējuma tabulā, bet Varēzes komanda ar trīs uzvarām 11 spēlēs ir 14.pozīcijā.

A sērijas turnīru turpina 15 komandas, kas Covid-19 pandēmijas dēļ aizvadījušas atšķirīgu spēļu skaitu.