Krievijā sportam piespriesto diskvalifikāciju uztver kā uzvaru

Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) pacietības mērs bija pilns 2019. gada sākumā, kad Krievijas antidopinga aģentūra (RUSADA) ne tikai paredzētajā laikā neiesniedza Maskavas antidopinga laboratorijas datu bāzi, bet vēlāk to nodeva stipri vien sagrozīta veidā. Apmēram 20 tūkstošiem analīžu bija veiktas manipulācijas ar datiem un, visticamāk, nekad vairs plašāka sabiedrība neuzzinās par to patieso saturu. Pēc tam tad arī sekoja WADA lēmums diskvalificēt Krieviju uz četriem gadiem no pasaules sporta forumiem, ko Krievijas puse pārsūdzēja Starptautiskajā sporta arbitrāžas tiesā. Tās lēmums – WADA piespriesto diskvalifikācijas termiņu samazināt uz pusi - ir galīgs.

CAS lēmums faktiski nozīmē, ka Krievija tika atzīta par vainīgu, tikmēr iepriekš pieņemtais WADA lēmums – par pārāk bargu. Samazināto diskvalifikācijas termiņu Krievijas sporta funkcionāri lieākoties uztver kā uzvaru. Izsprukuši sveikā ar mazāku sodu, Kremļa pārstāvji atkal ieņēmuši bravūrīgu toni. “Protams, ka pret šādu lēmumu izturamies negatīvi, tomēr pats svarīgākais, ka sportisti varēs turpināt dalību sacensībās,” steidza ziņot Dmitrijs Peskovs, Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs.

Galvenais jautājums – ko Krievija pēc šī CAS lēmums iegūs un ko zaudēs? Kā galvenā “uzvara” šajā tiesā ir atļauja sportistiem piedalīties pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs, tomēr viņi nevarēs do darīt zem Krievijas karoga. Līdzīgi bija jau Phjončhanas Olimpiādē, kur bez sava karoga un himnas piedalījās 168 Krievijas sportisti.

Šoreiz lēmums ir vēl mīkstāks – tā saucamie “olimpiskie atlēti no Krievijas” savās formās varēs izmantot vasts karoga krāsas un arī valsts nosaukumu (aizliegts būs tikai pats karogs un ģērbonis), taču tikpat lieliem burtiem būs jānorāda, ka tie ir "neitrālie" atlēti. Turklāt Krievijas karogs kā līdzjutēju atribūts netiks aizliegts tribīnēs. Tātad faktiski ierindas sporta līdzjutējam diskvalifikācija būs grūti pamanāma, vien uzvaras gadījumā nākamajās divās olimpiādēs nebūs dzirdama Krievijas himna. Kaimiņvalsts mediji uzsver, ka iepriekšējā diskvalifikācija paredzēja trīs olimpiskās spēles bez Krievijas līdzdalības, taču tagad tā ar savu karogu un himnu varēs atgriezties jau 2024. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Parīzē.

Nekādi būtiski zaudējumi Krievijai nebūs arī sporta forumu rīkošanā. Atgrieztā iespēja uzņemt 2023. gada universiādi Jekaterinburgā un pasaules čempionātu hokejā Sanktpēterburgā ļauj norīt tādus atņemtos turnīrus kā nākamgad paredzēto pasaules čempionātu pludmales futbolā un gadu vēlāk paredzēto pasaules čempionātu volejbolā.

Diskvalifikācija attiecas tikai uz galvenajiem sporta notikumiem – olimpiskajām spēlēm un pasaules čempionātiem olimpiskajos sporta veidos. Citās sacensībās, tostarp Eiropas čempionātos un pasaules čempionātos jauniešiem, Krievijas sportisti varēs startēt kā līdz šim. Tāpat netiks atņemti arī kontinenta mēroga sporta notikumi. Ja vien neiejauksies Covid-19 pandēmija, nākamgad Sanktpēterburgā varēs notikt četras Eiropas čempionāta spēles futbolā, bet 2022. gadā – UEFA Čempionu līgas fināls.

Piešķirtā diskvalifikācija nekādi neattiecas uz starptautiskiem klubu turnīriem vai līgām, tostarp Kontinentālo hokeja līgu (KHL) ar Rīgas “Dinamo” līdzdalību.

CAS piešķirtā soda nauda 1,27 miljona dolāru apmērā Krievijas pusei drīzāk ir kā sīknauda – ar šādu lēmumu ir gan vilks paēdis, gan aitas palikušas dzīvas. Krievijas sporta vadībai ir doti divi gadi, lai sakārtotu savu sistēmu un atjaunotu RUSADA uzticamu darbību, tomēr nevaram būt droši, ka šai Krievijas dopinga skandālu sāgai pēc diviem gadiem tik tiešām pieliks punktu.