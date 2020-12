Kaspars Stupelis turpinās braukt pasaules čempionātā

Gordejeva un Stupeļa sadarbība teju nejauši sākās aizvadītājā vasarā, kad igauņu pilots palūdza latvietim aizvietot kādā sacīkstē savu kantētāju. Tā turpinājās līdz pat rudenim, Igaunijas čempionātā tika izcīņīta otrā vieta aiz Kerta Varika/Lari Kunnas (6. vietas ieguvēji 2019. gada pasaules čempionātā) un tiks turpināta arī nākamajā sezonā. Pasaules čempionātā tā būs viena no pieredzējušālajām komandām – Gordejevam pašlaik ir 36 gadi, četrkārtējam pasaules čempionam Stupelim – 38.

“Gerts neatlaidīgi uzstāja, lai turpinām sadarbību. Ja nevienotos, solījās pat beigt karjeru. Igaunijā un Latvijā viņš ir sasniedzis visu iecerēto, bijis čempions un karjeras izskaņā grib pārbaudīt sevi pasaules čempionātā. Teikšu kā ir, pēdējos trīs gadus esmu startējis bez jebkāda atalgojuma no komandas puses, uz sacensībām braucu ar savu atbalstītāju palīdzību. Bija jāsakrīt vairākām lietām, arī finansēm, lai tas man būtu interesanti. Gordejeva komanda apņēmusies sagādāt budžetu. Mērķi? Viņš ir braucis atsevišķus pasaules čempionāta posmus, taču nekad pilnu sezonu. Kad tad, ja ne tagad! Es no savas puses darbu izdarīšu. Nešaubos, arī Gerts izdarīs. Ir ieceres par treniņnometni Itālijā vai Spānijā, tomēr nevaram būt droši, ka pandēmijas situācijas dēļ to izdosies realizēt. Grūti ieskatīties zvaigznēs un prognozēt, par kādām vietām mēs būtu gatavi cīnīties. Nokļūt pirmā desmitnieka otrajā pusē droši vien būtu labs rezultāts,” par nākotnes iecerēm sarunā ar Jauns.lv atklāja Kaspars Stupelis.

2020. gadā pandēmijas dēļ pasaules čempionāts tika atcelts. Šī būtu bijusi Kaspara 20. sezona pasaules čempionātā, tajā bija paredzēts apvienot spēkus ar tituliem bagātāko blakusvāģu krosa braucēju Danielu Vilsemsenu. Ja sacensības nevarēs notikt arī nākamgad, Stupelim ir plāns B – aizvadītajā vasarā Kaspars brauca amatieru sacensībās solo motociklu klasē un labprāt darīs to arī turpmāk, ja pasaules čempionāta sezona tiks atcelta.

2021. gada pasaules čempionāta provizoriskajā sacensību kalendārā ir 12 posmi, pirmais no tiem ir paredzēts 16. maijā Kijevā. Latvijas līdzjutējiem tuvākās sacensības paredzētas 4. jūlijā Langes motosporta centrā netālu no Tartu.