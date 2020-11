LFF valde lemj par virslīgas čempionāta turpināšanu

Jau ziņots, ka LFF pirmdien visām desmit "Optibet" Latvijas futbola virslīgas komandām organizētajos Covid-19 testos visi RFS komandas dalībnieki ir veseli, taču "Daugavpils" komandā atsevišķiem futbolistiem rezultāti bijuši pozitīvi, tāpēc tiks ievērota karantīna.

Tikmēr "Ventspils", "Valmieras" un "Jelgavas" vienības ziņoja, ka veiktajos testos pozitīvi rezultāti nav bijuši.

LFF ziņo, ka čempionātā atlikušas vairs tikai divas spēļu kārtas, un abas no tām paredzēts aizvadīt šīs nedēļas laikā - 26. un 29. novembrī jeb šo ceturtdien un svētdien. Čempions ir jau zināms - "Riga", tāpat otrā vieta garantēta RFS klubam. Vēl var mainīties pozīciju sadalījums cīņā par trešo vietu (uz to pretendē "Valmiera", "Ventspils" un "Liepāja"), kā arī rotācija iespējama turnīra tabulas lejasgalā no septītās līdz desmitajai pozīcijai.

Lai ievērotu sportiskos principus un godīgā ceļā noteiktu galīgo vietu sadalījumu, kas ietekmē gan eirokausu ceļazīmi, gan vietu pašmāju augstākajā līgā, nolemts pabeigt čempionātu ar veselajiem futbolistiem, ievērojot drošības un piesardzības pasākumus, kas noteikti LFF rīkoto sacensību sanitārajā protokolā.

Tāpat, sekojot Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) praksei attiecībā uz sacensību organizēšanu, nolemts veikt nepieciešamos grozījumus LFF Sanitārajā protokolā attiecībā uz čempionāta turpināšanas nosacījumiem, nosakot minimālo spēlētāju skaitu, kādam ir jābūt kluba rīcībā, lai klubs varētu turpināt dalību čempionātā.

Pēc pirmdien visos klubos veiktajiem Covid-19 testiem, septiņās komandās saslimstība nav fiksēta. Pārējos trīs klubos saslimstības rādītāji nav saistīti ar apstākļiem, kādos čempionāts būtu pārtraucams.

Otrdien LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks atklāja, ka pirmdien Covid-19 testi veikti aptuveni 300 personām.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 7975 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 5,7%. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja pavēstīja, ka veikto testu kopskaitā, tostarp arī ikdienas izklāstos, tiek iekļauti visi testi neatkarīgi no to veida vai vietas, kur tie veikti. Tas nozīmē, ka kopskaitā arī ietilpst veiktie skrīningi.

RFS vienība, kas iepriekš bija ziņojusi par trim saslimušajiem, otrdien ziņo, ka "visi testi ir negatīvi, ieskaitot arī tos spēlētājus, kuriem iepriekš konstatēta saslimšana ar Covid-19".

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā plašs Covid-19 uzliesmojums tika konstatēts futbola klubā "Riga", kur ar Covid-19 inficējušās 29 personas.

Nedēļas izskaņā tika sniegta informācija, ka arī viens no futbola kluba "Jelgava" spēlētājiem inficējies ar Covid-19, bet vēl 18 komandas spēlētājiem un diviem treneriem noteikts kontaktpersonas statuss. Pēc Slimību profilakses un kontroles centra lēmuma komanda devusies karantīnā līdz 2.decembrim.

"Pirmdien veiktas Covid-19 pārbaudes "Jelgavas" spēlētājiem un personālam. Visiem testi bijuši negatīvi. Pašlaik spēlētāji un treneri turpina atrasties pašizolācijā katrs savā dzīvesvietā," otrdien savā "Twitter" kontā ziņoja Jelgavas klubs.

Par negatīviem testu rezultātiem otrdien paziņoja arī "Ventspils". "Vakar veicām Covid-19 testus. Tie visi ir negatīvi," teikts kluba "Twitter" vietnē tīmeklī.

Tāpat neviens Covid-19 gadījums netika konstatēts "Valmieras" vienībā, ziņo klubs.

Iepriekš pozitīvi Covid-19 gadījumi tika konstatēti arī "Ventspils" un "Daugavpils" klubos. Plašāks uzliesmojums bija pirmās līgas vicečempionē "Auda" komandā, kurai pēc nolikuma būtu jāpiedalās pārspēlēs par vietu virslīgā, taču joprojām nav skaidrs, vai pārspēles tiks aizvadītas.

Jau ziņots, ka biedrības "Latvijas Futbola virslīga" sapulcē 13.novembrī ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums atbalstīt priekšlikumu neturpināt "Optibet" Latvijas futbola virslīgas sezonu sarežģītās Covid-19 situācijas dēļ. Šādu lēmumu atbalstīja arī futbolistu arodbiedrības biedri, taču 16.novembrī LFF šo priekšlikumu nepieņēma.