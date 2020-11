Razgals papildlaikā Latvijas izlasei nodrošina uzvaru prestižajā "Deutschland Cup"

Latvija finālā ar 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) papildlaikā uzvarēja Vāciju un pirmo reizi vēsturē izcīnīja prestižo trofeju.

Fināla sākums Latvijas izlasei izvērtās neveiksmīgs. Artūrs Kulda nespēja izmest ripu no savas aizsardzības zonas, kā rezultātā drīz vien sekoja metiens pa vārtiem, taču tieši pie Artūra Šilova vārtsargu laukuma ripas lidojuma virzienu mainīja Tims Volgemuts. Brīdi vēlāk Šilovs bija spiests vēlreiz iesaistīties spēlē un glāba savu komandu no otro vārtu zaudējuma, spējot pārvietoties no viena vārtu staba uz otru.

Perioda otrajā pusē Latvijas izlase spēlēja aktīvāk un arī biežāk ieguva kontroli pār ripu, kas arī nesa augļus. 18.minūtē, kad Latvijas izlase spēlēja vairākumā, Gatis Sprukts ar ripu ieslidoja zonā, piebremzēja spēles tempu, pietuvojās vārtiem un ar spēcīgu metienu panāca 1:1. Pēc 11 sekundēm ar 2:1 vadībā jau bija Latvija, jo Frenks Razgals pēc apgrieziena ripu meta vārtsargam starp kājām.

Otrā perioda pirmajā pusē starp vairākiem pretspēlētājiem izlauzās Jeļisejevs, taču rezultāts palika nemainīgs. Turpinājumā abas izlases nopelnīja noraidījumus, kas netika izmantoti, bet Rihards Bukarts aptuveni astoņas minūtes līdz otrā perioda beigām pārtvēra ripu un izgāja vienatnē pret vārtsargu, nespējot izcelties.

Noslēdzošajā trešdaļā pēc nepilnām piecām spēlētām minūtēm Artūrs Kulda nopelnīja divu minūšu sodu, taču Latvijas izlasi trīs vīru sastāvā brīdi vēlāk atstāja Renārs Krastenbergs. Neilgi pēc tam Maiks Mihailis palika nepiesegts vārtu priekšā un sodīja Latvijas izlasi par nedisciplinētību.

Atlikušajās minūtēs iniciatīva piederēja vāciešiem, lai arī Latvijas izlase vēl paspēja divreiz uzspēlēt skaitliskajā vairākumā. Vācijas izlase perioda vidū izdarītajos metienos krietni dominēja (11/2), bet Šilovu trešo reizi pārspēt nespēja.

Papildlaika sākumā ilgstoši ripu pieturēja Latvija, vienā no uzbrukumiem Mārtiņam Karsumam spējot arī tikt līdz bīstamam metienam. Pēc aptuveni divām spēlētām minūtēm pārsvars jau piederēja vāciešiem, taču uzbrukumā pieļauta kļūda ļāva Razgalam izskriet vienatnē pret vārtsargu un izdarīt netveramu metienu devītniekā.

Šajā spēlē par labāko spēlētāju Latvijas izlases rindās atzina Razgalu.

Iepriekš Vācijas izlase kausu izcīnīja 2015.gadā, bet pagājušajā gadā tā finālā piekāpās Šveicei, kas šogad no dalības turnīrā attiecās Covid-19 dēļ.

Jau ziņots, ka piektdien Latvija ar 4:2 pārspēja Vācijas U-23 valstsvienību, bet sestdien zaudēja Vācijas pieaugušo izlasei ar 0:2. Ceturtdien savā starpā tikās abas Vācijas izlases, ar 7:2 uzvarot nacionālajai valstsvienībai.

Uz turnīru Krēfeldē devās 27 spēlētāji - trīs vārtsargi, deviņi aizsargi un 15 uzbrucēji.

Izlases pirmais vārtsargs bija Vankūveras "Canucks" paspārnē esošais Artūrs Šilovs, bet no aizsargiem Latvijas izlases kreklā varēja redzēt tādus hokejistus kā Artūrs Kulda, Kārlis Čukste, Oskars Bārtulis un Krišjānis Rēdlihs. Savukārt uzbrukumā no vadošajiem spēlētājiem izlasi pārstāvēja Mārtiņš Karsums, Rihards Bukarts, Andris Džeriņš un Gunārs Skvorcovs.

Pirmie trīs no uzbrucējiem šosezon aizvien vēl nav tikuši pie jauna līguma, kamēr Skvorcovs Pekinas "Kuņluņ Red Star" rindās piedalījies četrās Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēlēs.

No vietējā čempionāta uzbrucējiem visspilgtāko sniegumu demonstrējis Nikolajs Jeļisejevs, kurš "Olimp"/"Venta 2002" rindās 12 spēlēs iekrājis desmit vārtus un tikpat rezultatīvas piespēles. Viņš Vācijas kausa izcīņā tika nosaukts par labāko spēlētāju Latvijas valstsvienības pirmajā spēlē ar Vācijas U-23 izlasi. Par četriem punktiem mazāk (6+10) ir uz izlasi neizsauktajam Bruno Zabim, bet vēl viens liepājnieks Egīls Kalns atzīmējies ar desmit "goliem" un piecām piespēlēm.

Tikmēr aizsargs Kristofers Bindulis izlasei pievienojās Vācijā.

Latvijas izlases galvenais treneris turnīrā ir Artis Ābols, kuram asistē Herberts Vasiļjevs, Edgars Masaļskis un Maksims Širokovs, kā arī katru dienu notiek komunikācija ar Bobu Hārtliju, kopīgi pieņemot lēmumus par spēlētāju virknējumiem.

Komanda uz turnīru devās trešdien, 4.novembrī, un atpakaļ būs pirmdien, 9.novembrī. Katrs komandas dalībnieks veica divus Covid-19 testus gan pirms treniņnometnes sākuma, gan pirms izlidošanas uz Vāciju. Divreiz testi būs jāveic arī pēc atgriešanās.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā visiem nacionālās izlases spēlētājiem Covid-19 testi bija negatīvi.

Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs pārbaudes turnīrā "Deutschland Cup":

Vārtsargi - Artūrs Šilovs, Kārlis Beķeris-Brīvkalns (abi - Hokeja skola "Rīga"), Rūdolfs Lazdiņš ("Olimp"/"Venta 2002");

Aizsargi - Artūrs Kulda, Artūrs Salija (abi - bez kluba), Ēriks Ševčenko, Harijs Brants (abi - "Zemgale"/LLU), Kārlis Čukste, Oskars Bārtulis, Krišjānis Rēdlihs (visi - "Mogo"/LSPA), Arvils Bergmanis ("Olimp"/"Venta 2002"), Kristofers Bindulis (Krēfeldes "Penguine", Vācija);

Uzbrucēji - Vitālijs Pavlovs, Rihards Bukarts, Mārtiņš Karsums, Andris Džeriņš, Frenks Razgals, Renārs Krastenbergs (visi - bez kluba), Gatis Sprukts, Emīls Ezītis, Nikolajs Jeļisejevs (visi - "Olimp"/"Venta 2002") Egils Kalns, Raivo Freidenfelds, Kārlis Ozoliņš (visi - "Liepāja"), Ralfs Jevdokimovs ("Zemgale"/LLU), Oskars Batņa ("Anglet", Francija), Gunārs Skvorcovs (Pekinas "Kuņluņ Red Star", KHL).