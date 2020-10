Latvijas kausa finālā gaidāms Kurzemes derbijs

"Liepāja" mājās ar 2:0 (0:0) pārspēja "Valmieras" komandu un 8. novembrī Ventspilī mēros spēkus ar mājiniekiem.

Spēles pirmais puslaiks bija bez īpaši bīstamiem momentiem, taču no 14.minūtes valmierieši spēlēja desmit vīru sastāvā, jo par pēdējās cerības pārkāpumu pret Artūru Karašausku sarkano kartīti savā priekšā ieraudzīja Kristers Lūsiņš. Spēlējot mazākumā, 31.minūtē vidzemniekiem gan izdevās nedaudz apdraudēt mājinieku vārtu drošību, akrobātiskā lēcienā no tuvas distances pāri sitot Džibrilam Gejam.

Otrā puslaika sākumā Liepājas komanda piespieda viesus soda laukumam, kas 53.minūtē deva rezultātu. Karašausks viegli uzsita ar galvu vārtu virzienā, bumba atsitās pret stabu un ielidoja tīklā - 1:0 liepājnieku labā. Sešas minūtes vēlāk bumba vēlreiz nonāca valmieriešu vārtos, taču šoreiz precīzais sitiens netika ieskaitīts.

Mača 68.minūtē liepājnieki pēc izgājiena trijatā pret diviem aizsargiem dubultoja pārsvaru. Karašauska sitienu atvairīja Rūdolfs Soloha, bet bumba nonāca uz Eduarda Tīdenberga kājas, liepājnieku pussargam panākot 2:0.

Otrā puslaika otrajā pusē laukuma saimnieki vēl vairākas reizes apdraudēja "Valmieras" vārtu drošību, taču rezultāts palika nemainīgs.

Tikmēr "Ventspils" mājās ar 1:0 (0:0) uzvarēja nu jau bijušos kausa ieguvējus RFS.

Pirmo pusfināla spēli aktīvāk iesāka mājinieki, otrajā minūtē pie RFS vārtiem izveidojot vairākas vārtu gūšanas iespējas. Sākotnēji soģis nolēma, ka RFS aizsargs soda laukumā nav spēlējis ar roku, bet brīdi vēlāk pēc stūra sitiena izspēles, atkārtoti sitieni bija neprecīzi. Trešajā minūtē ventspilnieki no aptuveni 18 metriem arī ieguva tiesības izpildīt standartsituāciju, taču soda laukumā centrētā bumba drīz vien nonāca Daņilas Kučera rokās.

Puslaika turpinājumā pārsvars piederēja viesiem no Rīgas. No 33. līdz 37.minūtei Roberts Savaļņieks izpildīja trīs standartsituācijas, divas no tām laukuma vidus daļā, taču neviens no centrējumiem soda laukumā netika pārvērsts vārtu guvumā. Divas minūtes līdz pirmā puslaika beigām Emersona Santana nonāca labā sitiena pozīcijā, taču viņa raidītā bumba lidoja virsū Kučeram.

Otro spēles nogriezni apņēmīgāk iesāka mājinieki, jau trešajā minūtē izvirzoties vadībā. Lukass Vilela dažus metrus pirms soda laukuma ar māņu sitienu apspēlēja Žigu Lipuščeku, bet uzreiz pēc tam raidīja bumbu garām Kučeram. RFS pēc zaudētiem vārtiem nevilcinājās un turpmākās minūtes lielākoties pavadīja pretinieku laukuma pusē, cenšoties bumbu nogādāt līdz soda laukumam.

"Ventspils" soda laukumā pēdējās 30 spēles minūtēs netrūka divcīņu par bumbu, taču rezultāts saglabājās nemainīgs. 80.minūtē soda laukumā iepretim vārtiem bumbu nogādāja nesen uz maiņu nākušais Jānis Ikaunieks, bet viņa partneris savu iespēju neizmantoja. Divas minūtes vēlāk bumba ielidoja mājinieku vārtos, taču Sedriks Kuadio iepriekš atradās aizmugures stāvoklī.

Konstantīns Mahnovskis Kurzemes vienības vārtus spēja nosargāt "sausā" līdz pat finālsvilpei, bet īsi pirms tam vēl iesaistījās diskusijās ar Lipuščeku, par ko abi futbolisti saņēma dzelteno "plāksteri".

RFS komandai savainojuma dēļ šajā spēlē palīdzēt nevarēja uzbrucējs Darko Lemajičs un aizsargs Aleksandrs Solovjovs.

Kurzemes derbijs Latvijas kausa finālā iepriekšējo reizi bija 2013.gadā, kad "Ventspils" ar 2:1 pagarinājumā uzvarēja "Liepājas Metalurgs" komandu. Šīs abas komandas titula spēlē tikās ar 2005. un 2011.gadā, kad arī pārāki bija ventspilnieki.

"Valmieras" klubs iepriekš Latvijas kausa pusfinālā nebija spēlējis, bet liepājnieki šī turnīra trofeju savā rīcībā ieguva 2017.gadā.

Šai spēlei sākotnēji bija jāsākas vienā laikā ar otru pusfināla dueli, taču dienu iepriekš kāds no Valmieras pārstāvjiem uz īsu laiku nonāca kontaktā ar Covid-19 slimnieku, kā rezultātā vienībā ātri tika veikta testēšana. Latvijas Futbola federācija (LFF) ziņoja, ka visi testi bijuši negatīvi.

Abas komandas augstāk minētā iemesla dēļ trešdien pusfināla maču sāka plkst.15 jeb divas stundas vēlāk, nekā plānots sākotnēji.

Kausa turētāja RFS ceturtdaļfinālā spraigā cīņā ar 3:2 uzvarēja "Riga", Valmieriešiem pašā galotnē ar 1:0 izdevās uzvarēt "Tukums 2000"/TSS, "Liepāja" ar 3:1 uzvarēja Jūrmalas "Spartaku", bet Jelgavā "Ventspils" pēc 0:0 neizšķirta 120 spēles minūtēs 11 metru soda sitienu sērijā uzvarēja "Jelgavu" ar 4:3.

Latvijas kausa izcīņā pašmāju klubi sacenšas ne tikai par trofeju, bet arī par tiesībām pārstāvēt Latviju UEFA klubu turnīrā.

Pirmajā kārtā piedalījās 26 komandas no Latvijas otrās un trešās līgas, divas komandas automātiski kvalificējas nākamajai kārtai. Otrajā kārtā piedalījās trīspadsmit pirmās kārtas uzvarētāji, divi "wild-card" saņēmēji, kā arī deviņi pirmās līgas klubi.

Trešajā kārtā piedalījās divpadsmit otrās kārtas uzvarētāji, bet astotdaļfinālā sešām uzvarētājām pievienojās desmit "Optibet" virslīgas klubi.

Fināls Olimpiskā centra "Ventspils" stadionā notiks 8.novembrī. Vienīgo reizi Ventspils Latvijas kausa finālu uzņēma 2014./2015.gada sezonā, kad mājinieki finālā ar 0:2 atzina "Jelgavas" futbolistu pārākumu.

Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936.gada pie prestižās trofejas tikušas 38 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 12 dažādas vienības.

Kopš 2017.gada turnīra uzvarētājiem tiek pasniegta jauna dizaina un identitātes trofeja.

Pašreizējā trofejas glabātāja ir RFS komanda, kas pērn pie tās tika pirmoreiz vēsturē. Pērn rīdzinieki tikai papildlaikā pārspēja pēdējās desmitgades titulētāko kausa komandu "Jelgavu".

Turnīra titulētākā komanda ir vairs neeksistējošā "Skonto", kas no 1992. līdz 2012.gadam turnīrā triumfēja astoņas reizes.

Latvijas kauss futbolā vienā sezonā tika izspēlēts līdz 2008.gadam, bet kopš 2009./2010.gada tas turpmākos astoņus gadus tika iesākts iepriekšējā sezonā un pabeigts nākamā gada pavasarī. Līdz ar to ceturtā Latvijas dalībniece Eirokausos tika noskaidrota vien aptuveni mēnesi pirms jaunās UEFA Eiropas līgas sezonas sākuma.