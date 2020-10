Anžejs Pasečņiks vēlas palīdzēt Latvijas izlasei

Jau ziņots, ka aizvadītajā sezonā Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) debitējušais centra spēlētājs Pasečņiks iekļauts Latvijas vīriešu izlases paplašinātajā kandidātu sarakstā novembra beigās gaidāmajām 2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm.

Kā pagājušajā nedēļā vēstīja LBS, pirmdien savienības vadībai un Pasečņikam bija ieplānota tikšanās. Cipruss apstiprināja, ka saruna bijusi, taču skaidrības par Pasečņika spēlēšanu izlasē joprojām nav.

"Šobrīd ir pārāk daudz nezināmā ne tikai no mūsu puses un Anžeja, bet arī no NBA. Piemēram, Francijas izlases štābs jau iepriekš ziņoja, ka neviens no NBA netiks uz novembra "burbuli". Pluss ir tas, ka Anžejs ir ļoti pozitīvi noskaņots spēlēt izlasē. Ja būs iespējams spēlēt, NBA un komanda ļaus, tad viņš varēs palīdzēt. Cienām Anžeja viedokli un darīsim visu, lai viņš spēlētu izlasē. Ja nevarēs, tad viņš gatavs palīdzēt arī nākamajos ciklos," situāciju skaidroja Cipruss.

Paredzams, ka uz sabraukumu Sarajevā dosies 14 spēlētāji.

"Covid-19 dēļ atstāsim rotācijas iespējas, jo var nākties darboties ātri. Līdz pēdējam brīdim būs pēc iespējas plašāks kandidātu loks," teica Cipruss.

Kandidātu sarakstā pārstāvētas četras Latvijas komandas, Spānijas, Itālijas, Krievijas, Igaunijas, Polijas, Kazahstānas un Baltkrievijas komandas, kā arī NBA. Trīs spēlētāji valstsvienībā aizvadījuši vairāk par 100 spēlēm (Jānis Blūms 170, Kaspars Bērziņš 120, Mārtiņš Meiers 107), bet potenciāls debitants ir tikai viens (Kristers Zoriks).

Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) noteikumi paredz, ka paplašināto pieteikumu var koriģēt līdz 15. novembrim, tāpēc tiek turpināti nepieciešamie priekšdarbi, apzinot arī ULEB Eirolīgas klubu spēlētāju iespējas pievienoties valstsvienībai.

Šajā laikā pieejami ir NBA spēlētāji, taču iespējas pievienoties valstsvienībai ietekmē dažādi blakusapstākļi. Kristaps Porziņģis rehabilitējas pēc savainojuma, Dāvis Bertāns gatavojas slēgt jaunu līgumu, bet Rodions Kurucs uzturas ASV.

Latvijas komanda, kas turnīru sākusi ar diviem zaudējumiem, 27. novembrī spēlēs ar Grieķijas izlasi, bet 29. novembrī ar Bosnijas un Hercegovinas vienību. Vēl H grupā spēlē Bulgārijas izlase. Turnīru paredzēts beigt februārī, kad notiks vēl viens sabraukums. Finālturnīram kvalificēsies trīs labākās komandas.

Latvijas vīriešu basketbola izlases paplašinātais kandidātu saraksts Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm:

Artis Ate, Kristers Zoriks, Mārcis Vītols, Aigars Šķēle (visi - "VEF Rīga"), Artūrs Žagars (Badalonas "Joventut", Spānija), Edmunds Elksnis ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola") Ingus Jakovičs, Artūrs Strautiņš (abi - Varēzes "Obenjobmetis", Itālija), Kaspars Vecvagars (Leidas "ICG Forca", Spānija), Jānis Blūms (Redžo di Emīlijas "UnaHotels"), Artūrs Ausējs, Māris Gulbis (abi - "Ventspils"), Jānis Kaufmanis (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Mārtiņš Laksa (Ļubļinas "Start", Polija), Jānis Bērziņš (Zelonas Guras "Stelmet Enea", Polija), Ojārs Siliņš, Mārtiņš Meiers ("Astana", Kazahstāna), Artjoms Butjankovs ("Samara", Krievija), Mareks Mejeris (Permas "Parma", Krievija), Andrejs Gražulis (Triestes "Allianz", Itālija), Mārcis Šteinbergs (Grankanārijas "Herbalife", Spānija), Kaspars Bērziņš ("Ogre"), Klāvs Čavars (Minskas "Cmoki", Baltkrievija), Anžejs Pasečņiks (Vašingtonas "Wizards", NBA).