Gulbis turpina krist ATP rangā; Ostapenko un Sevastova saglabā pozīcijas

Latvijas tenisists pēdējo reizi kortā devās aizpagājušajā nedēļā, kad Sanktpēterburgas ATP "World Tour 500" turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 6-4, 3-6, 6-7 (2:7) zaudēja mājiniekam Alenam Avidzbam. Viņš šobrīd rangā ieņem 175.vietu, kas ir zemākais rādītājs kopš februāra, kad Gulbja vārds bija atrodams pat trešajā simtā.

Gulbis 22. septembrī Francijas atklātā čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 3-6, 5-7 zaudēja itālim Marko Čekinato (ATP 110.), bet vēl iepriekš Romā nepārvarēja "Masters 1000" sacensību kvalifikācijas pirmo kārtu. Arī Kicbīeles ATP "World Tour 250" sacensībās sportists izstājās jau kvalifikācijas pirmajā kārtā, kā rezultātā pēdējā uzvara svinēta augusta un septembra mijā Ostravas "Challenger" turnīrā. Gulbis šosezon kortā dažāda līmeņa turnīros kopumā devies 33 reizes, no kurām uzvaru svinējis 22 gadījumos.

Tikmēr 33 vietu kāpumu piedzīvojis Mārtiņš Podžus (423.), kurš pirms divām nedēļām uzvarēja Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) Šarm eš Šeihas M15 vienspēļu turnīrā, izcīnot savu septīto ITF turnīru titulu. Par vietu pakāpies arī Kārlis Ozoliņš (dalīta 1088.), bet Artūrs Lazdiņš, Mārtiņš Rocēns (abiem - dalīta 1533.) un Jānis Podžus (dalīta 1564.) zaudējuši divas pozīcijas rangā.

Vadošajā desmitniekā izmaiņas notikušas pašā lejasgalā. Līderis ir serbs Novaks Džokovičs, kuram seko spānis Rafaels Nadals, Dominiks Tīms no Austrijas, šveicietis Rodžers Federers un grieķis Stefans Cicips. Sestajā vietā atrodams krievs Daniils Medvedevs, tālāk seko Aleksandrs Zverevs no Vācijas, kamēr par divām pozīcijām pakāpies Aleksandrs Rubļevs no Krievijas. Šī iemesla dēļ argentīnietis Djego Švarcmans un itālis Mateo Beretīni atkāpušies par vietu - attiecīgi devītā un desmitā.

Rubļevam rangā pakāpties izdevās pēc aizvadītās nedēļas uzvaras Sanktpēterburgas ATP "World Tour 500" turnīrā. Viņš finālā ar 7-6 (7:5), 6-4 Bornu Čoriču no Horvātijas.

Vācijā Ķelnes ATP "World Tour 250" turnīra finālā Zverevs finālā ar 6-3, 6-3 pieveica Fēliksu Ožjēru-Aljasimu no Kanādas, kamēr Sardīnijā šādas pašas raudzes sacensībās uzvaru svinēja serbs Lāslo Djere no Serbijas, viņam ar 7-6 (7:3), 7-5 uzvarot mājinieku Marko Čekinato.

Savukārt dubultspēļu rangā Gulbis zaudējis četras vietas (dalīta 475.), M.Podžus ir vienīgais, kuram izdevies pakāpties augšup (491.), bet viņa brālis Jānis atkāpies par piecām vietām (747.). Trīs vietas rangā zaudējis Lazdiņš (1050.), par vienu vairāk Rocēns (dalīta 1665.), bet Artūrs Kuļibaba noslīdējis sešas pozīcijas zemāk (dalīta 2202.).

Tikmēr Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā saglabājušas attiecīgi 44. un 54. pozīciju.

Ostapenko šonedēļ Ostravā būs ceturtais turnīrs pēc sezonas atsākšanās. Pēc zaudējuma Romas WTA "Premier 5" turnīra pirmajā kārtā polietei Magdai Linetei (WTA 35.) ar 4-6, 3-6 Latvijas pirmā rakete tika līdz Strasbūras WTA "International" sērijas turnīra ceturtdaļfinālam, kur, cīnoties ar vēdera sāpēm, ar 6-7 (2:7), 6-7 (4:7) zaudēja japānietei Nao Hibino, kura reitingā ir 84.pozīcijā.

Pēc tam "French Open" turnīrā Ostapenko tika līdz astotdaļfinālam, kur ar 4-6, 3-6 zaudēja spānietei Paulai Badosai Hibertai (WTA 87.). Šosezon WTA turnīros Ostapenko bilance ir 7-6, bet atjaunotajā rangā viņa jau otro nedēļu ieņem 44.vietu.

Tikmēr Sevastova septembra beigās paziņoja, ka kājas muskuļa traumas dēļ šosezon kortā vairs nedosies. Viņa nepiedalījās arī Francijas atklātajā čempionātā, kas pagājušajā nedēļā maksāja sešas vietas rangā. Sevastovai šī sezona bija pagalam neveiksmīga, jo WTA tūrē viņai desmit spēlēs izdevās izcīnīt vienu uzvaru. Šonedēļ viņa saglabājusi 54.vietu rangā.

Nemainīgi 263.vietu ieņem Diāna Marcinkēviča, Daniela Vismane zaudējusi vienu pozīciju (501.), Bartone pakāpusies par vietu (923.), taču Margarita Ignatjeva un Elza Tomase attiecīgi saglabājušas 951. un 1073.pozīciju. Īsā laika posmā vēl vienu rekordu rangā piedzīvojusi Darja Semeņistaja, kurai izdevies pakāpties par 23 vietām - 1191.

Savukārt pirmajā desmitā izmaiņas nav notikušas. Austrāliete Ešlija Bārtija ir pirmā, tālāk seko rumāniete Simona Halepa, Naomi Osaka no Japānas, amerikāniete Sofija Kenina, kamēr vadošo piecinieku noslēdz Ukrainas pārstāve Jeļina Svitoļina. Pārējās vietas vadošajā desmitā aizņem Karolīna Plīškova no Čehijas, kanādiete Bjanka Andresku, Petra Kvitova no Čehijas, Kiki Bertensa no Nīderlandes, ka arī titulētā Serēna Viljamsa no ASV.

Pirmdien Ostravā sāksies "Premier" raudzes turnīrs uz cietā seguma, kur ar pirmo numuru izlikta ir Svitoļina.

Dubultspēļu rangā nevienai no Latvijas tenisistēm nav izdevies uzlabot savas pozīcijas. Ostapenko aizvien ieņem 19.vietu, Sevastova atrodama 167.pozīcijā, kamēr Marcinkēviča saglabājusi 327.vietu. Vismane zaudējusi divas pozīcijas (745.), Semeņistaja vienu (824.), bet Ignatjeva saglabājusi 913.vietu. Bartone dubultspēļu rangā atkāpusies par vienu vietu (1174.).