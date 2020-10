Levandovska divi vārti izvirza Poliju Nāciju līgas A grupas līderpozīcijā

Polija savā laukumā ar 3:0 (2:0) pārspēja Bosniju un Hercegovinu, kurai jau 15.minūtē sarkano kartīti nopelnīja Anels Ahmedhodžičs.

Divus vārtus uzvarētāju labā 40. un 52.minūtē guva Roberts Levandovskis, vienus - pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē - Karols Linetijs.

Otrā grupas spēlē neizšķirti 1:1 (1:1) spēlēja Itālija un Nīderlande, kas poļiem ar septiņiem punktiem palīdzēja izvirzīties grupas vadībā. Seši punkti tagad ir Itālijai, pieci - Nīderlandei, bet divi - Bosnijai un Hercegovinai.

Uz Lorenco Pelegrīni precīzu sitienu Itālijai 16.minūtē Denijs van de Bēks atbildēja deviņas minūtes vēlāk.

Otrajā grupā negaidītu zaudējumu Vemblija stadionā cieta Anglija, kas ar 0:1 (0:1) piekāpās Dānijai.

Angļiem 32.minūtē otru dzelteno kartīti mačā nopelnīja Herijs Magvairs, atstājot mājiniekus mazākumā, un jau trīs minūtes vēlāk 111 metru soda sitienu par spēli ar roku soda laukumā realizēja Kristians Eriksens.

Otrā mačā grupas pastarīti Islandi viesos ar 2:1 (2:1) pieveica pasaules ranga līderi beļģi un ar deviņiem punktiem izvirzījās grupas galvgalī. Pa septiņiem punktiem ir Dānijai un Anglijai, bet islandieši pagaidām pie punktiem nav tikuši.

Abus vārtus viesiem iesita Romelu Lukaku. devītajā minūtē viņš bija precīzs no spēles, 38. minūtē - ar 11 metru soda sitienu. Mierinājuma vārtus 17. minūtē iesita Birkirs Sevarsons.

Trešajā grupā uzvaras svinēja abas līdervienības - Portugāle un Francija -, kam ir pa desmit punktiem. Trīs punkti ir Horvātijai, bet Zviedrija ir bez punktiem.

Portugāle arī bez sava uzbrukuma līdera Krištianu Ronaldu, kurš saslimšanas ar Covid-19 dēļ jau devies atpakaļ uz savu klubu Turīnas "Juventus" Ziemeļitālijā. Mājās portugāļi ar 3:0 (2:0) apspēlēja zviedrus. Divus vārtus guva Džugu Žota, vienus - Bernardu Silva.

Francija viesos ar 2:1 (1:0) pieveica Horvātiju. Viesus divreiz vadībā izvirzīja zvaigznes - Antuāns Grīzmans un Kilians Mbapē, bet mājinieki atspēlējās tikai pirmoreiz, kad vārtus guva Nikola Vlašičs.

B līgas pirmajā grupā vadībā ar deviņiem punktiem ir Austrija un Norvēģija, kas ar 1:0 pārspēja attiecīgi Rumāniju viesos un Ziemeļīriju mājās. Rumāņiem ir četri punkti, ziemeļīriem - viens punkts.

Otrajā grupā divu līdervienību cīņā Skotija savā laukumā ar 1:0 () pārspēja Čehiju, Raienam Freizeram vārtus gūstot jau sestajā minūtē.

Skotiem tagad ir desmit punkti, čehiem - seši, Izraēlai pēc 3:2 (0:2) atspēlēšanās pret Slovākiju ir pieci punkti un Slovākijai - viens punkts. Visus trīs vārtus uzvarētāju labā guva Erans Zahavi, izceldamies 68., 76. un 89.minūtē.

Trešajā grupā abi dueļi beidzās neizšķirti. Krievi spēlēja 0:0 ar ungāriem, turki 2:2 (0:1) - ar serbiem. Krievijai ir astoņi punkti, Ungārijai septiņi, Turcijai trīs un Serbijai divi punkti.

Ceturtajā grupā Somija otro reizi turnīrā apspēlēja Īriju, šoreiz ar 1:0 savā laukumā, 66.minūtē izceļoties Fredrikam Jensenam. Tas somiem ar deviņiem punktiem dod otro vietu grupā aiz Velsas, kas trešdien viesos ar 1:0 pieveica Bulgāriju un sakrāja desmit punktus. 85. minūtē vienīgos vārtus mačā guva Džonatans Viljamss.

C līgā savas spēles trešdien aizvadīja abas pārējās Baltijas valstis. Otrajā grupā Igaunija savā laukumā spēlēja 1:1 (1:1) ar Armēniju. Uz Kamo Hovhanisjana astotajā minūtē gūtajiem vārtiem pēc sešām minūtēm mājinieki atbildēja ar Rauno Sapinena "golu".

Grupas galvgalī ar sešiem punktiem ir Ziemeļmaķedonija un Gruzija, kas trešdien spēlēja 1:1 (0:0). Armēnijai ir pieci, Igaunijai divi punkti.

Ceturtajā grupā Lietuva savā laukumā nospēlēja bezvārtu neizšķirtu ar Albāniju, bet Baltkrievija ar 2:0 (1:0) pārspēja Kazahstānu. Lietuva ar pieciem punktiem ieņem otro vietu aiz Baltkrievijas, kam ir par diviem punktiem vairāk. Arī Albānijai ir pieci punkti, bet Kazahstānai - četri.

Tikmēr trešajā grupā vienpersoniskā vadībā ar desmit punktiem nostiprinājās Slovēnija, kas viesos ar 4:0 (3:0) sagrāva Moldovu. Trīs vārtus guva Hariss Vučkičs, divus no tiem - ar 11 metru soda sitieniem. Astoņi punkti ir Grieķijai, kas savā laukumā nespēja uzlauzt Kosovas aizsardzību - 0:0. Kosovai ir divi, Moldovai viens punkts.

Jau ziņots, ka D līgā Latvijas izlase pēdējā minūtē piedzīvoja zaudējumu ar 0:1 (0:0) pret Maltu, kamēr otrajā šīs grupas spēlē Fēru salas mājās ar 2:0 (2:0) uzveica Andoru. Vēl Eiropas zemākajā līmenī Lihtenšteina cīnījās 0:0 (0:0) ar Luksemburgu.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.

Tās komandas, kas savās grupās būs izcīnījušas pirmās divas vietas, bet jau iepriekš nebūs kvalificējušās 2022.gada Pasaules kausam, būs tiesīgas piedalīties Pasaules kausa kvalifikācijas "play-off" kārtā.

Nāciju līgas turnīrs noris otro gadu. Pirmajā Nāciju līgas sezonā par uzvarētāju tika kronēta Portugāle.