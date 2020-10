Rīgas "Dinamo" Minskā zaudē pēcspēles metienu sērijā

Divus vārtus Rīgas komandas labā guva Zeks Mičels, kuram arī viena rezultatīva piespēle, bet vienu reizi izcēlās Konstantīns Komareks.

Rīgas komanda iedzinējos nonāca pirmā perioda vidū, kad pēc Alekseja Protasa metiena ripa no Ondržeja Vitāseka nonāca Iļjas Proskurjakova sargātajā "cietoksnī". Spēles pirmajā nogrieznī Rīgas vienība trīs reizes spēlēja vairākumā un vienu no iespējām izmantoja, trešdaļas 17.minūtē pretiniekus pārspējot Mičelam, kuru vārtu priekšā ar piespēli atrada Mets Vaits.

Arī otros vārtus Minskas hokejisti guva perioda vidū, mača 31.minūtē ripu mērķī raidot Dmitrijam Buiņickim. Mājinieku uzbrucējs izmantoja situāciju, kurā aizsegts Proskurjakova skats, un panāca 2:1. Tiesa, arī šoreiz viesi izlīdzināja rezultātu - 82 sekundes pirms perioda beigām nepieskatīts vārtu priekša palika Mičels, kurš panāca 2:2.

Trešā perioda sestajā minūtē minskieši trešo reizi mačā izvirzījās vadībā, ripu caur Proskurjakova kājsargiem raidot Jegoram Šarangovičam, kurš realizēja vairākumu. Nepilnas deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām mājiniekiem bija iespēja nostiprināties vadībā, taču Ivans Drozdovs nerealizēja "bullīti".

Turklāt minūti vēlāk pēc iemetiena ar spēcīgu un precīzu raidījumu ripu vārtu augšējā stūrī raidīja Komareks - 3:3. Spraigā cīņā atlikušajā laikā rezultāts palika nemainīgs un spēle turpinājās pagarinājumā. Tajā vārti netika gūti, un spēles uzvarētājs tika noskaidrots pēcspēles metienu sērijā.

Tajā savus metienus realizēja Vaits un Jevgeņijs Gračovs, bet savas iespējas neizmantoja Lauris Dārziņš, Mičels un Komareks. Sērijā ar 3:2 pārāki bija mājinieki, kuriem uzvaras "bullīti" iemeta Robs Klimhaimers.

"Dinamo" protestu pārņemtajā Minskā aizvadīja savu ceturto un pēdējo spēli sezonas otrajā izbraukumā. Trīs iepriekšējās spēlēs piedzīvoti zaudējumi pret Kaspara Daugaviņa pārstāvēto Maskavas apgabala "Vitjaz" (1:6), pret otru Rietumu konferences vājāko klubu "Soči" (2:4), bet Helsinku "Jokerit" nācās kapitulēt ar 1:4.

Pagājušajā ceturtdienā rīdzinieki atgriezās ierindā ar lieliem robiem sastāvā Covid-19 epidēmijas dēļ, robus aizpildot ar Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) hokejistiem, un pēcspēles metienos pārspēja ar sešu uzvaru sēriju uz Rīgu atbraukušo Minskas "Dinamo".

Vēl pirms tam divos mačos - pret Maskavas komandām "Dinamo" un CSKA - rīdziniekiem tika piespriesti tehniskie zaudējumi par nespēju iziet laukumā Covid-19 saslimšanas dēļ, teju divas nedēļas atrodoties karantīnā.

Joprojām komandai nevar palīdzēt 11 spēlētāji, no kuriem četri ir "leģionāri" no Kanādas un viens no Krievijas, tādi komandas simboli kā Gints Meija, Miķelis Rēdlihs, Kristaps Sotnieks, kā arī Kristaps Zīle.

Tikmēr Minskas komanda pēc lieliskā sezonas sākuma pēdējos sešos dueļos tikai reizi palikusi bez punktiem. Ar 3:2 "bullīšos" uzvarēta Čeļabinskas "Traktor", Čerepovecas "Severstaļ" uzvarēta ar 4:1, taču zaudējums "bullīšos" ar 3:4 piedzīvots pret rīdziniekiem. Pēc tam Minskas vienība ar 1:2 zaudēja "Sočiem", kamēr pēdējā mačā ar 2:0 uzvarēta Pekinas "Kuņluņ Red Star".

Arī Minskas komandai svētdienas mačā nevarēja palīdzēt lērums hokejistu. Starp deviņiem spēlētājiem, kuri ievietoti savainoto sarakstā, atrodams arī viens no uzbrukuma līderiem kanādietis Raiens Spūners un arī viņa tautietis Brendons Kozuns. Četri no savainotajā sarakstā ievietotajiem hokejistiem ir baltkrievi, divi pārstāv Kanādu, bet pa vienam ir no Krievijas, ASV un Zviedrijas.

Abas komandas KHL čempionātā savā starpā tikušās 46 reizes, no kurām rīdzinieki bijuši pārāki 23 gadījumos. Pērn abas vienības tikās četras reizes, bet tikai vienā mačā pārāki bija Minskas "Dinamo" hokejisti.

Pēc spēles Minskā Rīgas klubs atgriezīsies Latvijā, lai aizvadītu trīs mājas spēļu sēriju.

"Dinamo" ar sešiem punktiem 12 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 11 Rietumu konferences komandām, visā līgā apsteidzot tikai Pekinas "Kuņluņ Red Star", kamēr Minskas vienība ar 21 punktu 14 dueļos ir trešā.

"Dinamo" iepriekšējā sezonā ieņēma priekšpēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā, sesto gadu pēc kārtas nekvalificējoties Gagarina kausa izcīņai.