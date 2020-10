Džokovičs kļūst par "Roland Garros" rekordistu, sasniedzot ceturtdaļfinālu jau 11. gadu pēc kārtas

Turnīra pirmais numurs pirmdien ar 6-4, 6-3, 6-3 pārliecinoši uzvarēja krievu Karenu Hačanovu (ATP 16.), kuram bija piešķirts 15. numurs.

Džokovičs lietainajā Parīzē kortā pret Hačanovu pavadīja nepilnas divas ar pusi stundas. Serbs savu pēdējo trofeju Francijas atklātajā čempionātā izcīnīja 2016. gadā.

Ceturtdaļfinālā viņam būs jāspēkojas ar spāni Pavlo Kareno Bustu (ATP 18.), ar kuru viņš ceturtdaļfinālā tikās arī "US Open", kad par sitienu ar bumbiņu tiesnesei tika diskvalificēts no sacensībām.

Turnīra 17. numurs Busts astotdaļfinālā ar 6-2, 7-5, 6-2 uzvarēja vācieti Danielu Altmaieru (ATP 186.), kurš iepriekš pārvarēja kvalifikācijas turnīru, bet vēlāk arī negaidīti uzvarēja itāli Mateo Beretīni.

Nedaudz garākā cīņā ceturtdaļfinālu sasniedza arī Krievijas tenisists Andrejs Rubļevs (12.), kuram piešķirts 13. numurs. Viņš ar 6-7 (4:7), 7-5, 6-4, 7-6 (7:3) pieveica Mārtonu Fučoviču (63.) no Ungārijas.

Ceturtdaļfinālā Rubļevs tiksies ar sacensību piekto numuru grieķi Stefanu Cicipu (6.), kurš ar 6-3, 7-6 (11:9), 6-2 izrādījās pārāks pār bulgāru Grigoru Dimitrovu (20.). Bulgārijas tenisists šajā turnīrā bija izlikts ar 18. numuru.

Otrdien sacensību turpinājumā laukumā dosies arī pērnā gada finālisti Rafaels Nadals no Spānijas un austrietis Dominiks Tīms. Māla karalis Nadals tiksies ar itāli Janiku Sineru (75.), bet Tīms lūkos uzveikt Djego Švarcmanu no Argentīnas (14.), kuram piešķirts 12. numurs.

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25. maija līdz 7. jūnijam, bet marta vidū tas tika pārcelts uz rudeni un ir sezonas pēdējās "Grand Slam" sacensības. Šogad turnīrā nepiedalās ranga ceturtais numurs Rodžers Federers no Šveices.

Tikmēr Čehijas tenisiste Petra Kvitova pirmdien ar pārliecinošu uzvaru sasniedza Francijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālu.

Ranga 11. un turnīra septītais numurs Kvitova astotdaļfinālā ar 6-2, 6-4 uzvarēja Ķīnas sportisti Šuaiu Džanu (40.).

Zīmīgi, ka Kvitova ir tikai viena no četrām izsētajām sportistēm, kura turpina cīņu Francijas atklātajā čempionātā.

Kvitova Parīzē vēl līdz šim nav zaudējusi setu. Tāpat 2017.gadā turnīrs Parīzē Kvitovai bija pirmais pēc gadu iepriekš savās mājās piedzīvotā uzbrukuma ar nazi. Šajā starpgadījumā viņa satraumēja roku.

"Kad 2017.gadā atgriezos šī turnīra kortos, nedomāju, ka "Grand Slam" turnīrā spēšu sasniegt ceturtdaļfinālu," pēc uzvaras teica Kvitova, kura "French Open" ceturtdaļfinālā spēlēs pirmo reizi kopš 2012.gada.

Pirms astoņiem gadiem viņa pusfinālā piekāpās slavenajai Marijai Šarapovai, kura pēcāk arī svinēja uzvaru turnīrā.

Ceturtdaļfinālā Kvitova tiksies ar vācieti Lauru Sīgemundi (66.). Viņa ar 7-5, 6-4 uzvarēja spānieti Paulu Badosu Hibertu (87.), kura iepriekš uzveica Aļonu Ostapenko.

Arī Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāja Sofija Kenina (6.), kurai piešķirts ceturtais numurs, sasniedza ceturtdaļfinālu, jo ar 2-6, 6-2, 6-1 uzvarēja mājinieci Fionu Fero (49.).

Kenina savu pretinieci noskaidros otrdien, jo Tunisijas pārstāve Onsa Žabēra un amerikāniete Daniela Kolinsa spēli nevarēja aizvadīt lietus dēļ.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.

Turnīrs norisinās uz māla seguma.