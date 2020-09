Ar "Olimpiskās dienas 2020" aktivitātēm visā Latvijā noslēdzas Olimpiskais mēnesis

“Fiziskās aktivitātes sniedz ilgtermiņa veselības ieguvumus ikvienam! Sportojot atjaunojas enerģija, un tas var būt tikpat viegli, kā iziet pastaigā ar suni vai tikpat izaicinoši, kā noskriet maratonu. Savukārt, sniedzot iespējas bērniem būt aktīviem jau agrīnā vecumā, sporta aktivitātes kļūst par ceļu uz labāku fizisko un garīgo veselību. Nekad nav par vēlu uzsākt dzīvot veselīgāk,” aicina LOK prezidents Žoržs Tikmers.

Vienlaicīgi visās “Olimpiskās dienas 2020” norises vietās rīta vingrošana sākās plkst.10:00, pēc kā notika dažādas sportiskas un radošas aktivitātes. Izglītības iestāžu audzēkņi iepazinās ar dažādiem Olimpiskajiem sporta veidiem un to spēles noteikumiem, piedalījās stafetēs un citās sporta sacensībās.

LOK sadarbībā ar Babītes novada pašvaldību centrālo “Olimpiskās dienas 2020” pasākumu organizēja Piņķos, Babītes novadā. Tur bez Babītes novada izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem piedalījās arī “Olimpiskās dienas 2020” vēstneši, Olimpieši Gunta Baško un Raimonds Bergmanis, LOK vadība – prezidents Žoržs Tikmers un ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks, Babītes novada pašvaldības pārstāvji, kā arī citi viesi.

“Olimpiskā diena 2020” radio tiešraidē no futbola laukuma Piņķos tika translēta LOK informatīvā sadarbības partnera “Radio SWH” ēterā no īpašas izbraukuma studijas. “Radio SWH” savu programmu piecu stundu garumā veltīja “Olimpiskajai dienai 2020”, kuru laikā notika interesantas un izklaidējošas sarunas.

LOK “Olimpiskās dienas 2020” aktivitātes šogad izvērsa mēneša garumā. Katra nedēļa tika veltīta fiziskām aktivitātēm dažādām iedzīvotāju grupām – topošajām un jaunajām māmiņām, ģimenēm, senioriem, ka arī bērniem un jauniešiem. Centrālais elements Olimpiskajā mēnesī bija iespēja izzināt dažādus sporta veidus un ieviest regulāras sporta aktivitātes ikdienā. Otrs elements bija uztura padomi vispārējai veselības veicināšanai kopā ar uztura speciālisti Lizeti Pugu.

Ar #OlimpiskāDiena2020 aktivitātēm visā Latvijā noslēdzas Olimpiskais mēnesis 🤩 Kopīgā rīta vingrošanā pulcējās vairāk kā 120 000 dalībnieku 520 norises vietās 🤸‍♀️🤸🤸‍♂️https://t.co/KXUpEWG704 #OlimpiadeLV🇱🇻 Mēs esam #Sportiņā 😃 pic.twitter.com/3tQoCLKZs0 — LOK (@Olimpiade_lv) September 18, 2020

Savukārt vēl viens akcents “Olimpiskā mēneša” pasākumu plānā bija Olimpiskā reportiera Edgara Buļa piedzīvojumi “Olimpiskā detektīva” sērijās, izpētot un iepazīstot kādu sporta veidu. Pirmajā sērijā uz profesionāla SUP dēļa stājās un Edgaru Buļu izaicināja Emīls Balceris no grupas “Musiqq”, otrajā sērijā skeitbordu izmēģināja jaunais un talantīgais hiphopa mākslinieks Fiņķis, trešā sērija tika veltīta golfam un to iepazina mūziķis Dons, savukārt noslēdzošajā – ceturtajā “Olimpiskā detektīva” sērijā ar jāšanas sportu iepazinās dziedātāja Aija Andrejeva.

Visas “Olimpiskā detektīva” sērijas ir iespējams noskatīties LOK Youtube kanālā "OlimpiadeLV".

Olimpiskā mēneša sauklis un oficiālais tēmturis sociālajos tīklos ir “Mēs esam #SPORTIŅĀ”. Turpini sekot LOK oficiālajiem kontiem sociālajos tīklos “@OlimpiadeLV” un uzzini vairāk par aktivitātēm Olimpiskajā mēnesī un “Olimpisko dienu 2020”.

“Olimpiskā diena” ir kā starta signāls “Eiropas Sporta nedēļai”, kas uz sporta aktivitātēm aicinās no 23. līdz 30.septembrim, līdz ar to septembris Latvijā kļūst par sporta un kustību mēnesi. Ar “Eiropas Sporta nedēļas” aktivitātēm var iepazīties https://beactivelatvia.lv/

“Olimpisko mēnesi 2020” un “Olimpisko dienu 2020” atbalsta Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsponsori SIA “Latvijas Mobilais telefons” un AS “Latvijas Valsts Meži”, kā arī mazumtirdzniecības tīkls "Rimi Latvia".

“Mēs ticam, ka lielas lietas iespējams sasniegt, sperot mazus soļus un mērķtiecīgi virzoties uz savu mērķi. Ik rītu sāc ar vingrošanu un spēcinošām brokastīm, izej ārā paskriet vai dodies aktīvā pastaigā, uzspēlē ar draugiem pagalmā futbolu vai basketbolu, apēd ik dienu vismaz vienu augli vai dārzeni, dodies izbraucienā ar velosipēdu vai skrituļslidām – tie ir tikai daži piemēri, kā savā ikdienā ieviest veselīgākus paradumus. Galvenais – dzīvo kustībā! Un, iespējams, šie mazie soļi kādu dienu tev palīdzēs sasniegt pat olimpiskās virsotnes,” uz sportiskām aktivitātēm un veselīgiem paradumiem aicina “Rimi Latvia” valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.

Zināšanai:

“Olimpiskās dienas” norisi Starptautiskā Olimpiskā komiteja atbalsta kopš 1987.gada, aicinot pasaules valstu nacionālās Olimpiskās komitejas atzīmēt SOK dzimšanas dienu. LOK aicinājumam pievienojās 1992.gadā.



Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai popularizētu Olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu.



LOK “Olimpisko dienu” rīko apliecinot atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīves veidam un Godīgas spēles principiem sportā.



Ar 2008.gadu “Olimpiskajā dienā” ir iespēja tuvāk iepazīties ar Olimpiskajiem sporta veidiem, klātienē satikt Olimpiešus un kopā ar viņiem izmēģināt dažādus sporta veidus.

Mēs – Latvijas Olimpiskā komiteja – jau esam #sportiņā … un Tu?