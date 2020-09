Tīms atspēlē divu setu deficītu un taibreikā izcīna karjeras pirmo "Grand Slam"

Ranga trešā rakete un ar otro numuru izsētais Tīms finālā ar 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8:6) uzvarēja vācieti Aleksandru Zverevu (ATP 7.), kuram bija piešķirts piektais numurs.

Šī atklātajā ērā bija pirmā reize, kad kādam tenisistam "US Open" finālā izdevies atspēlēties, kad pirmajos divos setos ciesta neveiksme. Tāpat šī bija pirmā reize turnīra vēsturē, kad uzvarētājs noskaidrojās taibreikā.

Pēc diviem visai pārliecinoši zaudētiem setiem, Tīms spēles turpinājumā krietni uzlaboja sniegumu. Trešajā setā viņš izšķirošo breiku panāca desmitajā geimā, bet nākamajā setā Tīms pretiniekam servi atņēma astotajā geimā.

Noslēdzošajā setā abi tenisisti trīs reizes atņēma pretiniekam servi, kā rezultātā nācās aizvadīt taibreiku. Tīms sākotnēji nonāca iedzinējos ar 1:2, bet vēlāk jau izvirzījās vadībā -5:3. Brīdi vēlāk Tīmam jau bija iespēja servēt par uzvaru mačā, bet Zverevs atgrieza neizšķirtu 6:6. Tie gan vācietim bija pēdējie punkti šajā duelī, jo nākamās divas izspēles uzvarēja Tīms.

"Gribētu, lai šodien varētu kronēt divus uzvarētājus," pēc panākuma teica Tīms. "Domāju, ka abi bijām to pelnījuši."

"Nedomāju, ka šī bija man pēdējā iespēja. Patiesi ticu, ka kādu dienu būšu "Grand Slam" čempions," pēc neveiksmes, valdot asaras, teica Zverevs.

Zverevs šajā duelī izpildīja 15 netveramas serves, kamēr Tīms atbildēja ar divām. Tikmēr dubultkļūdu ailītē labāks bija Tīms (8/15).

Iepriekš Tīms "Grand Slam" turnīru finālos bija spēlējis trīs reizes, bet visās cieta neveiksmi. Šogad viņš sasniedza "Australian Open" finālu, bet iepriekšējos divos gados spēlēja arī Francijas atklātā čempionātā finālā.

Šogad jauns "Grand Slam" čempions tika kronēts pirmo reizi kopš 2014.gada, kad savu pirmo augstākās raudzes trofeju izcīnīja horvāts Marins Čiličs.

Tāpat šogad pirmo reizi kopš 2016.gada "US Open" trofeja nonākusi kāda cita tenisista rokās, nevis pie viena no "varenā trio" - Novaks Džokovičs, Rafaels Nadals, Rodžers Federers. 2016.gadā "US Open" uzvaru svinēja šveicietis Stens Vavrinka.

Nadals un Federers turnīrā nepiedalījās, taču Džokovičs astotdaļfinālā par nesportisku rīcību tika diskvalificēts. Serbs pirmā seta galotnē bumbiņu raidīja līnijtiesnesei pa kaklu.

Par uzvaru turnīrā Tīms nopelnīja trīs miljonus ASV dolāru (aptuveni 2,53 miljonus eiro).

Savukārt Zverevs kļuva par pirmo vācieti kopš 2003.gada Rainera Šutlera paveiktā Austrālijas atklātajā čempionātā, kurš sasniedzis "Grand Slam" finālu.

Ņujorka martā un aprīlī bija viena no vissmagāk cietušajām ASV pilsētām, kad Covid-19 epidēmija pārņēma ASV. Pagaidu slimnīca pat tika iekārtota ASV Tenisa centra iekštelpu laukumos.

Jau ziņots, ka dāmu vienspēlēs par čempioni šogad tika kronēta japāniete Naomi Osaka, kurai tā bija jau trešā "Grand Slam" trofeja karjerā.