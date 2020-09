“Dinamo” sāk KHL sezonu: vai Skudra apspēlēs bukmeikerus?

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) 13. sezonu Rīgas “Dinamo” šovakar sāks savā laukumā pret Nursultanas “Baris”, bet regulārās sezonas 60 spēļu maratonu paredzēts noslēgt februāra beigās. Vai tā notiks, pašlaik nezina neviens. Šī būs īpaša sezona, kurai kā ēna sekos Covid-19 vīruss. Netrūkst viedokļi, ka KHL čempionāta uzsākšana ar skatītājiem tribīnēs un komandu vizināšanos vienai pie otras ir neprāts. Krievijā ik dienu ar vīrusu inficējas ap 5000 cilvēku. Komandām būs īpaši drošības pasākumi, spēļu arēnās īpašas zonas un spēlētājiem testi tiks veikti ne retāk kā reizi nedēļā. Sezonai vēl nesākoties, ar vīrusu bija inficējies 131 hokejists, no kuriem daļa joprojām atrodas karantīnā. Inficēti bija lielākā daļa Maskavas CSKA un “Dinamo”, kā arī Latvijas izlases galvenā trenera Boba Hārtlija trenētā Omskas “Avangard” spēlētāji. Tika atceltas treniņnometnes, bruka pārbaudes turnīri. Pašlaik situācija it kā ir normalizējusies un līgas vadība ir apņēmusies sezonu aizvadīt pēc pilnas programmas. Ja tomēr būs jauni vīrusa uzliesmojumi, nolikums paredz, ka spēlēt nevarošajai komandai tabulā tiks rakstīts 0:5 zaudējums... Aliek vien cerēt, ka komandu vietas turnīra tabulā netiks sadalītas ar tehniskām uzvarām un zaudējumiem.

“Dinamo” paredz pēdējo vietu

Izslēgšanas spēļu hokejs Rīgā pēdējo reizi tika spēlēts 2014. gada pavasarī. Nākamajos rudeņos “Dinamo” sastāvs, pat neraugoties uz mazāko budžetu līgā, šķita pietiekami cerīgs, lai sezona nebeigtos ar regulārās sezonas pēdējo spēli. Tomēr nekā – Rīga neveiksmīga izrādījās somu trenerim Hari Heikilem un situāciju saglābt nespēja arī Normunds Sējējs, “pirmās pankūkas” galvenā trenera postenī pilnība sadega Sandim Ozoliņam, sasniegt cerēto neizdevās arī Ģirtam Ankipānam.

Vēsturiskās neveiksmes un ilgā vilcināšanās sponsora meklējumos (nu par tādu kļuvis “Gazprom Export”) rīdziniekiem kaklā atkal uzkar pastarīšu birku. Bukmeikeru vērtējumā situāciju nav mainījusi ne Pētera Skudras kļūšana par galveno treneri, ne “Dinamo” aktivitates spēlētāju tirgū un daudzu leģionāru parakstīšana. Bukmeikeru uzņēmumi visi kā viens rīdziniekiem atvēl pēdējo vietu Rietumu konferencē, bet iespēju pavasarī Gagarina kausu atvest uz Rīgu novērtē ar 1:250. Proti, ieguldot vienu eiro, uzvaras gadījumā jūs atpakaļ saņemtu 250. Labi, par Gagarina kausu Rīgā nesapņosim, taču izslēgšanas spēles ir stingra vīzija, uz kuru tieksies Skudras veidotais “Dinamo” modelis. To pašu bukmeikeru prognozes liecina, ka kaut kur blakus mūsējiem jābūt Čerepovecas “Sevestaļ,” mazliet augstāk Minskas “Dinamo” un Soču komandām. Lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs, Rietumu konferencē aiz sevis jāatstāj vismaz trīs konkurenti.

Skudra zina pareizo taciņu

Pēteris Skudra kā KHL komandas galvenais treneris aiz laukuma apmales pirmo reizi stājās 2013. gada rudenī Ņižņijnovgorodā un nākamos piecus pavasarus viņa trenētā “Torpedo” allaž spēlēja izslēgšanas mačos. Skudru kā treneri apzīmē dažādiem epitetiem – prasīgs, emocionāls un taktiski spēcīgs. Treneris, kurš no paša izvēlētiem spēlētājiem prata veidot ļoti spēcīgu kolektīvu. Treneris, kurš bija gatavs aizstāvēt savējos jebkurā situācijā un gatavs mesties duru cīņā ar pretinieku. To pašu prasīja arī no spēlētājiem. Nekādas atlaides – Skudras komandā visiem jābūt gataviem mirt laukumā savas komandas labā. Ja nesanāk vai nevari – vietā nāks nākamais. “Torpedo” ik sezonu spēlēja ap četriem desmitiem hokejistu.

To pašu “Torpedo” modeli Skudra centīsies pārcelt uz Rīgu. Kļuvis par galveno treneri, Skudra pie sastāva komplektācijas ķērās klāt pats. Tātad tie vīri, kas šoruden vilks mugurā “Dinamo” kreklus, ir viņa īstie kareivji. Tiesa, Rīgā finansiāli nevar pavilkt tādu sastāva rotāciju kā Volgas krastos. Sezonu sākot, Skudras rīcībā ir divi pieredzējuši vārtsargi no Krievijas Staņislavs Gaļimovs un Iļja Proskurjakovs, desmit aizsargi un 16 uzbrucēji. Vēl daži “Dinamo” sistēmas spēlētāji sezonu sāks fārmklubā Jelgavā. “Dinamo” kasē esot atstāti līdzekļi vēl vismaz diviem trīs papildinājumiem sezonas laikā. Paša komplektēta komanda ar labiem izpildītājiem, šķietami plašas rotācijas iespējas – no šāda skatu punkta Rīgas “Dinamo” izskatās ne sliktāk par saviem tiešajiem konkurentiem un šādas komandas Skudra prot aizvest līdz izslēgšanas spēlēm. Arī Krievijas hokeja apskatnieki sākotnēji pesimistisko toni jau nomainījuši uz daudz pozitīvāko, ka Rīgā būs jautra un nepiekāpīga komanda, kurai nekādi nevajadzētu palikt turnīra tabulas pašā apakšā.

Bez tiesībām ieskrieties

Novēlotā sastāva komplektācija “Dinamo” šajā sezonas daļā ir atstājusi iepakaļ lielai daļai konkurentu, kuri gatavošanos sāka agrāk un aizvadīja virkni kvalitatīvu pārbaudes spēļu. Rīgā nākas ķert aizejošu vilcienu – pēdējā brīdī tika sarunātas četras pārbaudes spēles Somijā, tomēr nevienā komanda nebija pilnā sastāvā. Skudras hokeja viena no vizītkartēm – spēlētāji daudzas lietas laukumā ir noslīpējuši līdz mehānismam. Rīgā tas vēl ir izjaukts pa rezerves daļām. Astoņas no Rīgā paredzētajām trīsdesmit spēlēm “Dinamo” aizvadīs sezonas pirmajā mēnesī, kurā jādodas arī tālākajā izbraukumā līdz pat Habarovskai. Ja septembris pavisam objektīvu apstākļu dēļ tiks izgāzts, sasmelt izlieto būs ļoti grūti. “Dinamo” šoreiz nevar mierīgi ieskrieties, punkti ar zobiem jāizgrauž jau no pirmās spēles. Cik konkurētspējīgs ir šīs “Dinamo” modelis? Kā neatbildēts jautājums tas paliks vismaz mēneša garumā, kad aizvadīto spēļu iznākumi un sakrātie punkti ļaus izdarīt daudz objektīvākus vērtējumus.

Iespēlētas saiknes var izglābt sezonas sākumu

Pašlaik var tikai minēt, kādas sastāva izmaiņas ieviesīs traumas un treneru eksperimenti vai, nedod Dievs, vīrusa uzliesmojums komandā. Pārbaudes spēlēs Skudra centās kopā likt spēlētājus, kuriem nokļūšana uz vienas nots prasīs īsāku laiku.

Kā pirmā maiņa tika iespēlēti Lauris Dārziņš ar Miķeli Rēdlihu pa malām un Miku Indraši centrā. Šis trio kopā var spēlēt ar aizsietām acīm, taču vai 35 gadus vecajiem Dārziņam un par gadu vecākajam Rēdliham ilgtermiņā pietiks jauda Skudras prasītajam fiziskajam hokejam? Vairākumā, nav šaubu, triecienmaiņa. Vienādos sastāvos tā, visdrīzāk, atpaliks no pretinieku pirmās maiņas jaudas. Taču tā kā maiņu kārtība nav akmenī kalta, tad nebūs pārsteigums, ja “latviešu strēlnieki” laukumā ies kā, piemēram, trešie. No Indraša gaidām zvaigznes cienīgu sniegumu. 2017. gada ziemā Miks Rīgā sakrāja 42 (21+21) rezultativitātes punktus.

Otrajā maiņā tika iespēlēta pērn Nižņekamskas “Ņeftehimik” izveidotā saikne Zeks Mičels (34 spēles NHL) un Mets Vaits. Viņi bija attiecīgi trešais un pirmais rezultatīvākais spēlētājs, “Ņeftehimik” ar 162 vārtiem ceturtā rezultatīvākā Austrumu konferencē un sasniedza izslēgšanas spēles. Šķiet, ka tieši Mičela – Vaita duetam jākļūst par “Dinamo” uzbrukuma galveno jaudu. Pārbaudes spēlēs viņiem blakus bija Mārtiņš Dziekals, kurš 23 gadu vecumā joprojām uzskatāms par vienu no mūsu talantīgākajiem spēlētājiem. Kā mēraukla ir NHL drafta 68. numurs un piederība Toronto “Maple Leafs”. Pēc divām dažādu iemeslu dēļ ne tām veiksmīgākajām sezonām tepat Rīgā un Somijā Mārtiņš var kļūt par sezonas atklājumu.

Trešajā maiņā tika iespēlēti vēl trīs leģionāri. 34 gadus vecais Deniss Paršins ir Skudras cilvēks, ar kuru tika kaldināti “Torpedo” panākumi. Pirms divām sezonām viņš bija rezultatīvākais “Torpedo” spēlētājs, vēl gadu iepriekš trešais tūdaļ aiz Kaspara Daugaviņa. Pērn nokļuva zvaigžņotajā Magņitagorskas “Metallurg”, taču sezona neizdevās ne komandai, ne Paršinam. Ja pulveris vēl sauss – ļoti solīds spēlētājs jebkurai no pirmajām trīs maiņām. Kopā ar Paršinu tika iespēlēts Pāvels Černovs, kurš no 2014. līdz 2017. gadam rezultatīvi spēlēja Čerepovecā, bet iepriekšējās divas sezonas mazliet “pazuda” “Vityaz” sastāvā. Abiem krieviem līdzās bija Austrijas izlases otrās maiņas uzbrucējs Konstantīns Komareks, kuram tā būs debija KHL čempionātā. Pēdējās četras sezonas spēlējis Zviedrijā, Austrijas izlasē pēdējos divos pasaules čempionātos kopā trīs gūti vārti.

Saistītās ziņas Rīgas "Dinamo" jauns talismans - Leons KHL prezidents atklāj, ko Rīgas "Dinamo" domā par mājas spēļu aizvadīšanu ārpus Latvijas Skudram "Dinamo" nav vienkārši nākamā darba vieta; komanda mēģinās spēlēt rezultatīvu hokeju

Jebkurā no šīm maiņām var spēlēt kanādietis Džeisī Lipons, kurš 2015./2016. gada sezonā aizvadīja deviņas spēles NHL Vinipegas “Jets” sastāvā, pēdējās piecas sezonas rezultatīvi spēlējis AHL čempionātā un tikai vienreiz palicis zem 100 soda minūtēm. Spēlētājs, kurš var iemest, prot aizstāvēt komandas biedrus un mīl izkauties. Gluži kā pēdējo dienu pirkums – 1,93 metrus garais kanādiešu aizsargs Endrjū O’Braiens, kurš pērn Norveģijas čempionātā 41 spēlē iemeta desmit vārtus un sakrāja 309 (!) soda minūtes. Tāda stila spēlētāji jebkurai komandai maču pret “Dinamo” padarīs par kaut ko līdzīgu zobu sāpēm.

Gaidām priecīgāku un rezultatīvāku hokeju

“Mēģināsim hokeju padarīt priecīgāku, vairot emocijas, lai būtu vairāk vārtu. Spēles stils sākas ar aizsargiem – ja mums ir aizsargi, kuri var spēlēt ar ripu, tad arī komanda varēs ar ripu spēlēt vairāk. Būsim agresīvi bez ripas, bet ar ripu ir jāspēlē, nevis jācīnās. Tādēļ primāri meklējam aizsargus, kuriem ir iemaņas ar ripu,” tā savā pirmajā darba dienā komandas sastāva vīzijas redzēja Skudra. Kā plānots, pašlaik ir četri aizsargi ar labo nūjas satvērienu, kanādiešiem Morganam Elisam un Rīsam Skārletam ir laba AHL spēļu pieredze, Elisam – arī četras sezonas Eiropā. Pārbaudes mačos pirmajā pārī Elisam blakus darbojās aizpērn Rīgā fantastisku uzbrukuma hokeju spēlējušais un nereti aizsardzībā iekrītošais Metjū Majone. Turpat blakus ir abi mūsu Kristapi - Sotnieks un Zīle, pieredzējušais čehs Ondrejs Vitāseks, uzbrukumā Gints Meija, vairāki jaunie spēlētāji ar pārbaudes līgumiem.

Ja saliekam šo sarakstu uz papīra un velkam paralēles ar tuvākajiem konkurentiem, tad “Dinamo” arī ar salīdzinoši pieticīgiem līdzekļiem izskatās pietiekami solīdi gan meistarības, gan sastāva dziļuma ziņā. Pieklājīga un pēc uzvarām izsalkusi banda, ar kuru Skudra var drupināt bukmeikeru prognozes un atgūt savas pozīcijas KHL treneru apritē.