"Olympique" šokē "City" un sasniedz UEFA Čempionu līgas 1/2 finālu

"Olympique" Lisabonā ar 3:1 (1:0) uzvarēja "City".

Francijas klubam pusfinālā pretim stāsies Vācijas čempione Minhenes "Bayern", kas dienu iepriekš ar 8:2 satrieca "Barcelona".

Lionas komanda vadības grožus ieguva spēles 24.minūtē, kad partnera misēkli uzbrukumā par vārtu guvumu pārvērta Maksvels Kornē. Futbolists bija pirmais pie pretinieku aizsarga atsistās bumbas un no tālas distances izdarīja precīzu sitienu vārtu apakšējā kreisajā stūrī.

Pirmā puslaika pēdējās sešās minūtēs bīstamās sitiena pozīcijās nonāca "City" spēlētāji Kevins de Brujne un Rahīms Stērlings, taču abu futbolistu pūliņu augļus nenesa.

Līdzsvaru uz rezultāta tablo "City" izdevās atgriezt 69.minūtē, kad de Brujne no soda laukuma dziļuma saņēma piespēli no Stērlinga. Lionieši gan ilgi nevilcinājās un jau pēc desmit minūtēm Musa Dembelē laukuma centrā saņēma piespēli starp "City" aizsargiem un vienatnē devās uz vārtiem, kur bumbu prata pasist garām no vārtiem izgājušajam Edersonam.

Vēl astoņas minūtes vēlāk Dembelē soda laukumā bija pirmais pie Edersona atsistās bumbas un visai viegli guva savus otros vārtus šajā duelī.

Zīmīgi, ka Dembelē pirms pirmajiem gūtajiem vārtiem laukumā bija pavadījis vien četras minūtes.

Lionas komandai šis būs tikai otrais pusfināls UEFA Čempionu līgā kluba pastāvēšanas vēsturē. Pēdējo reizi šo pašu turnīra posmu izdevās sasniegt 2009./10.gada sezonā. Arī togad pusfinālā pretim stājās "Bayern", kas uzvarēja ar 4:0.

Šī ir pirmā reize turnīra pastāvēšanas vēsturē, kad pusfinālā ir divas Francijas čempionāta komandas, bet neviena no Anglijas vai Spānijas.

"Olympique" šosezon UEFA Čempionu līgā parūpējusies par ne vienu vien pārsteigumu, jo astotdaļfinālā divu maču summā tika uzvarēta Itālijas čempione Turīnas "Juventus". Sērijā bija neizšķirts 2-2, taču lionieši tālāk tika, pateicoties viesos vairāk gūtajiem vārtiem.

Otrā pusfināla pārī Parīzes "Sain-Germain" (PSG) tiksies ar Vācijas bundeslīgas vienību "Leipzig".

Pusfināli Lisabonā paredzēti 18. un 19.augustā, bet fināls - 23.augustā.

Sākotnēji bija paredzēts, ka fināls notiks Stambulā, bet Turcijas pilsētai piešķirts nākamās sezonas titula mačs. Jūnija vidū UEFA lēma, ka Čempionu līgas uzvarētājs tiks noskaidrots finālturnīrā Lisabonā.

Pērn UEFA Čempionu līgas finālā divu Anglijas klubu duelī Madridē "Liverpool" ar 2:0 uzvarēja Totenhemas "Hotspur".