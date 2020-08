Kriketa komandas kapteinis: Kriketam Latvijā ir perspektīvas

Kriketa saknes un attīstība Latvijā

Šobrīd Latvijā kriketu spēlē vairāk nekā piecpadsmit gadus un spēlētāji, lielākoties, ir ārzemnieki, kuri nāk no valstīm, kur šis sporta veids ir populārs, bet šo gadu laikā ir bijuši un arī šobrīd ir ļoti augsta līmeņa pašmāju spēlētāji. Latvijā ir izveidotas vairākas komandas starp augstskolām un uzņēmumiem un ik gadu norisinās turnīri. Spēlēt gribētāji ir, vajadzīgas tikai iespējas.

Spēlēt var ikviens

Pats personīgi kriketu sāku spēlēt, būdams vēl mazs, sešu gadu vecumā. Krikets manā dzimetenē Indijā ir kā basketbols Latvijā, par to zina ikviens un to māk vai praktizē katrs, kuram nav slinkums izkustēties. Lai spēlētu kriketu nepieciešamas divas komandas, katrā 11 spēlētāji. Tātad, ja ir kupls cilvēku pulks kādā kopīgā radu pasākumā vai draugu kompānijā, šo spēli noteikti var izmēģināt. Kriketa spēlētājam nav obligāti jābūt garam vai ļoti atlētiskam, to var spēlēt ikviens, neatkarīgi no fiziskajām dotībām, tāpēc tas ir ļoti iemīļots un populārs sporta veids daudzviet pasaulē, kur vien to atļauj laikapstākļi.

Demokrātisks sporta veids

No sporta ekipējuma viedokļa krikets nav pārāk prasīgs, kā, piemēram, hokejs vai motosports. Lai spēlētu kriketu, būs nepieciešams zāliens, kura izmēri mēdz būt dažādi, bet iesākumam derēs paliels brīvs laukums, kriketa nūjas, kas izgatavo no koka un kriketa bumbiņa. Tās ir divu veidu - cietākas un nedaudz mīkstākas, atkarībā no tā, kādā līmenī spēlē. Protams, ja plāno spēlēt kriketu ilgtermiņā, tad ir svarīgi padomāt par drošību - ķiveri, ķermeņa sargiem un cimdiem.

Laikapstākļi ir būtiski

Tā kā krikets tiek spēlēts ārā, laikapstākļi ir visai noteicošs faktors, līdz ar to pieņemu, ka Latvijā tas pats populārākais sporta veids tieši laikapstākļu dēļ. Bet var jau pielāgot arī apavus un ekipējumu drēgnākiem un mitriem laikapstākļiem.

Perspektīvas ir

Šobrīd krikets Latvijā noteikti nav populārāko sportu topā, tomēr ir izveidota Latvijas kriketa izlase, kura vairāku gadu garumā piedalās Baltijas līmeņa sacensībās. Uzskatu, ka, apvienojoties kopīgiem spēkiem un veidojot reklāmu, atklātos turnīrus un citas aktivitātes, kurās tiek aicināti iesaistīties spēlēt gribētāji, krikets kļūtu izprastāks, pieejamāks un populārāks. Būtu nepieciešams vairāk informācijas plašsaziņas līdzekļos, par to, kur notiek treniņi, kā var pieteikties un kas ir nepieciešams, lai sāktu spēlēt. Attīstot Latvijas izlasi kriketā, būtu lielākas iespējas piedalīties starptautiskos turnīros un veicināt sporta veida popularitāti.