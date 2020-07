Kautiņš ar pretinieku treneri, Krievijas himnas ignorēšana un citi spraigi stāsti par emocionālo Pēteri Skudru

Skudram ir 47 gadi, viņš ir bijušais latviešu hokejists, vārtsargs, kurš sešas sezonas aizvadījis Nacionālajā hokeja līgā. No 2014. līdz 2018. gadam viņš bija Kontinentālās hokeja līgas kluba Ņižņijnovgorodas Torpedo galvenais treneris, bet 2019. gadā Čeļabinskas Traktor galvenais treneris. Žurnāls "Kas Jauns" apkopo spilgtākās un skandalozākās epizodes Pētera Skudras karjerā.

Apvainojas un nerunā ar Latvijas presi

1997. gadā, kad Latvija aizvadīja pirmo pasaules čempionātu, Pēteris Skudra tika iekļauts valstsvienībā. Viņš nospēlēja tikai nieka 25 minūtes pret ASV, kura laikā ielaida trīs ripas un tika nomainīts. Jo esot sāpējusi roka – neizārstēta trauma.

Par to ļoti nikns bija izlases treneris Leonīds Beresņevs. Viņš dusmojās, ka Skudra par šo traumu nebija viņu brīdinājis agrāk. Skarbus vārdus vārtsargam ģērbtuvē veltījuši arī komandas biedri.

Tā bija pēdējā reize, kad Skudra spēlēja Latvijas izlasē, turklāt vēl viņš nesarunājās ar Latvijas presi vismaz desmit gadus. Jo, kad Beresņeva viedokli atspoguļoja Latvijas mediji, hokejists apvainojās un ilgi un pamatīgi ignorēja pašmāju žurnālistus. “Kad es 90. gados aizbraucu uz Ameriku spēlēt, šeit tika publicēti raksti, kur tika sagrozīta informācija, atrastas intrigas, un, dzīvojot tur, bija ļoti grūti kontrolēt šo situāciju. Tāpēc bija vieglāk pārtraukt šīs attiecības. Diemžēl man bija šāda pieredze ar sporta presi Latvijā,” vēlāk intervijā izdevumam Saldā Dzīve savu rīcību skaidroja Skudra.

Ignorē Krievijas himnu

Kad Pēteris Skudra no ASV pārcēlās uz Krieviju un sāka spēlēt Voskresenskas "Khimik" komandā, viņš visai ātri pamanījās iepīties pirmajā skandālā. Tas notika 2004. gada sākumā, kad pirms Krievijas čempionāta spēles sākuma tika atskaņota Krievijas himna, bet latviešu vārtsargs nevis atdeva tai godu, kopā ar pārējiem hokejistiem stāvot miera stājā, bet bija pieslidojis pie rezervistu soliņa, uzlicis vienu kāju uz apmales un jautri tērzējis ar personālu.

Ekstravagantais Pēteris Skudra 2006. gadā. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Šāda Skudras attieksme pret Krievijas himnu pamatīgi nokaitināja Krievijas hokeja līdzjutējus un presi, kas metās kaunināt vārtsargu. Lielākais sporta laikraksts "Sovetskij Sport" pat veltīja šādu virsrakstu: “Pēteris Skudra ignorē mūsu himnu! Latvietis šokē Habarovsku!” Skudram draudēja izmešana no komandas, tikmēr pats hokejists taisnojās, ka viņam tieši pirms spēles bija saplīsis ekipējums, tāpēc uzlicis kāju uz apmales, lai personāls varētu salabot slidu. “Notika pārpratums, nekāda necieņa Krievijas himnai un Habarovskas faniem netika izrādīta. Un, ja vajag, varu pirms katras spēles rokās turēt Krievijas karogu,” paziņoja Skudra.

Sevi uzskata par krievu

Savukārt Latvijā neizpratni izsauca Pētera Skudras teiktais kādā intervijā 2014. gadā. “Eirozonā pavadu ne vairāk kā divus mēnešus gadā. Ja vajadzēs, pārvedīšu ģimeni uz Krieviju un dzīvošu šeit pastāvīgi. Šeit ir ļoti daudz labu pilsētu, man ir krieviska ģimene, un manai sievai te dzīvo radi. Turklāt es pats sevi jau ilgi uzskatu vairāk par krievu nekā eiropieti,” aģentūrai R-Sport toreiz pauda Skudra.

Bet gadu vēlāk Skudra paziņoja, ka Krievijā neuzskata sevi par treneri leģionāru, norādot, ka ir piedzimis Padomju Savienībā un uzaudzis tā laika hokejā. “Leģionārs nerunā krieviski, bet es esmu izaudzis Padomju Savienībā, mūsu hokejā, spēlēju izlasē. Un mani sauc par leģionāru? Tad jau sanāk, ka arī Krievijas izlasē treneru štābs praktiski pilnā sastāvā ir izveidots no ārzemniekiem,” ironiski dodot mājienu uz Oļegu Znaroku un Hariju Vītoliņu, izteicās latvietis.

Savukārt 2016. gadā Skudra lepojās, ka tieši 9. maijā viņš "Матч ТВ" ēterā komentēs Latvijas un Krievijas spēli pasaules čempionātā. “Baltijā ir cilvēki, kuriem ir pretēja attieksme pret 9. maiju nekā Krievijā. Bet tādu ir ļoti maz. Un, būsim godīgi, neonacisti ir visās valstīs. Taču es esmu no paaudzes, kurai mācīja pareizo vēsturi. Man 9. maijs ir lieli svētki. Tā ir uzvara pār fašismu, tie ir svētki visai pasaulei. Es lepojos, ka Uzvaras dienā komentēšu Krievijas izlases spēli!” Skudru citēja izdevums Комсомольская правдa.

“Viņš ir izcils treneris, tikai tāpēc izvēlējāmies,” par Pēteri Skudru saka Rīgas Dinamo padomes priekšsēdētājs Juris Savickis. (Foto: Juris Rozenbergs)

Nolamā tiesnešus un izceļas ar rupjībām

Pēteris Skudra nekad nav slēpis, ka viņš ir emocionāls treneris. Un nereti šīs emocijas spēļu laikā ir tik lielas, ka no viņa izteikumiem cietuši tiesneši. Turklāt, trenējot "Torpedo", Skudra par izteiktajām rupjībām tiesnešu virzienā un nesportisku uzvedību ne reizi vien saņēmis diskvalifikāciju uz nākamo KHL spēli. Savukārt pēc Torpedo un SKA pirmās "play-off" spēles 2014. gadā Skudra, kurš jau reiz pārkāpa KHL reglamentu, preses konferencē atklāti pasakot, ka “tiesāšana bijusi sūdīga”, parūpējās par vēl vienu skandālu, preses konferencē nikni nogānot mača tiesnešus: “Man ir kauns apspriest šo spēli. Tāda visatļautība, tāda tiesnešu cūcība play-off – tā ir necieņa pret spēli. Ja vajag, lai SKA tiek tālāk, mēs varam vienkārši viņus palaist. Man bija kauns atrasties uz komandas soliņa, piedalīties šajā spēlē. Tas bija cirks. SKA spēlē lieliski, taču kāpēc mums vispār iziet uz ledus?”

Savukārt 2016. gadā pēc zaudētās izslēgšanas turnīra spēles preses konferencē Pēteris Skudra, nekautrējoties no TV kamerām, īsi un ļoti rupji paziņoja, ko viņa hokejistiem vajadzētu darīt, lai nezaudētu. Ko viņš teica? Patiesībā tas bija tik rupji, ka labāk to nepublicēt, bet šo “mātes vārdu” nozīmi varētu tulkot aptuveni tā – smagi strādāt. Turklāt šis Skudras izteiciens ātri kļuva populārs, un Torpedo fani uz spēlēm nāca pat ar milzu plakātiem, uz kuriem tika uzrakstītas šīs rupjības. Protams, ar zvaigznītēm.

No Pētera Skudras rupjībām bieži cietuši spēles tiesneši. Lūk, “diskusija” ar tiesnesi no Latvijas Eduardu Odiņu. (Foto: /All Over Press/ Vida Press)

Bet kādā citā pēcspēles preses konferencē Skudra esot izsmējis žurnālistus par viņu nekompetenci: “Viņi ko, dzer pirms konferences?”

Hokejistus nosauc par gejiem

2016. gadā Skudra saķērās ar Helsinku "Jokerit" spēlētājiem. Pēc spēles Somijā Torpedo treneris arēnas gaitenī gandrīz izkāvās ar pretinieku hokejistiem somu Jesi Joensū un kanādieti Paskālu Peletjē. Notikušais tika nofilmēts un ierakstā skaidri dzirdams, ka Skudra viņus nosauca par gejiem. Treneris kliedza, ka viņi ir brālis un māsa, kā arī izteica vairākus lamu vārdus. Savukārt Joensū Skudram atbildēja: “Neviens negrib pie tevis spēlēt. Tu esi slikts cilvēks.”

Līdz kautiņam gan nenonāca, jo iekarsušos strīdniekus izšķīra apsardze, taču viens no hokejistiem pamanījās iespļaut Skudram sejā. Vēlāk Joensū par šo incidentu teica: “Viņš uzbruka man un nosauca par geju. Es nebiju šokēts, taču pamatīgi izbrīnīts. Šāda trenera rīcība ir ļoti neprofesionāla. Viņš varēja koncentrēties savas komandas uzvarai, nevis aizskart mani un manus vecākus.”

Sakaujas ar pretinieku treneri

Pirms četriem gadiem Pēteris Skudra laukumā pat izvicināja dūres. Pirmssezonas pārbaudes spēlēs, kur Skudras trenētais Ņižņijnovgorodas Torpedo tikās ar Ņižņekamskas Ņeftehimik, Skudra sakāvās ar pretinieku treneri Jevgeņiju Popihinu, par ko abi tika noraidīti līdz spēles beigām.

Pēteris Skudra pret Jevgeņiju Popihinu. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Saķeršanās notika otrajā periodā, kad Torpedo zaudēja ar 1:3, un viens no Skudras spēlētājiem dabūja noraidījumu par it kā rupjību pret pretinieku. Notikušo Skudra komentēja šādi: “Pēc noraidījuma Popihins pieskrēja pie manis ar kaut kādām tur pretenzijām, es sāku atbildēt. Viņš pielīda pavisam tuvu klāt, sāka grūstīties ar pieri. Uz viņa sitienu es atbildēju ar sitienu. Un viss. Viņš izdarīja sitienu – man pienākums bija atbildēt. Ar to arī viss beidzās. Nekā tāda tur nebija.”

Apvaino līdzjutējus

2016. gadā Skudra atkal nokļuva kaimiņvalsts preses nemīlestībā, izpelnoties kritiku, ka viņš apvainojis savas komandas līdzjutējus. Lieta tāda, ka spēlē ar Slovan komandu daļa Torpedo fanu, protestējot par savas komandas sniegumu, pameta tribīnes vēl pirms spēles beigām.

Pēteris Skudra par šādu rīcību bija sašutis un pēcspēles preses konferencē faniem veltīja šādus vārdus: “Un noslēgumā gribu pateikties patiesajiem līdzjutējiem, kuri atbalstīja savu komandu līdz pašām beigām. Bet pārējos klaunus, kuri pameta tribīnes, lūdzu nākamreiz palikt mājās!”

Ekstravagantais Pēteris Skudra. (Foto: Juris Rozenbergs)

Kaut arī Pētera Skudras sašutums ir pamatots, jo īsts fans savu komandu nepamet pat bēdās, viņa izteikumus Krievijas prese interpretēja kā latvieša necieņu pret Krievijas līdzjutējiem. “Par ko Skudra vispār domāja? Ārvalstu speciālists nosauca Krievijas fanus par klauniem un aicināja tiem sēdēt mājās!!! Taču latviešu trenera gājieni nepavisam neizbrīna. Viņš jau sen pārāk daudz atļaujas, un tas jau bija gaidāms, ka kādreiz visas robežas tiks pārkāptas,” rakstīja Krievijas prese.

Tu nosprāgsi, tev nav nākotnes!

Par Pēteri Skudru runā, ka viņš ir ļoti despotisks un stingrs treneris, un klīda pat baumas, ka viņš kādam spēlētājam metis ar pudeli. Bet – cik hokejistu, tik viedokļu. Vieni atbalsta Skudras metodes, citi tās sauc par pārāk skarbām.

Piemēram, reiz kādā spēlē Skudra kaut ko teica savam spēlētājam, aizsedzis muti ar bloknotu. Un šķita, ka hokejists no teiktā sarāvās pavisam niecīgs. Vēlāk viņš atzinās, ko teicis treneris: “To, ka es nosprāgšu, nevienam nevajadzīgs, un ka man nav nākotnes.” Vaicāts, vai pēc šādiem trenera tekstiem nav plānojis vērsties tiesā, hokejists žurnālistam atbildēja: “Nē! Es labāk spēlēšu tā, lai vairāk kas tāds man nebūtu jādzird!”

2016. gada spēle Helsinkos ar "Jokerit". Skudra izsaka pretenzijas Latvijas hokeja izlases kapteinim Kasparam Daugaviņam. (Foto: /All Over Press/ Vida Press)

Vieni apgalvo, ka Skudra amatu "Torpedo" komandā zaudēja tāpēc, ka nav spējis saprasties ar vadošajiem hokejistiem, savukārt citi teic, ka pie vainas bijusi komandas līderu augstprātība, bet Skudram nav nekādas vainas. Piemēram, aizsargs Kirils Koļcovs par Skudras darba metodēm izteicās: “Viņš vismaz visu pasaka sejā un neliekuļo. Tas man ļoti patīk. Skudra ir īsts darbaholiķis un savas lietas fanāts. Es, piemēram, uzreiz sapratu Skudras prasības.”

Bet ko par sevi kā treneri saka pats Pēteris Skudra? “Esmu vokālais treneris. Gribu, lai puiši saprastu, kad nospēlēja labi, kad – ne. Esmu tiešs un patiess, un es nekad no neko pirksta neizzīžu. Es nemīlu, kad diskusija notiek aiz muguras. Treneri ir dažādi. Daži cilvēki acīs runā vienu, bet aiz muguras – citu. Es uzskatu, ka tas nav pareizi, jo spēlētājs šādā situācijā nesaprot, kas notiek. Hokejistam vienmēr ir jāsaprot situācija. Ja viņš kaut ko izdarījis pareizi, tad noteikti jāpaslavē. Ja viņam nesanāca, bet viņa rīcība bija pareiza, tad jāsaka: “Nākamreiz viss izdosies, tu visu izdarīji pareizi.” Bet, ja spēlētājs vieglprātīgi izturas pret situācijām, tad tas uzreiz jāizskauž, jāsaka, ka tā nevar, jo cieš komandas rezultāts. Ja spēlētājs nav sapratis teikto? Tad ir jābūt stingram, jākliedz. Ja spēlētājs nesaprot, vai nu viņš ir neizglītots, vai arī nav tavs hokejists. Tā ir mana vienkāršā izpratne par situāciju. Visi spēlētāji ir profesionāļi, saņem pienācīgu algu, par kuru pamatīgi jāstrādā. Spēlētāju kritizēšana un spiediens traucē viņiem? Šie puiši vēl nav bijuši Ziemeļamerikā. Ja tur spēlē slikti, tu brauc uz fārmklubu. Man ir vajadzīgs rezultāts. Man ir vajadzīgi puiši, ar kuriem var tikt galā. Lai hokejisti parakņājas sevī un padomā – kāpēc treneris uz viņu tā spiež, kāpēc tik skarbi attiecas? Varbūt tāpēc, ka kaut ko neizdari līdz galam. Varbūt tāpēc, ka esi tālu no tās lomas, uz kuru tevi uzaicināja. Arī spēlētājam ir jāstrādā. Mums ir jāatbild par savu darbu – gan treneriem, gan spēlētājiem. Tas ir normāli. Es tā darīju Ziemeļamerikā. Bet, ja mani šeit par to kritizē, tas ir smieklīgi.”