F-1 sezonas pirmo "pole position" izcīna Botass

Pirms kvalifikācijas pirmajiem braucieniem vēl noritēja pēdējā treniņu sesija, kurā uzvaru svinēja piektdienas pirmo divu sesiju ātrākais "Mercedes" pilots Lūiss Hamiltons. Viņam 0,147 sekundes zaudēja komandas biedrs Valteri Botass, bet 0,283 sekundes zaudēja Makss Verstapens ("Red Bull").

Savu bolīdu pēdējā treniņu sesijā apmalē ietrieca debitants no Kanādas Nikolass Latifi ("Williams"). Uz kvalifikācijas sacensībām viņš jau atkal bija ierindā.

Pirmajā kvalifikācijas sesijā ātrākais bija Verstapens, kurš trasi izbrauca vienā minūtē un 4,024 sekundēs. Viņš par 0,87 sekundēm apsteidza Botasu, bet Hamiltons "Red Bull" braucējam zaudēja 0,174 sekundes. Ceturto pozīciju izcīnīja Lenss Strols ("Racing Point"), bet aiz viņa attiecīgi Šarls Leklērs ("Ferrari") un Karloss Sainss ("McLaren").

Otrajā kvalifikācijas sesijā neiekļuva tādi zināmi braucēji kā Kevins Magnusens ("Renault"), Kimi Reikenens ("Alfa Romeo") un Džordžs Rasels ("Williams").

Uzvaru otrajā sesijā svinēja Botass, kurš par 0,81 sekundi apsteidza Hamiltonu, bet par 0,731 sekundi Aleksandru Albonu ("Red Bull"). Uzreiz aiz desmitnieka palika pieredzējušais vācietis Sebastjans Fetels ("Ferrari"), kurš komandas biedram Leklēram zaudēja 0,165 sekundes.

Sezonas pirmajās sacīkstēs no "pole position" startēs Botass, kurš pēdējā kvalifikācijas sesijā trasi veica vienā minūtē un 2,939 sekundēs. Hamiltons komandas biedram zaudēja 0,012 sekundes, bet trešo pozīciju ieguva Verstapens, kurš līderim zaudēja 0,538 sekundes.

Līdzās Verstapenam otrajā starta rindā būs Lando Noriss ("McLaren"), bet aiz abiem braucējiem stāsies Albons un Peress.

Pēc sacensībām Botass norādīja, ka ilgojies pēc kvalifikācijas un trīcošām rokām, kas rodas, kad no bolīda tiek izspiests maksimums.

Hamiltons šosezon uzvaras gadījumā atkārtos leģendārā Mihaela Šumahera sasniegto - septiņi pasaules čempiona tituli. Lielbritānijas braucējs pirms šīs sezonas sākuma aktīvi iestājās par rasu vienlīdzīgu un šosezon gaidāmajās sacīkstēs startēs ar īpaša dizaina ķiveri.

Pirms sacensībām veiktie koronavīrusa testi, kuros pārbaudīti 4032 cilvēki no Pirmās formulas (F-1) seriāla, parādījuši negatīvus rezultātus, sestdien ziņo Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA). Pārbaudes tika veiktas laika posmā no 26.jūnija līdz 2.jūlijam. Dienu vēlāk Austrijā, Špīlbergas trasē, tika aizvadītas pirmās treniņu sesijas. FIA vēsta, ka kopumā pārbaudīti 4032 cilvēki, starp kuriem bijuši gan braucēji, gan apakalpojošais personāls. Neviens no testiem nav uzrādījis pozitīvu rezultātu. FIA norāda, ka testu rezultāti tiks publicēti katru nedēļu, lai nodrošinātu caurspīdīgumu F-1 sacīkstēs, taču konkrēti komandu vai braucēju vārdi netiks atklāti.

Svētdien piloti aizvadīs šīs sezonas pirmās sacensības.

F-1 sezonas starta Austrālijā bija paredzēts marta vidū, bet koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ tika pārceltas vai atceltas šīs sezonas pirmās desmit sacīkstes.

Sacensības nedrīkst apmeklēt skatītāji.

Pēc diviem etapiem Austrijā nākamais posms 19. jūlijā gaidāms Ungārijā.

Šosezon bija plānots aizvadīt rekordlielu sacīkšu skaitu (22), taču pandēmijas dēļ organizatori nolēmuši pieturēties pie 18 posmu norises.