Dzanardi sportā slavu iemantojis ar savu neatlaidību un pašaizliedzību. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Pēc ietriekšanās kravas auto parasportists Dzanardi smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā

Sporta zvaigznes Jauns.lv / LETA

53 gadus vecais Dzanardi piektdien kopā ar vēl aptuveni 50 parasportistiem piedalījās stafetē no Itālijas ziemeļiem un dienvidiem. Vienā no posmiem viņš nobraucienā no kalna zaudēja kontroli pār savu ratiņkrēslu un frontāli sadūrās ar kravas auto.