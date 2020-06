Vītola par "TTT Rīga": "Žēl, ka tāda līmeņa klubam ir jācīnās ar šādām problēmām"

Mijā basketbola kluba "TTT Rīga" dibinātāju sapulcē tika nolemts veikt izmaiņas kluba valdē, samazinot tās sastāvu. Turpmāk darbam valdē basketbola kluba dibinātāji - Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA "Rīgas satiksme" - izvirzīja Guntu Baško, Juri Švanderu un Jāni Golubevu.

Dienu vēlāk (4.jūnijā) Baško tika iecelta par valdes priekšsēdētāju. Savukārt darbu zaudēja ilggadējais kluba ģenerālmenedžeris Egils Lūsis, kurš šo amatu ieņēma kopš 2006.gada.

Maija beigās Latvijas Televīzijas raidījums "Sporta ziņas" vēstīja, ka klubs no Rīgas Domes pagaidu administrācijas saņēma atbalstu 150 000 eiro apmērā. Šī summa izmantota, lai segtu līgumsaistības ar spēlētājām, treneriem un personālu. Raidījums vēstīja, ka algu izmaksa vienībā kavējusies jau no pagājušā gada beigām.

"Bija tādas lietas...," par algu neizmaksāšanu laikus stāsta Vītola, kura Latvijas titulētāko sieviešu klubu pēdējo reizi pārstāvēja 2018./2019.gada sezonā. "Laikā, kad es biju TTT, Egils darīja visu, kas viņa spēkos. Par to cepuri nost. Viņš centās mums palīdzēt, kā vien iespējams. Ja kaut kas kavējās, Egils vienmēr izstāstīja un paskaidroja situāciju. Spēlētājām vienmēr viss bija zināms - nekas netika slēpts."

"Kaut kādā laika posmā problēmas atrisinājās, taču žēl, ka tāda līmeņa Latvijas klubam ir jācīnās ar šādām problēmām. Ceru, ka komanda turpinās pastāvēt, jo meitenēm ir jāgūst pieredze. Tā Latvijā ir vieta, kur augt un attīstīties."

"TTT Rīga" basketbolistes 2018./2019.gada sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas klubu labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Veiksmīgais sniegums ļāva domāt, ka turpmāk problēmu varētu būt mazāk, bet neizteiksmīgā 2019./2020.gada sezona Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas turnīrā un arī pandēmijas radītās sekas vēlāk atstāja paliekošus nospiedumus kluba struktūrā.

"Latvijā nevar savākt pietiekami daudz līdzekļu, lai klubs būtu konkurētspējīgs. Diemžēl, likumdošanā nav ielikti pamati, lai šo regulētu. Egils gāja un runāja ar cilvēkiem, centās meklēt risinājumus... Likās, ka situācija kļūs labāka pēc mūsu veiksmīgās sezonas."

"Domāju, ka šeit [Latvijā] cilvēku domāšana ir nedaudz citāda. Vairums vēlas paturēt naudu pie sevis un nesteidzas to ieguldīt sieviešu basketbolā. Ir jāatrod zelta vidusceļš, jo par šo tiek daudz runāts, taču nav risinājuma," bažas par komandas nākotni pauž Vītola. "Pat nezinu, kas jādara. Cerams, ka mūsu valdība kādā mirklī aizdomāsies par šo."

Jau ziņots, ka FIBA piespriedusi Latvijas čempionvienībai "TTT Rīga" tehnisko zaudējumu Eirolīgas pamatturnīra pēdējā spēlē un atņēmusi tai punktu, tādējādi rīdziniecēm sezona noslēdzās.

Covid 19 uzliesmojuma dēļ FIBA Eiropas nodaļa Venēcijā paredzēto Eirolīgas spēli starp "Umana Reyer" un "TTT Rīga" no Itālijas pilsētas Venēcijas pārcēla uz Slovēnijas galvaspilsētu Ļubļanu. Latvijas komanda vēlāk attiecās no iespējas aizvadīt maču Ļubļanā, savu lēmumu pamatojot ar speciālistu ieteikumiem nedoties uz Slovēniju. Tāpat uz Ļubļanu nedevās otras grupas komanda Šopronas "Uniqa", kurai bija jātiekas ar citu itāļu klubu Skio "Famila".

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai jau bija tiesības spēlēt pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja Eiropas Sieviešu basketbola līgā (EWBL) un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu. Komanda šosezon tika pasludināta arī par Latvijas čempioni.