Jaunais LBS ģenerālsekretārs Cipruss sola nebārstīties ar skaļiem saukļiem

Jau ziņots, ka LBS valde ceturtdien organizācijas ģenerālsekretāra amatā apstiprinājusi bijušo valstsvienības spēlētāju, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta ekspertu Ciprusu, kurš amatā nomainīs Edgaru Šnepu. Viņš jau savulaik strādājis LBS, kad no 2017. līdz 2019.gadam vadīja Latvijas Jaunatnes basketbola līgu.

"Šobrīd galvenais ir saprast visu plašo jautājumu loku. Jā, esmu jau iepriekš strādājis LBS un man tā nav sveša, taču savu darbu veicu ļoti šaurā jomā. Gribu saprast kopējo bildi, jo darba spektrs būs ļoti plašs. Pirmais uzdevums būs izveidot četru gadu rīcības plānu prioritārajiem darbiem. Jāsaprot, kādas ir reālās iespējas attiecībā pret manām vēlmēm, tāpēc negribētu nākt klajā ar skaļiem saukļiem," stāstīja Cipruss.

Kā piektdien preses konferencē paziņoja LBS prezidents Raimonds Vējonis, Ciprusa kandidatūra valdē atbalstīta vienbalsīgi. Konkurss gan uz amatu netika rīkots.

"Vai viņu vidē tika vēl kādi cilvēki uzaicināti un kāda bija kandidātu virzīšana, nemācēšu pateikt. Lēmumu pieņemšanā nepiedalījos. Nav tā, ka es prasījos uz šo amatu. Mani uzaicināja Raimonds Vējonis, konkrētu datumu nepateikšu, bet tas bija jau pandēmijas laikā," atklāja Cipruss.

Cipruss amatā stāsies tad, kad būs pārtraucis darba attiecības ar Izglītības un zinātnes ministriju.

"Pirmdien mēģināšu nokārtot savas attiecības ar pašreizējo darba vietu. Ņemot vērā likumu, man jānostrādā līdz mēnesim, taču jāskatās arī, kā rit iesākties darbi. Centīšos tikt ātrāk," pauda Cipruss.

Cipruss janvārī notikušajā biedru sapulcē, kurā arī tika ievēlēts pašreizējais LBS prezidents Vējonis, kandidēja uz organizācijas vadītāja krēslu, taču īsi pirms balsošanas atsauca savu kandidatūru. Zīmīgi, ka tolaik Cipruss biedrus aicināja balsot tieši par Vējoni.

Uz prezidenta amatu pretendēja arī Anete Jēkabsone-Žogota, kuras domubiedrs Edgars Jaunups trešdienas vakarā sociālajā vietnē "Facebook" kritizēja Ciprusu un Vējoni.

"Pārsteidz tas, ka par ģenerālsekretāru tiks apstiprināts cilvēks, kuru iepriekšējā valde faktiski atlaida no Jaunatnes līgas direktora amata par slēptu aģenta palīga pienākumu veikšanu," rakstīja Jaunups.

"Pirmkārt, es netiku atbrīvots no amata, jo viss notika pēc abpusējas vienošanās. Būsim korekti un nesagrozīsim faktus," skaidroja Cipruss, kurš pats Jaunupa ierakstam nav pievērsis lielu uzmanību. "Situācija bija gluži vienkārša - tajā brīdī sākās politiskās spēlītes un diemžēl vienā no tām tiku iejaukts. Bija jūtams spiediens no dažu personu puses. Tajā pat laikā parādījās iespēja sevi attīstīt darbā Izglītības un zinātnes ministrijā, kur uzvarēju konkursā uz amatu. Izlēmu pamēģināt spēkus tur, attīstīties kā personība un saprast administratīvo vidi."

"Cenšos no tā visa attālināties un daudz neložņāt pa sociālajiem tīkliem. Basketbola savienība ir diezgan liela biedrība ar ļoti daudz iesaistītām personām. Nebūs situācijas, kad visiem viss ir labi. Mans uzdevums ir atrast pareizāko virzienu, lai ieguvējs būtu Latvijas basketbols," uzsvēra Cipruss.

38 gadus vecais Cipruss dzimis Rēzeknē. No 1998. līdz 2015.gadam profesionāls basketbolists, spēlējis Latvijas, Itālijas, Slovēnijas, Polijas, Spānijas, Apvienoto Arābu Emirātu, Igaunijas un Lietuvas klubos. Spēlējis Latvijas U-18, U-19 un U-20 izlasēs, no 2000. līdz 2008.gadam aizvadījis 87 spēles valstsvienībā, pārstāvējis Latviju 2001., 2005. un 2007.gada Eiropas čempionātos.

Jaunajam LBS ģenerālsekretāram ir maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un basketbola trenera sertifikāts, 2018.gadā Cipruss absolvēja Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) "Europe" izglītības programmu "Time out".

No 2010. līdz 2017.gadam Cipruss bijis SIA "Jauno spēlētāju attīstības aģentūra 2010" direktors, organizējis jauno basketbolistu vasaras nometnes, treneru klīnikas un seminārus. 2015.-2018.gadā biedrības "SportSmarts" izpilddirektors, 2015.-2016.gadā SIA "Dinastija" projektu vadītājs, 2017.-2019.gadā LBS Latvijas Jaunatnes basketbola līgas direktors, 2019.gadā starptautiskās jauno talantu nometnes "Basketball Without Borders Europe 2019" tehniskais direktors, kopš 2019.gada maija - IZM Sporta departamenta eksperts.