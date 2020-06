Ralfs Šūmahers atbildējis uz jautājumu par vecākā brāļa Mihaēla veselības stāvokli

"Mēs ar ģimeni vienojāmies, ka neko neteiksim saistībā ar šo jautājumu," atbildējis Ralfs. Mihaēla dēls Miks šobrīd gatavojas potenciālajai debijai "Karaliskajās sacīkstēs".

Daudzi apgalvo, ka drīzumā viņš ieņems vietu "Alfa Romeo" sastāvā, bet Ralfa dēls piedalās F-3. Vācu telekompānijas "RTL" komentētājs nesen paziņoja: "Šūmahers atgriezies F-1." Tas noticis, kad 18 gadus vecais Dāvids piedalījās virtuālajā spēlē "Racing Point".

""Šūmahers atgriezies F-1" – tas izklausījās savādi, un mēs visi par to pasmējāmies. Es domāju, ka tā ir lieliska izklaide, un nemaz ne tik viegla puišiem, kas ar to nodarbojas. Bet tomēr tā ir tikai spēle," sacījis Ralfs.

Jauns.lv jau ziņoja, ka pēc 2013. gada nogalē piedzīvotā kalnu slēpošanas negadījuma Mihaēls Šūmahers nonāca komā, jo ar galvu bija atsities pret akmeni. Mihaēls slēpošanas trasē bija devies kopā ar savu tolaik 14 gadus veco dēlu Miku. Slaveno autobraucēju no nāves, visticamāk, paglāba ķivere, kura bija sportistam galvā.

Pēc pieciem gadiem viņš tika ievietots klīnikā Parīzē, kur viņu ārstēja profesors Filips Menaše. Vēlāk Šūmahers atstāja klīniku, taču pagājušajā nedēļā atkal hospitalizēts, lai turpinātu ārstēšanos.

Par Šumahera atlabšanu un nākotnes plāniem netrūkst dažādas pretrunīgas informācijas, no kuras lielākā daļa ir vienkārši spekulācijas.

Jau no 2000. gada kopā ar autosporta leģendu Mihaēlu Šūmaheru ir viņa menedžere, bijusī žurnāliste Sabīne Kēma, kura podkāstā "Beyond The Grid" pastāstījusi par Pirmās formulas (F-1) septiņkārtējo pasaules čempionu un viņa nevēlēšanos pēc smagā negadījuma parādīties sabiedrībā.

