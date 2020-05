"Borussia" bez klubam nevajadzīgā Mario Gece apspēlē "Wolfsburg"

"Borussia" viesos ar 2:0 (1:0) uzvarēja "VfL Wolfsburg", turpinot savu februāra vidū iesākto panākumu sēriju.

Uzvarētāju labā izcēlās Rafaels Gerreiru un Ahrafs Hakimi

Abas vienības maču iesāka piesardzīgi, bumbas kontrolē dominējot viesiem. Lai arī "Borussia" vienība teju vai nedeva iespējas mājiniekiem pieskarties bumbai, bīstamas vārtu gūšanas epizodes neizdevās izveidot. Spēles rezultātu izdevās atklāt 32.minūtē, kad pēc lieliskas saspēles starp vairākiem spēlētājiem soda laukuma robežās, pie bumbas nonāca Gerreiru, panākot 1:0. Ar šādu rezultātu arī noslēdzās pirmās 45.minūtes.

Otrais puslaiks jau noritēja krietni aktīvākā gaisotnē abām vienībām laiku no laika apmainoties ar ātrajiem uzbrukumiem, kas gan nemainīja spēles rezultātu. Spēles 62.minūtē Volfsburgas komanda ieguva iespēju izpildīt brīvsitienu no vairāk nekā 25 metru atzīmes. Centrējums soda laukumā bija neprecīzs, bet atlēkušo bumbu ieguva Maksimiljans Arnolds, kurš to no gaisa trieca vārtu virzienā, bet Romans Burki palika nepārspēts.

70.minūtē "VfL Wolfsburg" vēlreiz neprata izmantot standartsituāciju, kā rezultātā pretuzbrukumā devās "Borussia", taču Gerreiru no šaura leņķa bija neprecīzs. "Borussia" savu iespēju izmantoja 78.minūtē, kad ātro pretuzbrukumu ar precīzu sitienu noslēdza Hakimi. Trīs minūtes vēlāk Volfburgas komanda palika desmit vīru sastāvā, taču rezultāts uz tablo palika nemainīgs (2:0).

Pirms šī dueļa Vācijas medijos tika ziņots, ka pēc šīs sezonas Dortmundes klubā vairs nespēlēs Mario Gece, jo galvenais treneris Lisjēns Favrs viņam neredz vietu šā brīža jauneklīgajā un talantīgajā sastāvā. Komanda šosezon spēlē pēc shēmas 3-4-3, bet Gece šajā izkārtojumā neiederoties.

Citviet "Paderborn" mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar "Hoffenheim".

Vārtus Hofenhaimas vienībā guva Roberts Skovs, bet otrā laukuma pusē precīzs bija Deniss Srbenijs.

Atšķirībā no citiem sestdienas bundeslīgas mačiem, šo abu komandu duelis skatītājus priecēja ar vairākiem vārtu guvumiem. Mača 4.minūtē pēc partnera piespēles labā sitiena pozīcijā nonāca Skovs, kurš bija nekļūdīgs. Viesu prieki gan bija īsi, jo jau piecas minūtes vēlāk 1:1 panāca Srbenijs. 21.minūtē Skova sitiens lidoja vārtu augšējā stūrī, bet "Padeborn" vārtu vīrs Leopolds Cingerle bija vietā. Deviņas minūtes līdz puslaika beigām mājinieki atbildēja Sebastiana Vasiliadisa personā, kura raidījums atdūrās pret vārtu pārliktni, pirms otrā puslaika "sabiedējot" "Hoffenheim" aizsardzību.

Otrajā puslaikā neviena no komandām vārtus neguva, spēlei noslēdzoties neizšķirti.

Tikmēr savus 34. vārtus bundeslīgā pirms 21 gada vecuma sasniegšanas guva Kajs Havercs, kurš palīdzēja Leverkūzenes "Bayer" viesos ar 3:1 (1:0) pieveikt Menhengladbahas "Borussia".

Havercs atkārtojis bundeslīgas rekordu gūtajos vārtos starp spēlētājiem, kuri vēl nav sasnieguši 21 gada vecumu. "Bayer" komandā divreiz precīzi sita Havercs, bet vēl viens "gols" Svena Bendera kontā. Mājinieku komandā izcēlās Markuss Turams.

Havercs bija precīzs spēles septītajā minūtē, no tuvas distances sitot bumbu augšējā vārtu stūrī. Arī puslaika turpinājumā pārsvars piederēja "Bayer" futbolistiem. No 26. līdz pat 45.minūtei bīstamus sitienus pa vārtu rāmi izdarīja Havercs, Kerems Demirbajs un Benders, taču rezultāts pēc puslaika palika nemainīgs.

Otrā puslaika septītajā minūtē partnera piespēli izmantoja Turams, kurš bumbu raidīja apakšējā vārtu stūrī, bet vēl sešas minūtes vēlāk soda laukumā noteikumi tika pārkāpti pret "Bayer" spēlētāju. Tiesnesis pirms "pendeles" piešķiršanas vēlreiz ar VAR palīdzību aplūkoja situāciju un īsi pēc tam 11 metru soda sitienu ļāva izpildīt Havercam (2:1). Mājinieku cerības par neizšķirtu izdzisa deviņas minūtes līdz finālsvilpei, 3:1 panākot Benderam.

Vācijas dienvidrietumos "Freiburg" mājās ar 0:1 (0:1) zaudēja Brēmenes "Werder".

Rezultātu 19.minūtē ar tālu sitienu atklāja Leons Bitenkorts ("Werder"), bet Manuels Gulde bija precīzs 90.minūtē, taču tiesnesis pēc epizodes atkārtojuma noskatīšanās paziņoja, ka vārti netiek skaitīti.

Vēlāk sestdienas centrālajā spēlē laukumā dosies Minhenes "Bayern" un Frankfurtes "Eintracht".

Vācijas bundeslīgas komandu spēlētāji mačus aizvadīja ar melnu aproci, lai izrādītu cieņu personām, kuras mirušas koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ.

Svētdien bundeslīgas čempionātā paredzētas trīs spēles.

Kopvērtējuma vadībā ar 58 punktiem 26 spēlēs ir Minhenes "Bayern" komanda, kurai ar 57 punktiem 27 mačos seko Dortmundes "Borussia", tālāk ar 53 punktiem ir Leverkūzenes "Bayer", bet ceturto vietu ar 52 punktiem ieņem Menhengladbahas "Borussia". Piecinieku ar 51 punktu 26 dueļos noslēdz "Leipzig", kas tuvāko sekotāju apsteidz par 12 punktiem.