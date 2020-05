Apvienotajā čempionātā nākamsezon varētu startēt sešas pašmāju komandas; klubi nobrieduši cīnīties par Latvijas kausu

2019./2020.gada sezona noslēdzās priekšlaicīgi, komandām nepabeidzot Latvijas - Igaunijas līgas turnīru. Apvienotajā čempionātā netika izspēlēts izslēgšanas turnīrs, tāpat nenorisinājās Latvijas Basketbola līgas (LBL) "play-off".

"LBS ir aktīvā komunikācijā ar tiem LBL klubiem, kuri noslēdza aizvadīto sezonu. Ik pa divām nedēļām organizējam attālinātas tikšanās, kurās pārrunājam aktualitātes un modelējam variantus, kā varētu potenciāli spēlēt nākamo sezonu. Piesardzīgi rēķināmies, ka Latvijas - Igaunijas čempionātā Latviju pārstāvēs tie paši seši klubi, kuri noslēdza šo sezonu. Vairāk skaidrības varētu būt jūlija sākumā," stāstīja Bērziņš.

Tādējādi nākamajā sezonā Latviju apvienotajā čempionātā pārstāvētu "VEF Rīga", "Ventspils", "Ogre", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja". Savukārt no Igaunijas apņēmušās spēlēt septiņas komandas, kurām varētu pievienoties vēl viena.

Apvienotā čempionāta sezonu varētu aizvadīt arī gadījumā, ja gada beigās būs spēkā kādi ierobežojumi, kas liegs komandām doties uz kaimiņvalstīm.

"Esam analizējuši variantu, kurā katras valsts komandas vispirms aizvada divu apļu turnīru savā starpā un pēc tam spēlē ar kaimiņiem. Šo variantu esam piedāvājuši arī Igaunijas kolēģiem," atzīmēja Bērziņš.

Jau vairākus gadus basketbola sabiedrībā virmo runas, ka zvaigžņu spēli varētu aizvietot ar valsts kausa izcīņu. Šobrīd ir apņemšanās nākamajā sezonā aizvadīt šāda veida turnīru

"Esam nonākuši pie potenciāli labākā formāta, kur dalībnieku vidū iesaistītos LBL, LBL2 un LBL3 komandas. Ir izveidoti vairāki budžeta varianti, lai saprastu, cik tas mums kā organizatoriem varētu izmaksāt. Tāpat esam veikuši provizorisko pieteikšanos, lai saprastu klubu vēlmi pēc šāda turnīra. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kad arī bija šāda vieda provizoriskā pieteikšanās, šogad esam saņēmuši pietiekami lielu atsaucību no LBL2 un LBL3 komandām, kas piesardzīgi ļauj paredzēt to, ka dalībnieku skaitu varētu nokomplektēt. Protams, ir vairāki atvērti jautājumi - finansējums, atbalstītāji, kalendārs, spēlēšana pie slēgtām tribīnēm, un citas lietas. Pirmie signāli no komandām un izdarītie priekšdarbi vieš cerību, ka nākamsezon šāds turnīrs varētu notikt," skaidroja Bērziņš.

Ārvalstu prakse liecina, ka valsts kausa izcīņas notiek "play-off" formātā, bet fināla fāzē mači tiek aizvadīti ar astoņām, četrām vai divām komandām.

"Darba procesā apskatījām divus variantus un esam nonākuši pie tradicionālā "play-off" zara, kurā katrā kārtā uzvarētāja tiek tālāk, bet zaudēja dodas mājās. Joprojām diskutējam par variantiem, kā norisinātos turnīra fināla fāze - finālturnīrā, finālčetrinieka turnīrā, vienā titula mačā vai finālā un spēlē par trešo vietu. Esam procesā, lai kopīgi nonāktu pie varianta, kas apmierinātu pēc iespējas vairāk puses. Ar tādu variantu ceram doties uz LBS valdi un to aizstāvēt,'' atzīmēja Bērziņš.

Kausa izcīņas izveides procesā tiek apsvērti arī iespējamie turnīra nosaukumi. Tāpat tiek sperti soļi, kas palīdzētu kausa izcīņai piesaistīt sponsorus.

"LBS jau aizvadītajā vasarā vērsās pie dažiem uzņēmumiem ar šo ideju, aizvadot vērtīgas sarunas. Esam definējuši finanšu plūsmas, ar kurām šo turnīru varētu nosegt. Protams, ka sponsoriem jābūt vienam no posmiem. Pagaidām vēl noslīpējam ideju, lai visi sīkumi būtu atrunāti un saprasti," uzsvēra Bērziņš.

Aizvadītajā sezonā par Latvijas čempionāta uzvarētāju tika apstiprināta "VEF Rīga" komanda, kura no pašmāju vienībām sasniedza labākos rezultātus apvienotajā līgā.