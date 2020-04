"Uzminiet, kurš ir “Adolfs V”, kurš nozadzis manus kartes datus un pasūta jau otro dienu ēdienu no wolt?" soctīklos ierakstījusi Mūrniece, un nav grūti noprast, ka par vainīgo viņa uzskata Kristapu Valteru, kura iesauka ir Ādolfs.

Uzminiet, kurš ir “Adolfs V”, kurš nozadzis manus kartes datus un pasūta jau otro dienu ēdienu no wolt? pic.twitter.com/pxjZfINHO1 — Linda Mūrniece (@murniecelinda) April 28, 2020

Sociālās saziņas tīklā "Facebook" Mūrniece situāciju paskaidrojusi vēl sīkāk: "Atklāsme, ka kāds zog naudu no manas kartes, pasūtot ar tās datiem ēdienu no Wolt. Dažu ziņu rezultātā arī noskaidrojās, ka tas ir Kristaps Valters, kurš pats arī atzina, ka notikusi “kļūmīte”. Kur viņš dabūja datus? Ar manu karti ik pa laikam kāds no apkārtējiem aizskrien nopirkt kaut ko, ko palūdzu. Bet tikai vienam ienāk prātā saglabāt datus..." Tā raksta Mūrniece, neviļus atklājot arī to, ka, visticamāk, pārkāpj bankas līgumā ierakstītos kartes lietošanas noteikumus. Jo parasti ikvienā šādā līgumā ir norādīts, ka "Karti drīkst lietot tikai Līgumā norādītais Kartes lietotājs".

Komentāros pie šī sava ieraksta Linda arī norādījusi, ka uzskata - Kristaps skaidri zinājis, ko dara: "Bet noteikti neplānoja, ka es pamanīšu un vēl skaļi par to pateikšu."

Portāls Jauns.lv sazinājās ar Kristapu Valteru, vaicājot viņa skaidrojumu par notikušo. Un bijušais basketbolists saka - esot noticis liels pārpratums "Google Pay" kontā. Sanākot, ka Mūrnieces bankas kartes dati pievienoti viņa "Google Pay" kontam, un tad, iepērkoties internetā, viegli var nepamanīt, ar kuru karti tiek veikti norēķini.

"Es taču neesmu idiots!"

„Pazaudēt savu vārdu un godu dēļ 55 eiro? Es taču neesmu nekāds idiots! Bet nu esmu pataisīts par zagli,” ļoti dusmīgs ir basketbola treneris Kristaps Valters, šādi reaģējot uz Lindas Mūrnieces paziņojumu, ka viņš esot apzadzis Lindu.

Kristaps nenoliedz, ka ir pasūtījis ēdienu no "Wolt", taču pats ir milzu neizpratnē, kāpēc maksājums noticis no Lindas Mūrnieces konta. „Tas ir pārpratums. Pat nevaru izskaidrot, kā tas radies. Pasūtīju ēdienu un maksāju ar norēķinu sistēmu "Google Pay" - man tur ir divi konti, kuriem piesaistīta mana bankas karte. Jau, kad pirmo reizi pasūtīju ēdienu un grasījos maksāt skaidrā naudā, ēdiena piegādātājs teica, ka esmu jau samaksājis no sava bankas konta. Biju ļoti pārsteigts, sakot, ka no mana konta nekas nav noskaitīts! Domāju, ka sistēmas kļūda, ka gan jau vēlāk nauda no konta tiks noskaitīta. Kad dienu vēlāk pasūtīju otro reizi ēdienu, atkal man no konta nauda netika noskaitīta! Tiešām nesapratu, kas tā par problēmu, līdz vakarā sociālajos tīklos kopā ar draudzeni Lāsmu pamanījām šo Mūrnieces ierakstu," stāsta Kristaps Valters.

„Man nav ne jausmas, kādā veidā mans "Google Pay" konts ir piesaistīts pie Lindas Mūrnieces bankas konta. Tas taču nav iespējams! Man tad būtu jāievada visi nepieciešamie drošības kodi un paroles! Es tiešām neatceros, kā manam kontam ir piesaistīta viņas kredītkarte. Iespējams, aizvadītajā vasarā mēs bijām veikuši kādu kopējo maksājumu, un no tiem laikiem tas palicis? Es nezinu!” neizpratnē ir Kristaps Valters.

Viņš neslēpj savu sašutumu par to, ka Linda Mūrniece nav pat mēģinājusi šo savādo pārpratumu atrisināt abu starpā, bet vispirms par to paziņojusi publiski. Kad Kristaps Valters, pamanījis Mūrnieces ierakstu, vērsās pie Lindas personīgi ar jautājumu, kāpēc viņa apgalvo, ka esot nozadzis viņas bankas kartes datus, un vaicājis, vai Linda ir kaut kādā veidā izmainījusi viņa "Google Pay" kontu, Mūrnieces atbilde bija lakoniska: "Policija tiks galā. Tu esi zaglis! Viss!”

Lindas sarakste ar Kristapu.

"Es piedāvāju šo pārpratumu noskaidrot un atrisināt, piedāvāju viņai šos 55 eiro atmaksāt. Taču bez variantiem, viņa vairs neatbild, bet man draud ar policiju. Kāds es vēl zaglis? Sasmērēties kaut kādu 55 eiro dēļ?! Es taču neesmu muļķis! Kāpēc man būtu jāzog kāda cita cilvēka bankas konta datus?! Es godīgi Mūrniecei personīgi uzrakstīju, ka tas ir pārpratums, bet nu esmu publiski nosaukts par zagli! Lūk, tas gan ir apvainojums!”- sašutis ir Kristaps Valters, piebilstot: „Mūrniecei jau galvenais ir publiski izbrēkties, ka viņa atkal ir pataisīta par cietušo! Visu laiku viņu kāds apzog, visu laiku viņai kāds dara pāri, visi viņu izmanto! Nu tas tiešām vairs nav nopietni! Negribu vairs par viņu neko dzirdēt! Esmu dusmīgs, ļoti dusmīgs!”



Ķibeļu ar pielūdzējiem, draugiem un darījumu partneriem Lindai arī pirms pandēmijas laika sākšanās bija gana. Rēķinu par ballīti neesot samaksājusi Latvijas Universitāte, norēķinājusies ar viesnīcu neesot skaistumkonkursu rīkotāja Kristīne Lindenblate. Tāpat viņu apzadzis bārmenis Andris, bet pērn novembrī Linda sociālās saziņas tīklā "Facebook" klajā nāca ar stāstu par vīrieti-izmantotāju, kas "regulāri mielojies viņas viesnīcas restorānā ar vakariņām, dzēris "asiņainās Mērijas", bērnu lutinājis ar saldējuma kokteiļiem, taču ne reizi vīrietim nav ienācis prātā par to pat piedāvāt samaksāt".

"Man jau katru reizi šķiet, ka nu beidzot esmu iemācījusies. Ar vienu tādu vissliktāko versiju biju piecus gadus precējusies. Tomēr ar to nepietika. Atkal un atkal... Laikam jau pati vien vainīga," toreiz ieraksta komentāros vēstīja Mūrniece, kuras pirmais vīrs ir iekšlietu sistēmas darbinieks Raimonds Mūrnieks, bet otrais - no 2012. gada maija līdz 2017. gada jūnijam - ārsts un politiķis Hosams Abu Meri.