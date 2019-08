Ķilda smalkajās aprindās - skaistumkonkursu rīkotāja Lindenblate neatdod parādu Lindai Mūrniecei

Kādreizējā Rīgas domes darbiniece Kristīne Lindenblate ar savu fondu "Miss & Mrs. Top of the World" jau vairākus gadus organizē starptautiska mēroga skaistumkonkursus, uz kuriem sabrauc daiļavas no dažnedažādām pasaules malām. Šogad konkurss norisinājās vasaras sākumā – no 28. maija līdz 2. jūnijam –, kad ar grandiozu ceremoniju finišēja Maskavas namā, uzvarētājas laurus precēto dāmu kategorijā plūcot japānietei Tokiko Uchidai, bet "Miss" titulu iegūstot Aishwaryai Guptai no Indijas.

Kā uzzinājis žurnāls "Kas Jauns", vērienīgais pasākums iecirtis krietnu robu Vecrīgā esošās prestižās viesnīcas "Hotel Roma" budžetā, jo, lai gan aizritējuši jau teju divi mēneši kopš skaistumkonkursa noslēguma un no ārzemēm sabraukušās viešņas jau sen atgriezušās dzimtenē, par viņu nakšņošanu viesnīcas numuriņos samaksa vairāk nekā 3000 eiro apmērā aizvien neesot notikusi.

Pirmoreiz karjerā jālūdzas parādniekam

„Šo sešu gadu laikā, kopš vadu viesnīcu "Hotel Roma", šis ir pirmais gadījums, kad mums ir jāmēģina izlūgties, lai klients samaksā rēķinu. Mēs arī mēģinām to darīt. Šajā sakarā vispirms pie Kristīnes vērsās darbiniece, kas ir atbildīga par izmitināšanu, uz ko saņēma Lindenblates atbildi, ka viņai šobrīd neesot naudas un vispār viņa maksāšot pa daļām. Tiešām ir interesanti, ka klients tev izstāsta, kā viņš maksās... Tas ir tāpat, kā aizej uz Rimi un mēģini pastāstīt, ka par paku piena norēķināsies, piemēram, nedēļas laikā vai septembrī,” žurnālam "Kas Jauns" sašutumu pauž "Hotel Roma" vadītāja Linda Mūrniece.

„No mūsu juristiem sekoja piedāvājums Kristīnei ierasties un parakstīt vienošanos par atmaksas grafiku, bet to darīt viņa atteicās. Kādā atsūtītā balss ierakstā Kristīne vēl izteica šaubas, vai jurists patiešām ir jurists... Aptuveni pirms divām nedēļām vērsos rakstiski pie Kristīnes pati personīgi, ko parasti ar klientiem atļaujos tikai galīgās bezizejas situācijās, un aicināju viņu samaksāt.

Jāatzīmē, ka mans uzdevums ir vadīt viesnīcu, nevis skraidīt pakaļ klientam un piedzīt naudu, ko viņš ir palicis parādā.

Atbildes, ko saņēmu, bija visai dīvainas. Lindenblates kundze paziņoja, ka man esot vajadzējis meklēt viņu un vienoties par samaksu. Tas mani pārsteidza, jo pirmo reizi kāds atļaujas man pastāstīt, ka man ir jāmeklē parādnieks un jālūdzas, lai viņš samaksā!

Taču arī šī sarakste nevainagojās ar parāda atmaksu. Spriežot pēc attieksmes un nepamatoti lecīgā leksikas stila, ir radies iespaids, ka cilvēks nemaz neplāno naudu samaksāt. Solīja gan, ka noteikti norēķināsies un šo situāciju risinās. Iepriekš viesnīcas pārstāvjiem Lindenblate bija klāstījusi, ka pašlaik ir finansiālas problēmas, minēja kaut ko par banku; nez kādā sakarā, jo apšaubu, ka banka pēkšņi fondam dos naudu, lai atdotu parādu.

Kā nav naudas? Es un mani darbinieki redzējām, ka Kristīne Lindenblate tepat viesnīcas telpās ņēma naudu – dalības maksu – no tām sievietēm, kas piedalījās konkursā.

Bet te pagāja vairāk nekā mēnesis, un viņa pati vienkārši nelikās ne zinis,” izbrīnu pauž viesnīcas vadītāja.

Brīdina citus, tagad brīdina par pašu...

„Naudas aizvien nav, un izskatās, ka kundze uzdzīvo pa pasākumiem un turpina organizēt jau citus. Tagad man ir interesanti saprast, vai šāds gadījums ir noticis tikai ar manis vadīto viesnīcu vai arī citi pakalpojumu sniedzēji no šīs skaistumkonkursu organizatores puses ir atstāti ar neapmaksātiem rēķiniem. Kā zināms, ir cilvēki, kas šāda rakstura krāpnieciskas darbības veic sistemātiski,” domīgi teic kādreizējā iekšlietu ministre.

Linda Mūrniece bilst, ka ar Kristīni Lindenblati nav personīgi pazīstama, taču zinājusi viņu gan vizuāli, gan no publiskās telpas. „Un man pat prātā neienāca, ka viņa, būdama sabiedrībā atpazīstama persona, iedomāsies nesamaksāt rēķinu. Interesanti, ka viņa vēl nesen publiski brīdināja citus cilvēkus par kaut kādiem krāpniekiem no kāda apšaubāma veselības centra, brīdināja, lai neuzķeras. Nu es tagad brīdinu par viņu, jo par godīgu cilvēku šāda ilglaicīga parāda neatmaksāšanās taču neliecina.

Ja cilvēks būtu ļoti godīgs un slikti justos par šo situāciju, viņš jau sen būtu pats centies rast iespēju ar mani satikties un izrunāt iespējamos risinājuma variantus.

Neesmu vīlusies, esmu vienkārši nikna par šādu bezkaunību. Ar to, ka nākamā instance būs policija, viņai vajadzētu rēķināties. Kā gan citādi, sūtot atskaites savam darba devējam, paskaidrošu, kur ir palikusi šī naudas summa?” saka Linda Mūrniece.

Lindenblate apstiprina: „Pastāv strīds...”

Sazinoties ar skaistumkonkursu rīkotāju Kristīni Lindenblati un vaicājot par iemesliem, kamdēļ viņas pārstāvētais fonds, kam, pēc viņas lūguma, viesnīca piestādījusi rēķinu par viesu izmitināšanu, nav norēķinājies par saņemtajiem pakalpojumiem, viņa apstiprina, ka šāds fakts nudien pastāv.

Lindenblate nevēlas paskaidrot, kamdēļ teju divus mēnešus nav radusi iespēju vienoties par parāda atmaksu, tā vietā liekot saprast, ka viesnīcas darbinieki pieļāvuši kļūdu aprēķinos. „Pastāv strīds, ir iesniegts nekorekts rēķins. Vairāk par šo jautājumu komentāru no manas puses nebūs, jo rēķins ir izrakstīts uz uzņēmuma vārda. Uzskatu, ka šādas lietas jārisina citādi, nevis izmantojot medijus. Turpmāk visus jautājumus uzņēmumā par šo lietu kārtos juristi,” par nenokārtotajām parādsaistībām lakoniski skaidro Lindenblate, kura uzskata: „Tās ir komerciālas lietas, kur medijiem nebūtu jājaucas.”