Ātrslidotājs Silovs jaunajai sezonai gatavojas lauku klētī

"Man sezonu būtībā izdevās pabeigt līdz ar pandēmijas sākumu. Pēc tam mājās bija nedaudz laika atpūtai, bet nu jau lēnām varu atsākt trenēties," sarunā ar raidījumu "Rīga panorāma" teica ātrslidotājs Silovs. "Ceru, ka ziemas sezonu lielas izmaiņas nepiemeklēs un spēsim tikt galā ar vīrusu."

Pieredzējušais sportists šo laiku nav "izmetis vējā", jo laukos esošajā klētī izdevies iekārtot sev nelielu treniņu vietu.

Pieredzējušais Silovs šo laiku nav "izmetis vējā", jo laukos esošajā klētī izdevies iekārtot sev nelielu treniņu vietu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Šis laiks mūs piespiež būt radošiem... Laukos mums ir klēts, kas netika izmantota, tāpēc kopā ar tēvu salikām grīdu un, pateicoties Kuldīgas sporta skolai, tajā tagad novietoti arī svaru stieņi un hanteles," par paveikto stāsta Silovs. "Tagad man ir iespēja trenēties svaru zālē, kā arī doties izbraucienā ar velosipēdu."

"Tāpat līdzi ir arī skrituļslidas, tāpēc sezonas bāzes darbu es būtībā varu aizvadīt gana pilnvērtīgi. Domāju, ka maijā jau sākšu aizvadīt divus treniņus dienā."

Lai arī video redzamā klēts šķiet ļoti patīkama vieta, kur gatavoties sezonai, vēl trūkst specifisku ierīču, ar kuru palīdzību ir iespējams pilnveidot slidošanas tehniku. Taču arī šī "sāpe" jau drīz tiks atrisināta, jo sportista rīcībā būs nepieciešamā tehnika.

"Rīt [otrdien] es savā īpašumā iegūšu Latvijā ražotu slīddēli, ar kuru es varu veikt slidošanas imitācijas. Pēc tam man vienīgi pietrūkt treniņi uz ledus, bet tas jau būs atkarīgs no ierobežojumu atcelšanas un ledus haļļu pieejamības," stāsta ātrslidotājs. "Iespējams, pirmos treniņus veikšu Latvijā uz šorttreka laukuma, bet, kad tikšu uz ātrslidošanas plača, vēl nezinu."

Silovs arī padalījās ar to, kā dzīve noris viņam labi zināmajā Nīderlandē, kas būtībā ir ātrslidošanas sporta veida galvaspilsēta.

"Arī tur ledus ir nokausēts, bet tā notiek pēc katras sezonas beigām. Parasti pirmie treniņi atsākas jūnijā vai jūlijā, bet tā nopietnāk darbi noris, sākot ar septembri. Redzu, ka arī citu valstu sportisti mājās ir izveidojuši treniņu vietas un veic sagatavošanās darbus," situāciju sporta veida "virtuvē" apraksta Silovs.

Sarunas noslēgumā sportists neslēpa, ka šajā periodā vēlētos biežāk satikt draugus, taču ir arī gaišā puse - beidzot ir iespēja vairāk laika pavadīt mājās, īpaši laukos.

Pilnībā atcelti 2020.gada pasaules čempionāti daiļslidošanā, šorttrekā un sinhronajā slidošanā, lēmusi Starptautiskā Slidošanas savienība (ISU).

Pasaules čempionātu šorttrekā no 13. līdz 15.martam bija jāuzņem Seulai, daiļslidošanā meistarsacīkstes bija paredzētas no 16. līdz 22.martam Monreālā, bet sinhronajā slidošanā mačiem bija jānotiek no 3. līdz 5.aprīlim Leikplesidā.

Sākotnēji šie čempionāti tika pārcelti uz nenoteiktu laiku, bet tagad tie atcelti pilnībā. Meistarsacīkstēs daiļslidošanā un šorttrekā bija jāpiedalās arī Latvijas sportistiem.

Silovs pagājušo sezonu noslēdza ar septīto vietu masa starta sacensībās Pasaules kausa finālā. Latviešu ātrslidotājs aizvadītajā sezonā masu startā bija septītais arī pasaules čempionātā un Eiropas meistarsacīkstēs.

Silovs ir divkārtējs Eiropas absolūtais čempions šorttrekā, bet kopā ar zelta medaļām atsevišķās disciplīnās viņam pieder pieci čempiona tituli, kas izcīnīti no 2008. līdz 2011.gadam. Sportists kopš 2010.gada startējis trijās olimpiskajās spēlēs, 2018.gadā Phjončhanā 1500 metru distancē ātrslidošanā ierindojoties ceturtajā vietā.

2010.gadā Silovs kļuva par pirmo sportistu, kas vienās olimpiskajās spēlēs piedalījies gan šorttrekā, gan ātrslidošanā, turklāt paveica to vienā dienā.