"Liverpool" nokļūst pārmetumu krustugunī par pagaidu atvaļinājumu pielietošanu

Liverpūles klubs paziņoja, ka papildinās valdības doto atvaļinājuma naudu tā, lai nodrošinātu, ka darbinieki saņem pilnu algu.

Līdzīgi jau rīkojušies Ņūkāslas, Totenhemas, Bornmutas un Noridžas klubi, izmantojot shēmu, saskaņā ar kuru darba devēji var valstij pieprasīt 80 procentus no pagaidu atvaļinājumā nosūtīto darbinieku algām.

Savukārt bijušie "Liverpool" spēlētāji Džeimijs Karagers un Stens Kolimors bargi kritizēja Eiropas spēcīgākās komandas gājienu, kura februārī paziņoja par peļņu 42 miljonu sterliņu mārciņu (47,7 miljoni eiro) apjomā par 2018./2019.gada sezonu pirms nodokļu nomaksas.

"Galvenais treneris Jirgens Klops šīs pandēmijas sākumā izrādīja līdzjūtību visiem, vecākie spēlētāji iestājās par algu samazināšanu. Tad visa šī cieņa un labā griba tiek zaudēta," "tviterī" pauda Karagers.

Kolimors bija vēl tiešāks un ierakstīja savā kontā šādus vārdus: "Es nezinu nevienu Liverpūles komandas fanu, kurš nebūtu riebuma pārpilns pret klubu, kas tā izturas pret darbiniekiem."

"Liverpool" tikmēr saka, ka darbinieku algas tiks izmaksātas simtprocentīgi, lai nodrošinātu, ka neviens nav finansiāli nelabvēlīgā situācijā.

Jau ziņots, ka Liverpūles klubs savā paziņojumā pauda: "Pat tieši pirms lēmuma pieņemšanas par personāla pagaidu atvaļinājumu kluba vadībai bija apņemšanās rast risinājumu, kas nodrošina darba vietas kluba darbiniekiem šīs bezprecedenta krīzes laikā".

Klubi sestdien runāja ar spēlētāju pārstāvjiem par algu samazināšanu un atlikšanu 30 procentu apjomā no gada algas.

Tiek uzskatīts, ka premjerlīga atpaliek no citām Eiropas valstu līgām, reaģējot uz koronavīrusa sērgas sekām, vienam no Lielbritānijas likumdevējiem to apsūdzot darbībā "morālā vakuumā".

"Barcelona" un Minhenes "Bayern" ir veikusi atalgojuma samazināšanu, kamēr Itālijas čempione Turīnas "Juventus" komanda, ieskaitot Krištianu Ronaldu, ir vienojusies par algu izmaksas pārtraukšanu uz četriem mēnešiem.

Denijs Rouzs, kas ir izīrēts Ņūkāslas klubam no Totenhemas "Hotspur", BBC sacīja, ka spēlētāji "labprāt kaut ko darītu".

"Es varu runāt tikai pats par sevi, bet man nebūtu nekādu problēmu ziedot daļu no manas algas cilvēkiem, kuri cīnās ar vīrusu frontes līnijā, un cilvēkiem, kurus ir skāris šobrīd notiekošais," viņš sacīja.

Piektdien Londonas slimnīca atpazina Rouzu kā 19 000 sterliņu mārciņu (21,6 tūkstoši eiro) ziedotāju.

"Liverpool" kapteinis Džordans Hendersons piedalījās premjerlīgas klubu kapteiņu sarunās par to, ko viņi varētu darīt. Tas bija vēl pirms tam, kad valsts veselības sekretārs Metjū Henkoks ceturtdien izcēlās ar vārdisku uzbrukumu futbolistiem.

"Cilvēkiem, kuri neko nesaprot no futbola, vienkārši nebija nekādas nepieciešamības stāstīt futbolistiem, kas viņiem jādara ar savu naudu," piebilda Roze. "Es jutos tik savādi pēc šiem vārdiem."

Premjerlīga piektdien paziņoja, ka 2019./20.gada sezona atjaunosies vien tad, kad būs "droši un piemēroti to darīt".

Līga vienojās par 125 miljonu sterliņu mārciņu (142 miljonu eiro) liela līdzekļu fonda nodrošināšanu Anglijas Futbola līgai un Nacionālajai līgai un apņēmās sniegt 20 miljonus sterliņu mārciņu (22,7 miljoni eiro) lielu labdarības atbalstu Nacionālajam veselības dienestam un citām grupām, kam tas ir vajadzīgs.