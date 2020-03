IIHF par dopinga lietošanu diskvalificē trīs hokejistus; vienu no KHL

30 gadus vecais kanādiešu uzbrucējs Maikls Bads saņēma 24 mēnešu diskvalifikāciju pēc Vācijas Nacionālās antidopinga organizācijas (NADA) veiktām pozitīvām dopinga analīzēm 2017.gada 19.novembra spēlē Vācijas trešajā pēc spēka līgā oberlīgā. Spēlētājs pēc paziņojuma tika atlaists no Hanoveres "Scorpions" un vairs nedzīvo Vācijā.

Paraugā tika atklāts metilekgonīns (kokaīns), kuru 2017.gadā Pasaules antidopinga aģentūra (WADA) iekļāva aizliegto vielu sarakstā.

Spēlētājs apstiprināja, ka pēc NADA paziņojuma viņš turpināja spēlēt un trenēt amatieru hokejā, jo uzskatīja, ka diskvalifikācijas periods attiecas tikai uz viņa kā profesionāla spēlētāja karjeru. IIHF spēlētājam piesprieda sodu 2019.gada 5.decembrī.

Balstoties uz spēlētāja skaidrojumu, IIHF uzskatīja, ka viņš patiešām ir pierādījis, ka aizliegtā viela ir izmantota ārpus sacensībām un apstākļos, kas nav saistīti ar sporta sniegumu, un tāpēc antidopinga noteikumu pārkāpums netiek uzskatīts par tīšu. Tomēr IIHF uzskata, ka spēlētājs ir apzināti ignorējis NADA paziņojumu, kas datēts ar 2018.gada 24.janvāri, uzreiz neatzīstot apsūdzību. Tādējādi IIHF uzskatīja, ka 24 mēnešus ilgs soda periods ir piemērota sankcija.

Spēlētājs atteicās no tiesībām uz disciplinārlietas skatīšanu IIHF Disciplinārlietu padomē un piekrita diskvalifikācijai, kas būs spēkā līdz 2021.gada 5.decembrim.

KHL kluba Vladivostokas "Admiral" 26 gadus vecais krievu aizsargs Kirils Djakovs uz 15 mēnešiem diskvalificēts par benzoilekgonīna (kokaīna). Dopinga pārbaude tika veikta 2019.gada 2.novembrī pēc komandas Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēles ar Kaspara Daugaviņa un Mārtiņa Karsuma pārstāvēto Maskavas "Spartak". KHL piešķīra IIHF kontroli pār dopinga pārbaudēm 2019./2020.gada sezonā.

Spēlētājs tika informēts, un viņa dalība sacensībās tika apturēta 2019.gada 9.decembrī.

Balstoties uz spēlētāja skaidrojumu, IIHF konstatēja, ka ir fiksēts, ka aizliegtā viela tika izmantota ārpus sacensībām un apstākļos, kas nav saistīti ar sporta snieguma uzlabošanu. Tāpēc antidopinga noteikumu pārkāpums netiek uzskatīts par tīšu. Turklāt IIHF uzskatīja, ka, balstoties uz faktiem, spēlētāja vaina nav kvalificēta kā būtiska, piešķirot 15 mēnešu diskvalifikāciju, sākot ar 2019.gada 2.novembri.

Spēlētājs atteicās no tiesībām uz disciplinārlietas skatīšanu IIHF Disciplinārlietu padomē un piekrita diskvalifikācijai, kas būs spēkā līdz 2021.gada 2.februārim.

Djakovs šosezon bija "Admiral" komandas kapteiņa palīgs un laukumā devās 35 spēlēs.

Arī 19 gadus vecais Kazahstānas aizsargs Vladislavs Ņikiforovs saņēma 15 mēnešu diskvalifikāciju. Viņš kā Kazahstānas U-20 nacionālās komandas loceklis tika pārbaudīts ārpus sacensībām 2019.gada 8.novembrī.

Paraugā tika konstatēts meldonijs, kas kā aizliegta viela ir iekļauts WADA 2019.gada aizliegto vielu sarakstā metabolisko modulatoru sarakstā.

Savā paskaidrojumā spēlētājs norādīja, ka ārstēšanās laikā klīnikā vasarā ārsts noteica ārstēšanu, kas ietvēra meldonija lietošanu. Ņikiforovs atzina, ka nav atklājis medicīnas personālam, ka viņš ir hokejists, un tāpēc klīnika nav ņēmusi vērā ārstēšanas ierobežojumus, pamatojoties uz WADA aizliegto vielu sarakstu. Tomēr viņš apgalvoja, ka viņam nav bijis nodoma lietot kādas aizliegtas vielas.

IIHF uzskatīja, ka tika konstatēts, ka antidopinga noteikumu pārkāpums nav izdarīts ar nodomu. Turklāt IIHF uzskatīja, ka aizliegto vielu ārsts ir izrakstījis kā daļu no ārstēšanas. IIHF atzina arī spēlētāja antidopinga zināšanu un izglītības trūkumu un viņa jauno vecumu. Tomēr IIHF uzskatīja, ka spēlētājam vajadzēja informēt ārstu, ka viņš ir hokejists. Līdz ar to IIHF uzskatīja par piemērotu diskvalifikāciju 15 mēnešu periodā, sākot no 2019.gada 8.novembra.

Spēlētājs atteicās no tiesībām uz disciplinārlietas skatīšanu IIHF Disciplinārlietu padomē un piekrita diskvalifikācijai, kas būs spēkā līdz 2021.gada 8.februārim.

Ņikiforovs šosezon aizvadīja 24 spēles Krievijas Jaunatnes hokeja līgā (MHL) komandā Nursultanas "Snezhnye Barsy Astana".