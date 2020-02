Rīgas "Dinamo" izlaiž mača galotni un sezonu noslēdz ar zaudējumu

Rīgas "Dinamo" viesos ar 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) piekāpās Novosibriksas "Sibirj".

"Dinamo" labā vārtus guva Kārters Eštons un Bens Māršals.

Pirmā perioda pirmajā pusē rīdzinieki vairākas reizes apdraudēja pretinieku vārtus, bet spēle nedaudz norimās pēc tam, kad astotajā minūtē abas komandas saņēma abpusējo sodu. Astoņas minūtes pirms trešdaļas beigām "Dinamo" guva pirmos vārtus spēlē, pēc Aleksandra Protapoviča piespēles no asa leņķa precīzi metot Eštonam.

Piecas minūtes vēlāk Protapovičs izprovocēja pretiniekus uz pārkāpumu, un "Dinamo" tika pie iespējas spēlēt vairākumā, bet vēl nepilnu minūti vēlāk "Sibrij" par skaitliskā sastāva pārkāpumu palika trijatā pret pieciem "dinamiešiem". Mājinieki mazākumā noturējās, pirmajam periodam noslēdzoties ar 1:0 Rīgas kluba labā.

Otro periodu viesi iesāka ar gūtiem vārtiem, jau 50.sekundē izceļoties Māršalam, kurš saņēma piespēli no Roberta Lipsberga. Aptuveni minūti vēlāk rīdzinieki turpināja demonstrēt aktīvu hokeju uzbrukumā, vienā no epizodēm Eštonam pielabojot ripas lidojuma virzienu, kas gan neielidoja vārtos. Pēc četrām spēlētām minūtēm "dinamieši" ieguva iespēju spēlēt skaitliskajā vairākumā, kas bija bīstamiem momentiem pilns, taču "golus" nenesa. Devītajā minūtē Daniels Bērziņš saņēma divas minūtes par ripas izmešanu ārpus laukuma, bet jau pusotru minūti vēlāk savu iespēju vairākumā izmantoja Mīkaels Ruhomā.

Atlikušajā laikā iniciatīva piederēja Rīgas komandai, kas vienubrīd uz teju vai četrām minūtēm neļāva pretiniekiem tikt pie ripas, kā arī raidīt to ārpus savas aizsardzības zonas. "Dinamo" līdz pat otrā perioda beigām apgriezienus nemazināja, taču 40 nospēlētas minūtes noslēdzās par labu Rīgas vienībai - 2:1.

Noslēdzošās trešdaļas sākumā rīdzinieki tika pie vēl vienas iespējas spēlēt skaitliskajā vairākumā. Viesi spēja lielāko daļu no divām minūtēm pavadīt "Sibirj" aizsardzības zonā, taču trešie vārti netika gūti, lai arī mājinieku vārtsargs spēlē iesaistījās visai bieži. Piektajā minūtē abas komandas palika četru vīru sastāvā, bet, tuvojoties perioda vidum, tablo aizvien vēstīja 2:1. Desmit minūtes līdz mača beigām mājinieki panāca neizšķirtu, taču ne bez veiksmes palīdzības. Aleksandrs Salāks centās apstādināt piespēli, kas sekoja no aizvārtes, taču ripa pārleca pāri viņa nūjai un nonāca pie Igora Makarova, kuram atlika to raidīt tukšos vārtos.

Līdz saviem otrajiem vārtiem KHL sezonā Benam Māršalam bija jāgaida līdz sezonas pēdējam mačam. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Uzreiz pēc otrā zaudētā "gola" "Dinamo" vārtos stājās Reinis Liepiņš, vedot komandu pretim sezonas izslēgumam. Jaunajam ripu ķērājam neizdevās sevi pieteikt ar iespaidīgiem "seiviem", jo 51.minūtē 3:2 panāca Aleksandrs Šarovs. Divas minūtes vēlāk "dinamieši" šķīrās no Emīla Ģēģera, kurš no muguras saņēma triecienu un atsitās pret apmali, īsi pēc tam pamezdams laukumu. Rīgas komanda ieguva iespēju spēlēt skaitliskajā vairākumā, tomēr ātri vien to izniekoja, jo saņēma sodu par skaitliskā sastāva pārkāpumu.

Mazākums rīdziniekiem bija liktenīgs, jo piecas minūtes līdz mačam beigām Jirki Jopikapa ar spēcīgu sķēlienu panāca 4:2, tādējādi "Sibirj" guva četrus bezatbildes vārtus. Nepilnu minūti vēlāk divi "Sibirj" uzbrucēji izrāvās pretuzbrukumā pret vienu "Dinamo" aizsargu, taču piektie vārti netika zaudēti. Pēdējās minūtēs "dinamieši" nepadevās, bet vārtus neguva, sezonu noslēdzot ar neveiksmi viesos.

"Dinamo" sezonas pēdējās piecās spēlēs izcīnīja trīs panākumus.

Jau ziņots, ka ceturtdien rīdzinieki izbraukuma pirmajā spēlē ar 2:1 "bullīšos" uzvarēja Habarovskas "Amur", svinot otro panākumu pēc kārtas, sestdien ar 1:3 zaudēja Vladivostokas "Admiral", bet pirmdien turpat Novosibirskā ar 2:1 apspēlēja Pekinas "Kuņluņ Red Star".

"Dinamo" šosezon 62 spēlēs izdevās gūt 103 vārtus, kas ir sliktākais rādītājs kopš dalības KHL - 2008./09.gads. Par diviem vārtiem vairāk izdevās gūt 2017./18.gada sezonā. Rīdzinieki pirmo reizi izslēgšanas spēlēs neiekļuva 2012./13.gada sezonā, kad uzbrukums saražoja 109 "golus" (līdz tam sliktākais sniegums). No 2014.gada nav izdevies iekļūt "play-off" arī ar 130 un vairāk gūtiem vārtiem.

Tikmēr "Sibrij" vakar ar 4:1 pārspēja Magņitogorskas "Metallurg", tādējādi šodien aizvadīja otro spēli dienas laikā.

Šajā izbraukumā Ģirta Ankipāna rīcībā bija: vārtsargi - Aleksandrs Salāks, Reinis Liepiņš; aizsargi - Uvis Balinskis, Kristofers Berjlunds, Mareks Djaloga, Sergejs Gimajevs, Roberts Mamčics, Bens Māršals, Kristaps Sotnieks; uzbrucēji - Kārters Eštons, Oskars Batņa, Daniels Bērziņš, Lauris Dārziņš, Andris Džeriņš, Koltons Gilīss, Emīls Ģēģeris, Reinis Lejnieks, Roberts Lipsbergs, Gints Meija, Vitālijs Pavlovs, Aleksandrs Protapovičs, Miķelis Rēdlihs, Kirils Sļepecs, Jānis Švanenbergs.

Savainojumu dēļ Latvijā palika vārtsargs Andrejs Makarovs, aizsargi Kristaps Zīle, Oskars Bārtulis, Metjū Majone un Nerijs Ališausks, kā arī uzbrucēji Rihards Marenis un Ņikita Setdikovs.

Rīgas "Dinamo" ar 41 punktu 62 mačos ieņem pirmspēdējo, 11.vietu, Rietumu konferencē, kamēr "Sibirj" ar 74 punktiem 62 spēlēs ir piektā Austrumos.

Abas komandas līdz šim KHL čempionātā tikušās 26 reizes, no kurām rīdzinieki uzvarējuši tikai astoņās. Pirms mēneša Rīgā "Dinamo" zaudēja ar 0:1.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā līdz pat regulārā čempionāta pēdējai kārtai cīnījās par vietu Gagarina kausā, tomēr piekto gadu pēc kārtas Latvijas komanda palika bez KHL izslēgšanas turnīra.

Pirmajās četrās KHL sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./14.gada sezonā.

Otro sezonu pēc kārtas regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīja pa 62 spēlēm.