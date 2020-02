"Dinamo" sezonas pirmspēdējā spēlē laupa "Kuņluņ Red Star" cerības iekļūt Gagarina kausa izcīņā

Rīgas "Dinamo" viesos ar 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) uzvarēja Pekinas "Kuņluņ Red Star".

"Dinamo" komandā vārtus guva Kārters Eštons un Lauris Dārziņš.

Trešajā minūtē uz rīdzinieku vārtiem izrāvās Korijs Keins, taču Aleksandrs Salāks palika nepārspēts. Tuvojoties perioda vidum, Vitālijas Pavlovs uzbrukuma zonā ieguva ripu un īsi pēc tam apslidoja vārtus, ripu nogādājot pie Roberta Lipsberga, kurš to nespēja raidīt tukšos vārtos. Aptuveni minūti vēlāk Kirila Sļepeca izgājiens vienatnē pret vārtsargu tika atvairīts, bet īsi pēc tam savu komandu glāba arī Salāks. Perioda izskaņā aktīvāk spēlēja Ķīnas komanda, vienā no epizodēm uzsitot Salākam pa ķērājcimdu, kas nepatika "dinamiešiem", taču pēc nelieliem asumiem spēlētāji devās atpūtā.

Otro periodu rīdzinieki iesāka ar iespēju spēlēt skaitliskajā vairākumā, taču pirmais no tiem netika izmantots. To izdevās labot otrajā piegājienā, kad Eštons devītajā minūtē ar negaidītu kustību pārcēla ripu pāri Džeremija Smita plecam. Trīs minūtes vēlāk Dārziņš no aizvārtes saņēma piespēli no Roberta Lipsberga un starp vairākiem aizsargiem spēja raidīt ripu augšējā vārtu stūrī, panākdams jau 2:0. Otrā trešdaļa noslēdzās "Dinamo" zīmē, jo vienība nepilnas trīs minūtes līdz perioda beigām ieguva iespēju spēlēt vairākumā.

Noslēdzošais periods turpinājās ar viesu aktivitāti. Sākumā līdz vārtiem izrāvās Kirils Sļepecs, bet brīdi vēlāk Dārziņš ar Miķeli Rēdlihu divatā nespēja pārspēt Smitu. Trešdaļas turpinājumā mača temps nedaudz pierima, bet septiņas minūtes līdz pamatlaika beigām Devante Smits-Pelijs saņēma piespēli no partnera un raidīja ripu jau tukšos vārtos, jo Salāks burzmā bija pazaudējis ripu. 20 sekundes vēlāk par spēli ar augstu paceltu nūju Uvis Balinskis bija spiests pavadīt divas minūtes uz noraidīto soliņa.

Mājinieki savu iespēju neizmantoja, bet viņus pasaudzēja arī Sļepecs, kurš kārtējo reizi bija nonācis vienatnē pret Smitu, taču šoreiz ripa lidoja pret vārtu pārliktni. Mača pēdējās minūtēs mājinieki aktīvi centās panākt neizšķirtu, lai saglabātu cerības par izslēgšanas spēlēm, tomēr nesekmīgi.

Ķīnas komandas sastāvā spēlēja Gunārs Skvorcovs, kurš laukumā pavadīja nepilnas deviņas minūtes, kuru laikā bloķēja vienu metienu. Viņa pārstāvētajam klubam pirmdienas duelī bija nepieciešama uzvara, lai saglabātu izredzes par izslēgšanas spēlēm.

Divas dienas vēlāk turpat Novosibirskā "Dinamo" mačā ar vietējo "Sibirj" noslēgs savu KHL sezonu.

Jau ziņots, ka ceturtdien rīdzinieki izbraukuma pirmajā spēlē ar 2:1 "bullīšos" uzvarēja Habarovskas "Amur", svinot otro panākumu pēc kārtas, bet sestdien ar 1:3 zaudēja Vladivostokas "Admiral". "Dinamiešiem" savā pēdējā mājas spēlē, kas tika aizvadīta pirms nedēļas, ar 2:1 izdevās uzvarēt Austrumu konferences ceturto spēcīgāko vienību Jekaterinburgas "Avtomobilist", pārtraucot 13 zaudēto spēļu sēriju.

"Dinamo" šosezon 61 spēlē izdevies gūt 101 vārtus, kas līdz šim ir sliktākais rādītājs kopš dalības KHL - 2008./09.gads. Rīdzinieki pirmo reizi izslēgšanas spēlēs neiekļuva 2012./13.gada sezonā, kad uzbrukums saražoja 109 "golus" (līdz tam sliktākais sniegums). No 2014.gada nav izdevies iekļūt "play-off" arī ar 130 un vairāk gūtiem vārtiem, taču šosezon pastāv iespēja sasniegt jaunu antirekordu - 2017./18.gada sezonā iemestas 105 ripas.

Tikmēr Pekinas komanda, kas sezonas noslēgumu koronavīrusa dēļ aizvada Novosibirskā, uzvarējusi tikai vienā no pēdējām astoņām spēlēm.

Ķīnas komandā šosezon spēlē arī latviešu uzbrucējs Skvorcovs, kurš 12 KHL spēlēs guvis vienus vārtus un veicis vienu rezultatīvu piespēli, bet nedēļu pirms dueļa ar "Dinamo" nebija "Kuņluņ Red Star" pieteikumā. Oktobrī divus mačus pekiniešu sastāvā aizvadīja arī aizsargs Artūrs Salija.

Šajā izbraukumā Ģirta Ankipāna rīcībā ir: vārtsargi - Aleksandrs Salāks, Reinis Liepiņš; aizsargi - Uvis Balinskis, Kristofers Berjlunds, Mareks Djaloga, Sergejs Gimajevs, Roberts Mamčics, Bens Māršals, Kristaps Sotnieks; uzbrucēji - Kārters Eštons, Oskars Batņa, Daniels Bērziņš, Lauris Dārziņš, Andris Džeriņš, Koltons Gilīss, Emīls Ģēģeris, Reinis Lejnieks, Roberts Lipsbergs, Gints Meija, Vitālijs Pavlovs, Aleksandrs Protapovičs, Miķelis Rēdlihs, Kirils Sļepecs, Jānis Švanenbergs.

Savainojumu dēļ Latvijā palika vārtsargs Andrejs Makarovs, aizsargi Kristaps Zīle, Oskars Bārtulis, Metjū Majone un Nerijs Ališausks, kā arī uzbrucēji Rihards Marenis un Ņikita Setdikovs.

Rīgas "Dinamo" ar 41 punktu 61 mačā ieņem pirmspēdējo, 11.vietu, Rietumu konferencē, kamēr "Kuņluņ Red Star" ar 60 punktiem 62 spēlēs palika devītā Austrumos.

Abas komandas līdz šim KHL čempionātā tikušās astoņas reizes, no kurām rīdzinieki uzvarējuši tikai trijās. Oktobrī Rīgā "Dinamo" zaudēja ar 1:3.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā līdz pat regulārā čempionāta pēdējai kārtai cīnījās par vietu Gagarina kausā, tomēr piekto gadu pēc kārtas Latvijas komanda palika bez KHL izslēgšanas turnīra.

Pirmajās četrās KHL sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./14.gada sezonā.

Otro sezonu pēc kārtas regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs pa 62 spēlēm.