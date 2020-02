Brautam-Holannam divi vārti "Borussia" uzvarā pār PSG; "Liverpool" zaudē "Atletico"

Dortmundes "Borussia" mājās ar 2:1 (0:0) pārspēja Parīzes "Saint-Germain", abus vārtus gūstot norvēģu supertalantam Ērlingam Brautam-Holannam.

Spēles pirmajā puslaikā dortmundieši vairākas reizes apdraudēja viesu vārtus, ar pāris bīstamiem sitieniem izceļoties "Borussia" jaunekļiem Džeidonam Sančo un Brautam-Holannam. Pirmie vārti tika gūti 69.minūtē, kad bumba pēc piespēles soda laukumā rikošetā nonāca pie Brauta-Holanna, un norvēģis no pāris metriem panāca 1:0.

Ērlings Brauts-Holanns (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Sešas minūtes vēlāk meistarīgi pretinieku laukuma pusē nospēlēja Kiljans Mbapē, pēc kura piespēles Neimars netraucēts izlīdzināja rezultātu. Tiesa, pēc minūtes Brauts-Holanns, asistējot 17 gadus vecajam amerikānim Džovanni Reinam, ar spēcīgu sitienu no soda laukuma robežas trieca bumbu zem vārtu pārliktņa un atjaunoja "Borussia" komandai vadību.

Pēdējā desmitminūtē Neimars varēja panākt neizšķirtu, taču viņa sistā bumba trāpīja pa kreiso stabu. Pamatlaika noslēdzošajās minūtēs pie dzeltenajām kartītēm tika PSG futbolisti Tomā Menjē un Marko Verati, kuriem nākamā cīņa būs jāizlaiž.

19 gadus vecais Brauts-Holanns šosezon Čempionu līgā guvis desmit vārtus, astoņus no tiem "Salzburg" sastāvā, un turnīra labāko "bombardieru" sarakstā panācis Robertu Levandovski.

Tikmēr madridieši savā laukumā ar rezultātu 1:0 (1:0) pārspēja pērnā gada čempioni "Liverpool".

"Atletico" vadībā izvirzījās jau ceturtajā minūtē, kad pēc stūra sitiena bumba nonāca Saula rīcībā, viņam no tuvas distances to raidot tīklā. Puslaika otrajā pusē pēc Alvaro Moratas sitiena viesus glāba vārtsargs Alisons, bet otrā laukuma galā pāris bīstamas epizodes bija Mohamedam Salāham. Pēc viena no ēģiptieša sitieniem bumba atrada ceļu tīklā, taču vārtu guvums aizmugures dēļ tika ieskaitīts.

Tāpat arī spēles otrajā daļā Salāham bija iespējas gūt vārtus, taču ne viņš, ne arī Džordans Hendersons neizmantoja labas izdevās izlīdzināt raidīt bumbu mērķī. Hendersons pēdējā desmitminūtē traumas dēļ pameta laukumu.

Atbildes spēles šajos pāros notiks 11.martā.

Trešdien pirmās astotdaļfināla spēles tiks aizvadītas Bergāmo "Atalanta" - "Valencia" un Totenhemas "Hotspur" - "Leipzig" pāros. Nākamnedēļ būs Madrides "Real" - Mančestras "City", Londonas "Chelsea" - Minhenes "Bayern", Lionas "Olympique" - Turīnas "Juventus" un "Napoli" - "Barcelona" dueļi.

UEFA Čempionu līgā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Apakšgrupas divas labākās komandas iekļuva UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā, bet trešo vietu ieguvējas sezonu turpinās UEFA Eiropas līgā, kuru sāks no izslēgšanas turnīra pirmās kārtas.

UEFA Čempionu līgas uzvarētāja tiks noskaidrota 30.maijā Stambulā.

Iepriekšējā sezonā par čempioni tika kronēta "Liverpool", kas finālā divu Anglijas premjerlīgas komandu duelī ar 2:0 uzvarēja Totenhemas "Hotspur".