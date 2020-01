"VEF Rīga" saspringtā spēlē piedzīvo zaudējumu FIBA Čempionu līgā

"VEF Rīga" viesos C apakšgrupas spēlē ar 79:86 (25:28, 23:20, 13:17, 18:21) piekāpās Turcijas klubam "Gaziantep".

Rīgas komandā ar 18 punktiem rezultatīvākais bija Artūrs Kurucs, Lesteram Medfordam 12 punkti, bet par vienu mazāk Kristijanam Krajinam.

Turcijas klubā 20 punktus iemeta Šarūns Vasiļausks, bet 18 iekrāja Drū Krovfords.

Spēli veiksmīgāk iesāka mājinieki, veicot atrāvienu 4-0, kuram neilgi pirms otrās minūtes sākuma, Lesters Metfords atbildēja ar tālmetienu. Pirmajā ceturtdaļā abas komandas visai bieži viena no otras pārņēma vadību, šādā pašā garā arī turpinot otro ceturtdaļu, kur par lielāko varoni kļuva Kurucs. Basketbolists pēc nedaudz vairāk nekā piecām minūtēm bija guvis piecus punktus pēc kārtas, bet 20 minūtes viņš noslēdza 80% precizitāti no tālmetienu līnijas (četri no pieciem metieniem).

Pēc neizšķirta pirmajā puslaikā (48:48) trešo trešdaļu veiksmīgāk iesāka viesi, Kristapam Medisam realizējot tālmetienu. Turpinājumā "vefiešu" metienu precizitāte nedaudz kritās, bet mājinieki par to sūdzēties nevarēja, pēc četrām nospēlētām minūtēm jau esot vadībā ar 53:51. Atlikušajā laikā viesi vairākkārt pietuvojās līdz -1, bet izlīdzinājumu tā arī neizdevās panākt, pēdējās desmit minūtes sagaidot iedzinējos - 61:65.

Arī pēdējā ceturtdaļa "VEF Rīga" nebija tā veiksmīgākā, jo tā vietā, lai pietuvotos pretiniekiem, izdevās pretējais. "Gaziantep" pēc trim nospēlētām minūtēm bija vadībā ar 71:61, bet rīdzinieki ceturtdaļas vidū pietuvojās līdz -6 (65:71). Tuvojoties ceturtdaļas beigām Medfords no tālienes panāca 75:80, bet pēdējās divās minūtēs "VEF Rīga" demonstrēja aktīvu aizsardzību, kā rezultātā izdevās pārtvert bumbu un vēl vairākas reizes piespiest pretiniekus kļūdīties.

Šī aktivitāte Kurucam īsā laikā deva iespēju izmest trīs "trejačus", taču neviens no tiem nebija precīzs. Arī atlikušie viesu mēģinājumi atspēlēties bija nesekmīgi, kā rezultātā piedzīvots jau devītais zaudējums pēc kārtas.

"VEF Rīga" FIBA Čempionu līgā debitēja ar uzvaru, bet nākamajās desmit cīņās cieta neveiksmes, tajā skaitā pirmajā aplī mājās ar 81:85 atzīstot "Gaziantep" pārākumu. Pagājušajā nedēļā rīdzinieki izbraukumā ar rezultātu 56:75 cieta zaudējumu pret Čehijas klubu Nimburkas ERA.

Savukārt trešdienas pretiniece Čempionu līgā pirms šī mača bija cietusi četrus zaudējumus pēc kārtas.

Pēc 11.kārtas C apakšgrupas vadībā ar deviņām uzvarām desmit spēlēs ir Tenerifes "Iberostar" komanda, otrā ar tikpat panākumiem ir Nimburkas ERA, septiņas uzvaras ir "Ņižņij Novgorod", bet par vienu mazāk Peristeri "Winmasters" komandai. Pieci panākumi - Bambergas "Brose", četras uzvaras izcīnījusi Baras "Mornar", trīs - "Gaziantep", bet viens panākums ir "VEF Rīga" vienībai.

"VEF Rīga" komandai sestdien pārtrūka 16 uzvaru sērija Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā, kur tā ar bilanci 16-1 ieņem pirmo vietu. Tikmēr "Gaziantep" Turcijā ar sešiem panākumiem 16 dueļos ieņem 12.vietu.

"VEF Rīga" Vecā kontinenta klubu turnīros iepriekšējo reizi piedalījās 2014./2015.gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā, un šajā turnīrā debitē.

Čempionu līgas turnīrā tiek aizvadīta ceturtā sezona, un iepriekš no Latvijas šajās sacensībās piedalījusies tikai "Ventspils" vienība. Tikai pirmajā gadā ventspilnieki iekļuva izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, nākamajās divās sezonās grupā ierindojoties attiecīgi piektajā un sestajā vietā un turpinot cīņu FIBA Eiropas kausā.

Šogad četrās grupās spēlēs pa astoņām komandām, no kurām četras labākās iekļūs nākamajā kārtā, bet katras grupas četrām pēdējām vienībām turnīrs būs beidzies.

Aizvadītajā sezonā par FIBA Čempionu līgas uzvarētāju kļuva Itālijas klubs Boloņas "Segafredo Virtus".

"VEF Rīga" komandā startam FIBA Čempionu līgā pieteikti: Jānis Blūms, Artūrs Kurucs, Kristaps Mediss, Roberts Freimanis, Oskars Hlebovickis, Verners Kohs, Arnolds Helmanis un Roberts Stumbris, amerikāņu basketbolisti Havjērs Temss un Lesters Medfords, kā arī soms Aleksanders Madsens un horvāts Kristijans Krajina.

Komandu vada galvenais treneris Jānis Gailītis, viņam asistē Jevgeņijs Kosuškins un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavošanas treneris Oskars Ernšteins.