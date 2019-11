Un atkal zaudējums: Rīgas "Dinamo" ielaiž vārtus spēles pēdējā minūtē

Rīgas komandas labā vārtus guva Kristaps Sotnieks un Oskars Bārtulis, bet pretiniekiem ar "hat-trick" izcēlās Roberts Rosens.

Pirmā perioda pirmajā pusē neliels pārsvars bija "Soči" hokejistiem, taču uzbrukumi ar rezultatīvām darbībām nenoslēdzās. Pirmie gan vārtus guva viesi, 12.minūtē Kristofera Berjlunda metienu no zilās līnijas pielabojot Sotniekam. Katra komanda spēles pirmajā trešdaļā pa vārtiem meta vien četras reizes.

Jau spēles otrās trešdaļas ievadā "Dinamo" nonāca mazākumā, kā rezultātā trešajā minūtē Aleksanderu Salāku ar plaukstas metienu pārspēja Rosens. Perioda turpinājumā rīdzinieki vēl divas reizes spēlēja četratā pret pieciem, bet šoreiz savus vārtus nosargāja neskartus.

Tikai trešās trešdaļas astotajā minūtē viesi pirmo reizi mačā tika pie iespējas spēlēt vairākumā, taču tajā neko ievērības cienīgu izveidot neizdevās. Mājiniekiem piederēja pārsvars un perioda 11.minūtē Rosens ar zibenīgu metienu noslēdza Soču komandas pretuzbrukumu - 2:1.

Tiesa, nedaudz vairāk kā četras minūtes pirms pamatlaika beigām Bārtulis ar raidījumu no zilās līnijas panāca neizšķirtu, gūdams savus pirmos vārtus "Dinamo" sastāvā. Rīdzinieku prieki gan bija īsi, jo 31 sekundu pirms finālsvilpes Rosens uztvēra no laukuma malas atlēkušo ripu un raidīja to tīklā, izraudams mājiniekiem uzvaru.

Pēc tam svētdien rīdzinieki viesosies pie Sanktpēterburgas SKA un aizvadīs pēdējo spēli pirms izlašu pārtraukuma. No pauzes Latvijas komanda atgriezīsies 12.novembrī, kad uzsāks piecu mājas spēļu sēriju.

"Dinamo" hokejisti pēc septiņās spēlēs izcīnītām piecām uzvarām cietuši trīs zaudējumus pēc kārtas. Turpretī "Soču" komanda pēc astoņu zaudējumu sērijas svinējusi trīs uzvaras pēc kārtas.

Krievijas kūrortpilsētas komanda ar Latvijas speciālistu Leonīdu Beresņevu pie stūres pārtrauca zaudējumu sēriju, taču ar to nebija gana, lai viņš saglabātu vietu treneru kolektīvā. Par Soču vienības galveno treneri kļuvis baltkrievs Aleksandrs Andrijevskis.

"Dinamo" ar 16 punktiem 24 spēlēs ir pēdējā starp 12 Rietumu konferences komandām un ir līgas pastarīte. Savukārt "Soči" ar 21 punktu tikpat dueļos ir devītā.

Abas komandas KHL tikušās 11 reizes, no kurām "Dinamo" uzvarējusi tikai vienā mačā - 2015.gada 3.decembrī pagarinājumā izraujot uzvaru 2:1. Turpmākajās septiņās spēlēs rīdzinieki cietuši zaudējums.

Izbraukumā Ģirta Ankipāna un viņa palīgu rīcībā būs šādi hokejisti: vārtsargi - Aleksanders Salāks, Andrejs Makarovs, Maksims Tretjaks; aizsargi - Nerijus Ališausks, Uvis Balinskis, Oskars Bārtulis, Kristofers Berjlunds, Sergejs Gimajevs, Eduards Hugo Jansons, Roberts Mamčics, Bens Māršals, Kristaps Sotnieks; uzbrucēji - Kārters Eštons, Oskars Batņa, Daniels Bērziņš, Lauris Dārziņš, Andris Džeriņš, Emīls Ģēģeris, Koltons Gilīss, Roberts Lipsbergs, Rihards Marenis, Brendons Makmilans, Gints Meija, Miķelis Rēdlihs, Deivids Sarkanis, Antons Trastašenkovs.

Savainojumu dēļ mājās palika Vitālijs Pavlovs un Kristaps Zīle. Frenks Razgals palīdzēs fārmklubam "Liepāja", bet uzbrucēji Patriks Zabusovs un Ričards Grīnbergs, spēlēs "Rīgas" komandas sastāvā Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) čempionātā.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā līdz pat regulārā čempionāta pēdējai kārtai cīnījās par vietu Gagarina kausā, tomēr piekto gadu pēc kārtas Latvijas komanda palika bez KHL izslēgšanas turnīra.

Pirmajās četrās KHL sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./14.gada sezonā.

Otro sezonu pēc kārtas regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs pa 62 spēlēm.