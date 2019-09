FIFA jau sesto reizi par labāko futbolistu pasaulē atzinusi Lionelu Mesi

"Barcelona" uzbrucējs Mesi finālā apsteidza "Liverpool" aizsargu nīderlandieti Virgilu van Deiku un Turīnas "Juventus" pārstāvošo portugāli Krištianu Ronaldu. Ar sesto uzvaru šajā vērtējumā argentīnietis kļuva par rekordistu. Piecas uzvaras ir Ronaldu kontā.

Gada labākā trenera balvu saņēma Vācijas speciālists Jirgens Klops no UEFA Čempionu līgas uzvarētājas "Liverpool", finālā uzvarot citus konkurentus no Anglijas premjerlīgas Mančestras "City" vadītāju Žuzepu Gvardiolu un Totenhemas "Hotspur" stūrmani Maurisio Početino.

"Barcelona" uzbrucējs Mesi finālā apsteidza savu sāncensi Krištianu Ronaldu un kļuva par pirmo futbolistu, kurš sešas reizes atzīts par labāko pasaulē. (Foto: AFP/Scanpix)

Labākā vārtsarga balvu ieguva brazīlietis Alisons Bekers no "Liverpool", apsteidzot tautieti Edersonu no Mančestras "City", kā arī vācieti Marku-Andrē ter Štēgenu no "Barcelona".

Labāko vienpadsmitniekā tika iekļauti: Bekers; Serhio Ramoss (Spānija/Madrides "Real"), van Deiks (Nīderlande/"Liverpool"), Matijs de Lihts (Nīderlande/"Juventus"), Marselu (Brazīlija/Madrides "Real"); Luka Modričs (Horvātija/Madrides "Real"), Frenkijs de Jongs (Nīderlande/"Barcelona"), Edens Azārs (Beļģija/Madrides "Real"); Mesi, Kilians Mbapē (Francija/Parīzes "Saint-Germain"), Ronaldu.

Ferenca Puškāša balva tika piešķirta ungāram Danielam Žori ar "Debrecen" un Budapeštas "Ferencvaros" spēlē februārī gūtajiem vārtiem. Viņš finālā apsteidza Mesi un kolumbieti Huanferu Kintero.

Par labāko spēlētāju sievietēm aizvadītajā sezonā atzīta ASV futboliste Megana Rapino, kas kļuva par pasaules čempioni. Viņa apsteidza komandasbiedreni ASV valstsvienībā Eiliju Morganu. un Eiropas labākās futbolistes balvu nopelnījušo Anglijas aizsardzības spēlētāju Lūsiju Bronzu.

Par labāko vārtsardzi pasaulē atzīta nīderlandiete Sari van Fēnendāla, kas šobrīd pārstāv Madrides "Atletico"..

Sieviešu komandu treneru vidū par labāko tika atzīta Anglijā dzimuši Džila Elisa, kuras vadībā ASV futbolistes šovasar triumfēja Pasaules kausā, apsteidzot angli Filu Nevilu un nīderlandieti Sarinu Vihmanu.

Pirmoreiz tika noteikts labāko vienpadsmitnieks sievietēm. Tajā tika iekļautas:

van Fēnendāla, Bronza (Anglija/Lionas "Olympique"), Vendija Renāra (Francija/Lionas "Olympique"), Nilla Fišere (Zviedrija/"Linkopings"), Kellija O'Hara (ASV/Jūtas "Royals"); Amandīne Anrī (Francija/Lionas "Olympique"), Džūlija Erca (ASV/"Chicago"), Roza Lavela (ASV/"Washington"); Marta (Brazīlija/"Orlando"), Aleksa Morgana (ASV/"Orlando"), Rapino (ASV/"Reign").

Savukārt fana balvu saņēma Sanpaulu "Palmeiras" līdzjutēja Silvia Greko.

Kopš 1956.gada "France Football" pēc kontinenta žurnālistu balsojuma pasniedza Eiropas labākā futbolista balvu jeb "Ballon d'Or", bet, tā kā bieži šīs balvas ieguvējs bija identisks FIFA veidotās pasaules labākā futbolista aptaujas uzvarētājam, 2010.gadā pēc tā brīža FIFA prezidenta Zepa Blatera iniciatīvas tās tika apvienotas. FIFA labāko spēlētāju noteica valstsvienību kapteiņu, galveno treneru un žurnālistu balsojums, un turpmāk šādu formātu pārņēma "Ballon d'Or".

FIFA pārtraucot līgumu ar izdevumu "France Football", no 2017.gada Eiropas labākais futbolists un pasaules labākais futbolists atkal tiek noteikti atsevišķās aptaujās.

2016.gadā noslēdzās "France Football" līgums ar FIFA, kas netika pagarināts.