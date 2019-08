Diena sākās pavisam mierīgi. "Sporta viktorīnas" septītās regulārās sezonas uzvarētājkomandas "Fireball" kapteinis Raivis Ogorodovs saņēmis 116. iedvesmojošo atgādinājumu, ka, komanda, kas uzvar regulāro sezonu, NEKAD neuzvar finālā un te nu pat Harijs Poters nepalīdzēs.

"Japānas beisbola izlases" samuraji jau trešo dienu savā starpā nesarunājas. "Nobody ***** with Jesus" apspriež, ko šovakar nedzers. Vienojas, ka tradīcijas mainīt nedrīkst, nedzers ne alu, ne šņabi ne vīnu. Vispār nedzers. Vēlāk no Latvijas austrumiem sāk pienākt satraucošas ziņas. "Alus zaldāti" un viņu atbalstītāji ar Kristapu Saulīti priekšgalā uz savu pjedestālu portālā 11.lv liekot sievasmātes, ciemus un pat esot ieķīlājuši daļu Stāmerienas ezera, kurš neveiksmes gadījumā tiks pārdēvēts par 11.lv ezeru.

Pievakarē sporta entuziastu pūļi sāk piepildīt stadiona "Beerhouse No 1" tribīnes. "Katlakalns/KKK" komandas līderis Edgars Buļs ierodās, lecot uz vienas kājas - tā ir jauna māņticība vai arī pretinieku maldināšana? To organizatori tā arī nesaprata, jo komanda bija tik tuvu TOP3, kā vēl nekad. Čehu puiši no "Jeržābeka" blices pieprasa atsevišķas rezervētas tribīnes.

"Džamolidins Abdužaparovs" nepasūta karafi. Tas viss nevēsta neko labu. Kā vēlāk izrādās tieši 0,5 arī pietrūkst līdz pjedestālam.

Spēles pirmie raundi aiziet mierīgā izlūkošanā, kurš nu vērīgāks mājsaimnieks, kurš labāk briļļainus onkuļus pazīs. Lai lieki nesatrauktu jau tā sakarsušos prātus, bilžu raundā tikai veči. Uz Šarapovas plakātiem var siekaloties (un ne tikai) mājās.

Komandu iesūtītie jautājumi parasti ir īpaši izsmalcināti sadistiski. Melnstrādnieku tenisa guru Cīruļu Jānis visu gadu sviestu krājis, sakrājis tik ceturtdaļpaciņai.

Zināmu spriedzi radīja žurnālistikas leģenda Mariss Andersons ar savu raundu. Žēl gan, protams, ka viņš nebija tandēmā ar savu Sidnejas olimpisko spēļu kolēģi vingrošanā Veriņu.

Jautājumi par tiesnešu intīmo dzīvi šoreiz izpalika. Toties dažas komandas pēc hokeja vēstures raunda varēja tik piekrist Nikolaja Ozera sentencei, ka "takoj hokej nam (pi pi pi) nužen".

Ķēdes raunds paiet mierīgi. Daži uzzina, ka Latvijā ir vairāki populāri Gundari, no kuriem viens izrādās ne tikai slēpes aizmirst uzvilkt, bet arī par Pasaules čempionu kļuvis.

Raundā "Cik liksim" daži pirmoreiz uzzina, ka motoru sportos esot tradīcija, sportistam, kurš pirmo reizi triumfē, uzvarētājšķidrums jādzer no savas kurpes. Lai vai kā, bet speciālais uzvarētāju šampanietis atdzesējās tāltālu ziemeļos un to, "Fireball" varēs malkot savā nākamajā uzvarētāja cīņā, ja tas, protams, kādreiz notiks. Šoreiz nācās malkot enerģijas dzērienu klāstu no "Monster". Bet nu vispār, tak ne visās sacensībās dzer burbuļūdeni, tak pienu no kurpēm pēc labākajām "Indycar" tradīcijām jau nu "Fireball" varēja iedzert...

Izvēloties atbildes raundā “Kurā valstī?” darbojas dzelžaina loģika, ja plakāts ir angliski, tad valsts visdrīzāk nebūs Spānija, jo viņiem ar to angļu valodu tāpat kā krievu futbolistiem, kuru tulki piedzīvo nervu sabrukumus.

Krustvārdu mīklu raunds dažus samulsina. Vēlāk aizkulisēs varēja dzirdēt klusas atzīšanās – es to un šito zināju, bet neteicu, savādāk čaļi vēl padomās, ka esmu nūģis un mājās minu krustvārdu mīklas.

"Mix plus" raundā vērtīgākā atziņa bija, ka Andrea Petkoviča vēl ir mis un latviešu brīvajiem puišiem, īpaši tenisa cienītājiem, ir visas cerības. "Japāņu beisbola izlases" Rolands N. jau atvadījās no komandas un došoties Andrea par misis padarīt…

Ģeogrāfiskajā raundā, ņemot vērā, ka pusfinālā bija apskatītas Uzbekistānas sporta pērles, daži bija izpētījuši Kirgizstānu, Arubu un Tuvalu…. Nekas, varbūt noderēs pavisam drīz…. Šoreiz tāpat kā vienmēr finālā – Latvija. Neatlaidīgs tas Oļegs Laizāns sit un sit un nevar iesist…. Bet gan jau visa pasaule sadosies rokās un tas notiks... Ceram un ticam uz to labāko!

Audio un video raunds noslēdzas simboliski. "Blues" ar līdz kausam gāja ilgi, ilgi, un reti kurš sentluisietis tam vairs ticēja...Un beidzot tas ir noticis… Vai jūs spējat noticēt tam, kas tagad notika "Beerhause No 1?" Kamēr Anatolijs tam vēl nav noticējis, uzvaras līksmība turpinājās vēl vairākos Rīgas populārākajos nakts iestādījumos - "Pelmeņos" un "Lauvas namā"…

19. augusts vairs nebūs tāds kā agrāk - Dagnija Dreika un Imants Kalniņš jau steidz rakstīt "Fireball" himnu. Viena dziesma gan finālā pietrūka no skanīgākās "Sporta viktorīnas" komandas "Zigfrīds Muktupāvels" – Edgara Bāliņa balsī dziedātā "Čempioni, čempioni bijām aiz, aiz aizaizaizaizai pagāšgad…"

No ko, izguļam sporta paģiras un tiekamies nākamsezon, brāļi un māsas!