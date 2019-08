Sevastova nedaudz attālinās no WTA ranga pirmā desmitnieka; Gulbim kāpums ATP rangā

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Sevastova aizpagājušajā nedēļā triumfēja Jūrmalas WTA "International" turnīrā. Iegūtie 280 WTA ranga punkti nav palīdzējuši latvietei sasniegt labāko desmitu, kas būtu viņas ranga jaunais rekords. No šī panākuma Sevastovu šķīra vien deviņi punkti, taču viņa aizvadītajā nedēļā turnīros nestartēja, līdz ar to deficīts līdz pirmajam desmitniekam tagad ir 54 punkti.

Otrā Latvijas rakete Aļona Ostapenko atjauninātajā rangā atguvusi vienu vietu un ieņem 82. pozīciju.

Latvijas vadošās tenisistes šonedēļ piedalīsies Toronto WTA "Premier 5" turnīrā, kur Sevastova pirmajā kārtā tiksies ar ukrainieti Ļesju Curenko (WTA 34.), kamēr Ostapenko pretī stāsies francūziete Karolīne Garsija (WTA 22.).

Savukārt trešā Latvijas rakete Diāna Marcinkēviča rangā zaudējusi divas vietas, ierindojoties 209. pozīcijā. Tikmēr Daniela Vismane atguvusi 16 vietas, ieņemot 468. pozīciju, kamēr 1201. vietā ir Alise Čerņecka.

Tikmēr ranga pirmajā desmitniekā pārmaiņas notikušas tikai lejasgalā. Pirmā ir šī gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja Ešlija Bārtija no Austrālijas, otrā ir japāniete Naomi Osaka, bet labāko trijnieku noslēdz Karolīna Pliškova no Čehijas. Vimbldonas čempione Simona Halepa no Rumānijas ir ceturtā, nīderlandiete Kiki Bertensa ieņem piekto vietu, bet sestā ir Petra Kvitova no Čehijas. Septīto pozīciju ieņem ukrainiete Jeļina Svitoļina, astotā ir amerikāniete Sloeina Stīvensa (3802), uz devīto vietu pakāpusies baltkrieviete Arina Sabaļenka, kura par pozīciju uz leju nobīdījusi Serēnu Viljamsu.

Aizvadītajā nedēļā notika divi turnīri, kur savus pirmos titulus karjerā izcīnīja ķīniete Saisai Džena un amerikāniete Džesika Pegula. Džena triumfēja Sanhosē WTA "Premier" turnīrā, no 55. vietas pakāpjoties uz 38. pozīciju, bet Pegula tika pie Vašingtonas WTA "International" trofejas, kas ļāva no 79. pozīcijas pacelties uz 55. vietu.

Savukārt dubultspēļu rangā Ostapenko no 30. pozīcijas atkāpusies uz 31., Sevastovai ir divu vietu kritums un 63. vieta, bet Marcinkēviča par trim pozīcijām atkāpusies uz 246. vietu. Vēl Vismane ar 13 vietu kritumu ir 633. pozīcijā, bet Čerņecka ieņem 887. vietu.

Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis jau trešo nedēļu pēc kārtas veicis nelielu kāpumu rangā.

Vadošais Latvijas tenisists Gulbis atjaunotajā rangā pakāpies par piecām pozīcijām un ieņem 124. vietu, bet pēdējo trīs nedēļu laikā viņam ir septiņu pozīciju kāpums. Pagājušajā nedēļā Gulbis sasniedza Loskabosas "ATP World Tour 250" turnīra otro kārtu, bet apstājās Monreālas ATP "Masters 1000" kvalifikācijā, tādējādi šonedēļ savu punktu ražu nepapildinās.

Tikmēr pēc ranga reorganizācijas, punktus piešķirot arī ITF turnīru zemāko kārtu dalībniekiem, otrā Latvijas rakete Mārtiņš Podžus reitingā pakāpies par 200 vietām un ieņem 467. pozīciju. Rangā atgriezušies Artūrs Lazdiņš (ATP 1410.), Roberts Grīnvalds (ATP 1457.), Jānis Podžus (ATP 1792.) un Mārtiņš Rocēns (ATP 1969.).

Savukārt pirmajā desmitniekā notikušas nelielas pārmaiņas. Ierasti pirmais ATP rangā ir serbs Džokovičs, kurš par nedaudz vairāk nekā 4400 punktiem apsteidz Spānijas tenisistu Rafaelu Nadalu. Trešais ir šveicietis Rodžers Federers, bet ceturto vietu saglabā Austrijas sportists Dominiks Tīms, kamēr uz piekto pozīciju pakāpies grieķis Stefans Cicips. Tāpat vienas vietas kāpums ir japānim Kei Nišikori, bet divas vietas zaudējis vācietis Aleksandrs Zverevs. Tālāk seko krievs Karens Hačanovs, bet par vienu vietu pakāpies viņa tautietis Daniils Medvedevs, kamēr pirmo desmitnieku noslēdz Dienvidāfrikas Republikas tenisists Kevins Andersons.

Jau ziņots, ka aizvadītajā nedēļā Vašingtonas "ATP World Tour 500" turnīrā uzvarēja austrālietis Niks Kiris, kurš par 25 vietām pakāpies uz 27. pozīciju. Tikmēr Loskabosas "ATP World Tour 250" turnīrā uzvarēja argentīnietis Djego Švarcmans, kurš no 29. vietas pakāpies uz 23. pozīciju, bet tādas pašas raudzes mačos Kicbīlelē uzvaras laurus plūca Tīms.

Pēc reorganizācijas dubultspēlēs par Latvijas pirmo raketi kļuvis M.Podžus, kurš par 278 vietām pakāpies uz 416. pozīciju, Gulbim ir 99 vietu kritums uz 438. pozīciju, bet J.Podžum 122 vietu kāpums uz 635. pozīciju. Tāpat tagad dubultspēļu rangā ir arī Lazdiņš (ATP 923.), Rūdolfs Mednis (ATP 1527.), Grīnvalds (ATP 1546.), Rocēns (ATP 1647.) un Mikus Losbergs (ATP 1960.).