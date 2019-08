Megvairs pēc pārejas uz Mančestras "United" kļūs par dārgāko aizsargu pasaulē

Piektdien panākta vienošanās par futbolista pāreju no Lesteras "City" komandas, kas par darījumu saņemšot 80 miljonus sterliņu mārciņu (apmēram 87 miljonus eiro).

Šobrīd dārgākais aizsargs pasaulē ir Matjiss de Lihts, kurš no Amsterdamas "Ajax" uz Turīnas "Juventus" pārgāja par 75 miljoniem eiro, plus 10,5 miljoniem bonusos. Pērn janvārī de Lihta tautietis Virdžils van Deiks no "Southampton" uz "Liverpool" devās par 75 miljoniem mārciņu.

Paredzams, ka 26 gadus vecais Megvairs šonedēļ Mančestrā izies medicīniskās pārbaudes un pēc tam noslēgs līgumu ar klubu.

Megvairs futbolista karjeru sāka Šefīldas "United" komandā, kuru pārstāvēja no 2011. līdz 2014.gadam. Vēlāk viņš trīs sezonas pavadīja Hallas "City" komandā, bet pēdējos divus gadu spēlēja Lesterā, kur iepriekšējā sezonā 31 premjerlīgas mačā guva trīs vārtus.

Megvais Anglijas izlasē laukumā bijis 20 mačos, atzīmējoties ar vieniem gūtiem vārtiem.

Angļu aizsargs kļūs par Mančestras "United" trešo pirkumu šajā vasarā. Komandas rindas papildinājuši aizsargi Ārons Van-Bisaka un Denjels Džeimss, kuri pārgāja attiecīgi no Londonas "Crystal Palace" un Svonsī "City".