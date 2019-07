Gulbis atkrīt uz 131. vietu; Daniils Medvedevs debitē ATP labāko desmitā

Gulbis pēdējo turnīru aizvadīja prestižajās Vimbldonas sacensībās, kur pirmajā kārtā ar 1-6, 6-7 (12:14), 2-6 piekāpās Leonardu Majeram no Aregentīnas, bet vēl neilgu laiku pirms prestižā turnīra viņš Turcijas pilsētā Antaljā zaudēja piektā simta tenisistam.

Šonedēļ latvietis startēs Bostades "ATP World Tour 250" raudzes turnīrā, kurā ne reizi nav spējis pārvarēt otro kārtu.

Tikmēr otrā Latvijas rakete Mārtiņš Podžus atrodas dalītā 668. vietā, zaudējot četras pozīcijas.

Savukārt pirmajā desmitniekā lielas izmaiņas nav notikušas, jo pirmie septiņi spēlētāji savas pozīcijas nav mainījuši. Tāpat kā pirms divām nedēļām, arī šajā rangā pirmo vietu ieņem serbs Novāks Džokovičs, kurš svētdien triumfēja Vimbldonas finālā, pārspējot šveicieti Rodžeru Federeru, kurš ierindojas trešajā vietā, kamēr otrais ir spānis Rafaels Nadals, kurš Federaram piekāpās Vimbldonas pusfinālā.

No labāko trijnieka par teju vai 3000 punktiem atpaliek ceturtās vietas ieguvējs Dominiks Tīms no Austrijas, aiz viņa piektais ir vācietis Aleksandrs Zverevs, bet labāko sešinieku noslēdz Stefanos Cicipas no Grieķijas. Septītais ir japānis Kei Nišikori, bet Karens Kačanovs no Krievijas un itālis Fabio Fonjīni pakāpušies par vienu pozīciju, attiecīgi ieņemot astoto un devīto vietu. TIkmēr debiju labāko desmitniekā piedzīvojis Medvedevs, kurš pakāpies par trim vietām. Tas tenisistam padevies, jo kopš pagājušā gada jūlija viņš spējis izcīnīt 56 uzvaras, bet pērn ap šo laiku tenisists rangā ierindojās vien 61. pozīcijā.

Jau iepriekš ziņots, ka serbu tenisists Džokovičs svētdien iespaidīgā piecu stundu ilgā cīņā ar rezultātu 7-6 (7:5), 1-6, 7-6 (7:4), 4-6, 13-12 (7:3) pārspēja leģendāro šveicieti Rodžeru Federeru, piekto reizi uzvarot prestižajā Vimbldonas čempionātā.