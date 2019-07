Ghetto Games Festivāls jau šonedēļ

Festivāla ietvaros sacensības norisināsies gan jau plaši pazīstamos ekstrēmo sporta veidos, kopumā 13, gan jaunpienācējos, piemēram, kendama, kur veiklākais tiks noteikts Kendama Baltic Open.



Starptautiskās BMX Freestyle sacensībās dalību apstiprinājis divkārtējs GGFEST čempions Andres Lainevūls no Igaunijas. Pret slaveno igauni un citiem Baltijas izcilākajiem sportistiem stāsies profesionāļi no gandrīz visām pasaules malām - Apvienotās Karalistes, Somijas, Ungārijas, Vācijas, Krievijas, Nīderlandes, Argentīnas un citām valstīm. Tālākais ciemiņš gaidāms no Argentīnas - Eze Martinezs ir uzlecoša BMX Freestyle zvaigzne, kurš šajā sezonā sevi plašākai publikai parādījis vairākos slavenā VANS PRO CUP sacensību posmos. Īpašu uzmanību BMX entuziastu un ekstrēmā sporta fanu sirdīs noteikti iemantos Nīderlandes nacionālais čempions Toms Van Den Bogards, kurš šobrīd uzskatāms par vienu no titulētākajiem braucējiem Eiropā un ieguvis pasaules slavu ar savu pārsteidzoši augsto amplitūdu.



Festivāla abu dienu izskaņā, Lielajā laukumā pie jaunuzceltās koncertzāles ”Latvija”, atradīsies Samsung Galaxy S10 lielā skatuve, kas pulcēs vienkopus Latvijas labākos hip hop izpildītājus - ansis, Ozols, Edavārdi, Singapūras Satīns, Kreisais Krasts, Latgalīšu reps, Skutelis, Viņa, Fakts, Brīvrunu Projekts, Fanya un Beirak & Minay, Če un Xa. Šis būs līdz šim vērienīgākais hip-hop mūzikas notikums Latvijā.



Savukārt, Samsung Galaxy S10 izklaides zonā būs pieejamas dažādas aktivitātes – varēs veidot savu graffiti T kreklu, uzņemt lieliskas bildes hip-hop foto zonā, kā arī ļauties video spēlēm. Apmeklētāju ērtībai, festivāla teritorijā tiks nodrošinātas vairākas mobilo tālruņu uzlādes vietas.



Festivāla sacensību norises vietas atradīsies - Olimpiskā centra “Ventspils” skeitparkā, Lielajā prospektā, Olimpiskā Centra “Ventspils” ielu vingrošanas laukumā.



Līdz ar Ghetto Games Festviāla norisi Ventspils iedzīvotājiem un viesiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, 12. un 13.jūlijā Ventspilī automašīnu transportam būs slēgtas sekojošas ielas - Lielais prospekts posmā no Aleksandra ielas līdz Kuldīgas un Ganību ielai. Kā arī Kuldīgas iela posmā no Lielā prospekta līdz Pāvila ielai. Minētās ielas būs slēgtas no 2019.gada 12.jūlija pl.7.00 līdz 2019.gada 14.jūlija pl.7.00.



Papildus sacensībām, festivāla apmeklētājiem būs pieejamas dažādas aktivitātes - zaļajā zonā pie Ventspils Olimpiskā Centra kopā ar Maiju Sauli, kur ik viens interesents varēs piedalīties bezmaksas jogas nodarībās. Ģimenēm ar mazuļiem būs īpaša telts - Bella Happy mazuļu pārtinamā zona, kā arī - Street Food Latvija ēdināšanas zona, kurā būs iespēja baudīt labākās street food festivālu tradīcijas, plašu pasaules virtuvju klāstu, iepazīt tautā jau iemīļotus un pavisam jaunus street food ēdienus.

Pilnu Ghetto Games Festivāla programmu var meklēt mājaslapā: http://www.ghettogamesfestival.com/programma



„Ghetto Games festivāls” galvenie partneri: Ventspils pilsētas dome, Samsung Galaxy S10, Olimpiskais centrs “Ventspils”, Rīgas Brīvostas pārvalde, Latvijas Nafta.