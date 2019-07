Vakar "Ghetto Games" pārstāvji tikās ar biedrību "Centrs "Marta"", lai pārrunātu radušos situāciju. Tikšanās laikā abas puses vienojās, ka plakāti Grīziņkalnā tiks noņemti. Tas jau ir izdarīts, norādīja "Ghetto Games" pārstāvji.

Kā informēja "Centrs "Marta"", tiekoties ar "Ghetto Games", konstruktīvā sarunā tika pārrunāts darbs dzimumu līdztiesības veicināšanai un tika rasti kopīgi saskares punkti.

Biedrībā norādīja, ka novērtē "Ghetto Games" veikto darbu jauniešu vidū, un priecājas, ka "Centra "Marta"" un sabiedrības viedoklis ir sadzirdēts, bet plakāti - noņemti. "Ceram, ka turpmāk ar "Ghetto Games" kopīgā komunikācijā varēsim veicināt sarunu par veselīgām attiecībām un dzimumu lomām jauniešu vidū," pauda biedrībā.

Biedrība "Centrs "Marta"" aicināja ielu sporta un kultūras kustību "Ghetto Games" novākt pilsētvidē izveidotus plakātus, kuri, pēc biedrības paustā, ir klajš dzimumu līdztiesības pamatprincipu pārkāpums.

Biedrībā aģentūrai LETA norādīja, ka pilsētvidē redzami plakāti, kuros angļu valodā izmantoti necenzēti vārdi, turklāt plakātos redzamas arī vardarbīgas ainas. Plakātos izmantoti tādi saukļi kā "Some bitches are always ready for opportunities" un "A real women never let her man go to ghetto games hungry or horny". Latviešu valodā gan plakātu tulkojums būtiski atšķiras, proti, "Dažas ir vienmēr gatavas jaunām iespējām" un "Īstas sievietes nekad nepalaidīs savus vīriešu izsalkušus uz "Ghetto Games"".

Centrs "Marta" uzsvēra, ka šie plakāti ir "klajš dzimumu līdztiesības pamatprincipu pārkāpums un uzskatāmi par sieviešu un meiteņu cieņu aizskarošiem".

Biedrībā norādīja, ka plakātos izmantotie saukļi, vardarbīgās ainas un puskailu meiteņu zīmējumi, kuros viņas tērpušās ļoti īsos svārkos un šortos, atkailinot sēžamvietu, ir absolūti nepiemēroti jauniešu auditorijai, kuru priekšstati un uzvedība šajā vecumā ir īpaši viegli ietekmējami.

Arī forums "Celies" aicināja "Ghetto Games" nekavējoties reaģēt un novākt sievietes un meitenes aizskarošos plakātus pilsētvidē. "Ar jauniešiem ir iespējams komunicēt arī cieņpilnā veidā, neveicinot vardarbību un aizskarošu seksistisku uzvedību," pauda forumā.

Tikmēr "Ghetto Games" dibinātājs Raimonds Elbakjans aģentūrai LETA norādīja, ka plakātos nav bijis iecerēts seksuāls raksturs. Elbakjans skaidroja, ka ar angļu valodas vārdu "horny" domāts, ka vīrietis ir "apmierināts". Tāpat viņš pauda izbrīnu, ka vārds "bitch" plakātā nav ticis izcenzēts.

Elbakjans arī pauda, ka pret "Ghetto Games" jau kādu laiku vēršoties kāds "feministu klubs", kuram esot problēmas ar "Ghetto Games" darbību.

Komentējot tālāko rīcību, viņš norādīja, ka, iespējams, tiks uzlikti citi plakāti, bet šis jautājums vēl tiks pārrunāts ar mākslinieku. Tāpat Elbakjans pauda gatavību diskusijai ar centru "Marta".

Savukārt Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns norādīja, ka reklāmu izvietošana pilsētvidē ir jāsaskaņo ar Rīgas pilsētas būvvaldi, taču konkrētie plakāti nav reklāma, tādēļ ar būvvaldi tie jāsaskaņo nav. "Tas ir vairāk kā sporta spēļu vizuālais noformējums, un par tā saturu atbild paši organizatori. Šie plakāti neatbilst Reklāmas likumā noteiktajam," teica Butāns.