6. jūlijā aicinām uz “Ghetto Games Daugavpilī!”

Pašā Daugavpils sirdī, Vienības laukumā, jau no plkst. 11:00 sāksies reģistrācija “Ghetto Basket” turnīriem dažādās vecuma grupās: Pro, Amatieru, Sieviešu un trijās jauniešu grupās – U16 (2003. g. dz. un jaunāki), U14 (2005. g. dz. un jaunāki) un U12 (2007. g. dz. un jaunāki). Saskaņā ar nosacījumiem, Amatieru grupā aizliegts piedalīties basketbolistiem, kuri pēdējās 10 sezonās (no 2009./2010. g. sezonas) pārstāvējuši LBL1 klubus, kā arī pēdējās trijās sezonās (no 2016./2017. g. sezonas) spēlējuši LBL2 komandās. “Ghetto Basket” 11. sezonas viens no galvenajiem turnīriem notiks tieši Daugavpilī, jo Pro grupā vairāku valstu komandas cīnīsies par ceļazīmi uz Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola Pasaules tūres kvalifikācijas turnīru “Ghetto Basket Riga Challenger”. Labākie trīs kvarteti sadalīs arī 1000 eiro lielo balvu fondu. Pieteikšanās “Ghetto Basket” Pro grupas turnīram tikai FIBA sacensību vietnē (play.fiba3x3.com) līdz 2019.gada 5.jūlija plkst. 23:00, bet pārējās grupās komandu reģistrācija norisināsies sacensību norises vietā no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00.

No plkst. 11:00 sacensībām varēs reģistrēties arī “Ghetto Football” 3:3 turnīra komandas šādās vecuma grupās: 17+ grupā gan vīriešiem, gan sievietēm, kā arī trijās jauniešu grupās – U16, U14 un U12. Komandu reģistrācija sacensību vietā no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00.

No plkst. 12:00 aicinām ikvienu izaicināt sevi un pārbaudīt savu izturību Spēka trases pārbaudījumos – pietupšanās, pievilkšanās, lēcienu, līdzteku, vingrošanas kastes un “planka” disciplīnās.

Plkst. 13:30 tiks uzsākta dalībnieku reģistrācija futbola pannas sacensībām 1:1, savukārt no plkst. 14:00 – būs iespēja uzzināt sava sitiena ātrumu un izmēģināt veiksmi soda metienu sacensībās.

No plkst. 15:00 līdz 17:00 atklāt savas dejotprasmes varēs “Ghetto Dance” meistarklasēs labāko dejotāju “Rusjas” un “Peppkas” vadībā, iepazīstot “Hip-hop” un “Vogue” deju stilus.

Paši mazākie līdzjutēji varēs izmēģināt piepūšamās atrakcijas, tāpat paralēli darbosies futbola šautriņu, futbola biljarda un galda futbola atrakcijas.

Šis ir viens no vērienīgākajiem pasākumiem projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros. 2019.gada 1.jūnijā Visaginā aizritēja pludmales sporta spēles jauniešiem no Latvijas un Lietuvas, kur Latgales reģiona jaunieši pārveda mājās 11 godalgotas medaļas pludmales volejbolā, strītbolā un futbolā.

“Ghetto Games” partneri: Latgales plānošanas reģions, “Rīgas Brīvosta” un “Latvijas Nafta”. Sadarbības partneri: “Maxima”, PF “Ķekava”, “Nike”, “Sportland”, LTSA, LFF. Atbalsta: LSFP, IZM, “ABC būvnieciba”, “Mangaļi”, “Krown”. Informē: “Sporta Avīze”, “Inbox.lv”, “JCDecaux”, “Kas Jauns”.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība “STREETBASKET”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Detalizēta informācijas par pasākuma aktivitātēm pieejama: www.lpr.gov.lv.

Foto: Publicitātes foto