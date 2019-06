Stenlija kausa vērtīgākais hokejists O'Reilijs atzīst, ka viņa bērnības sapnis ir piepildījies

Finālsērijas izšķirošajā - septītajā - spēlē "Blues" hokejisti izbraukumā ar rezultātu 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) pieveica Bostonas "Bruins", sērijā līdz četrām uzvarām triumfējot ar 4-3.

"Blues" šis bija pirmais Stenlija kauss kluba pastāvēšanas vēsturē. Zīmīgi, ka vēl šī gada sākumā vienība NHL kopvērtējumā atradās pēdējā vietā.

Pēc noslēdzošās spēles O'Reilijs savā īpašumā ieguva Kona Smaita balvu, ko pasniedz izslēgšanas turnīra vērtīgākajam hokejistam. (Foto: AFP/Scanpix)

"Zinājām, ka mums ir visas nepieciešamās sastāvdaļas, lai iegūtu Stenlija kausu, tomēr man tas bija ļoti izglītojoši, lai saprastu, cik smagi jāstrādā, lai izcīnītu šo trofeju, un cik neatlaidīgam jābūt," pēc triumfa Stenlija kausā teica O'Reilijs. "Vienmēr ticējām, ka varam uzvarēt, tomēr ir neticami, ka spējām noturēties un noslēgt sēriju."

Pēc noslēdzošās spēles O'Reilijs savā īpašumā ieguva Kona Smaita balvu, ko pasniedz izslēgšanas turnīra vērtīgākajam hokejistam. 26 spēlēs viņa kontā astoņi vārti un 15 rezultatīvas piespēles.

"Kad biju mazs, es iztēlojos sevi kā vienu no šiem hokejistiem, kuru vārdi uzdrukāti uz šīs balvas. Satriecoša sajūta," neslēpa O'Reilijs.

Neticību komandas paveiktajam pauda arī "Blues" centrs Breidens Šens.

"Nespēju to izskaidrot. Sajūtas ir tādas, it kā šī būtu videospēle. Jau kopš bērnības sapņoju, ka fotogrāfiem pozēšu ar Stenlija kausu rokās un to pacelšu. Mēs pamatīgi šo nosvinēsim," uzsvēra Šens, kurš izcēla O'Reilija sniegumu. "Viņš nesa komandu uz saviem pleciem. Viņš ticēja, ka mēs varam to paveikt, mēs visi tam ticējām."

Tikmēr "Bruins" komandas galvenais treneris Brūss Kesidijs pauda vilšanos par neveiksmi finālsērijā.

"Ir tukšuma sajūta. Šī bija gara sezona, bet kādam bija jāuzvar un kādam - jāzaudē. Šoreiz esam neīstajā pusē," atzina Kesidijs.

Savukārt "Bruins" uzbrucējs Breds Maršāns uzsvēra, ka komanda līdz pat pēdējam ticējusi, ka tai izdosies triumfēt Stenlija kausā.

28 Foto Fani Sentluisā jūk prātā un svin "Blues" uzvaru Stenlija kausa finālā +24

"Šķita, ka mums izdosies. Mēs tam ticējām visu sezonu. Ir vajadzīgi tikai vieni vārti, lai iegūtu pacēlumu, tomēr šajā spēlē mums tas neizdevās. Domājām, ka mums izšķirošajā spēlē izdosies atspēlēties, tomēr notika pretējais," norādīja hokejists.

Šī bija pirmā reize kopš 2011.gada, kad Stenlija kausa čempions tiks noskaidrots izšķirošajā - septītajā - spēlē. Zīmīgi, ka tolaik trofeju ieguva tieši "Bruins", kas tai bija līdz šim pēdējais triumfs šajā turnīrā.

Saistītās ziņas VIDEO: tūkstošiem fanu Sentluisā jūk prātā un svin "Blues" uzvaru Stenlija kausa finālā Stenlija kauss pirmo reizi vēsturē dodas pie Sentluisas "Blues" Sentluisas "Blues" hokejisti pirmo reizi kopš 1970.gada sasniedz Stenlija kausa finālu

"Blues" komanda NHL debitēja 1967./68.gada sezonā, bet līdz šim vēl nebija izcīnījusi Stenlija kausu, turklāt iepriekšējās trīs finālsērijās tā bija zaudējusi visās 12 spēlēs. Tas bija vienīgais klubs kopš 1967.gada paplašināšanās, kas līdz šim nebija guvis hokeja prestižāko balvu.