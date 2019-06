Latvijas izlases treneris Stojanovičs gandarīts ar Minhenes "Bayern" pussarga Ontužāna sniegumu treniņos

Latvijas futbola izlase pašlaik gatavojas 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm savā laukumā - piektdienas vakarā gaidāma cīņa ar Izraēlu, bet pirmdien būs duelis ar Slovēniju.

"No katras spēles vēlos paņemt maksimumu - cīnīsimies, lai uzvarētu. Esam reālistiski un redzam to vietu, kur esam, tomēr ar katru spēli vēlamies arī progresēt. Futbolisti pamazām sāk apgūt tehniskās un taktiskās lietas," preses konferencē ceturtdien teica Stojanovičs. "Izraēlai ir vairāki labi spēlētāji, kuri bijuši komandās, kur strādājuši mani kolēģi. Tāpēc man ir šāda tāda informācija. Komanda labi spēlē pārejās un pretuzbrukumos. Mēģināsim gūt priekšrocības no pretinieku vājajām vietām. Nevaru izcelt kādu no viņu spēlētājiem. Mums būs jātiek galā ar vairākiem futbolistiem, nevis tikai vienu."

"Izraēla var mainīti taktiskos izvietojumus, var spēlēt ar trim vai četriem centra aizsargiem. Tāpat ir ļoti ātri malējie aizsargi un pussargi. Iepriekšējos mačos bija laba transformācija starp aizsardzību un uzbrukumu. Komanda ļoti labi spēlē vidusdaļā un var piespēlēt no laukuma malām," izteicās treneris. "Treniņos cenšamies izdarīt visas taktiskās lietas, mazāk strādājam fiziski. Laikapstākļi nedaudz traucēja, bet tādi paši solās būt arī spēles laikā."

Pirmo reizi Latvijas izlases kandidātu sarakstā ir Minhenes "Bayern" sistēmā spēlējošais Ontužāns, kā arī pašmāju kluba "Liepāja" pussargs Mārtiņš Ķigurs, bet otro reizi izsaukts debiju vēl nepiedzīvojušais aizsargs Antonijs Černomordijs no "Riga" kluba.

"Šobrīd nav pats galvenais palaist Ontužānu laukumā. Labi, ka viņš jūt patriotismu un ir kopā ar izlasi. Man patika tas, ko es redzēju. Vai viņš būs sastāvā? To vēl redzēsim. Viņš vēl ir jauns un šis viņam ir liels solis karjerā. Ontužāns un Ķigurs pirmajās dienās bija kautrīgi, bet man patika tas, ko redzēju. Ja viņi attīstīsies, spēlēs klubos un izvairīsies no savainojumiem. Esmu ļoti apmierināts ar viņiem," norādīja Stojanovičs.

Tiesa, Latvijas izlasei traumas dēļ nevarēs palīdzēt RFS aizsargs Vjačeslavs Isajevs, turklāt savainojumu guvis arī "Liepājas" kluba futbolists Vadims Žuļevs.

"Līdz pašām beigām cerēju, ka Isajevs varēs palīdzēt, bet viņam priekšā ilgs rehabilitācijas process. Cerams, ka uz septembra spēlēm viņš būs atpakaļ. Savainojumi ir futbola sastāvdaļa. Žuļevs izlasē ieradās ar savainojumu un centās trenēties, taču sajuta sāpes, tāpēc izsaucu Raivi Jurkovski," atklāja Stojanovičs. "Vitālijs Maksimenko vakar apēda kaut ko tādu, kas nebija labi viņam vēderam. Tomēr šodien viņš jau izskatījās labāk un varēs rītdien palīdzēt izlasei."

"Par vārtsargu pieņemsim lēmumu pēc šodienas treniņa kopā ar vārtsargu treneri Aleksandru Koliņko, ar kuru visu laiku esam komunikācijā," uzsvēra speciālists. "Latvijā ir basketbols un hokejs - sporta veidi, kuri ir populārāki par futbolu. Ja būs komandām rezultāti, tad futbola gars arī mainīsies. Tā tas ir visās valstīs. Cerams, ka Latvija parādīs, ka var sacensties arī futbolā."

Tikmēr Latvijas izlases uzbrucējs Deniss Rakels norādīja, ka pirmās dienas treniņos bijušas grūtas, jo viņš nupat atgriezies no atvaļinājuma.

"Zināju, ka būs divi treniņi dienā. Kad atbraucu uz Latviju, individuāli trenējos Jēkabpilī. Pirms izlases treniņnometnes sāku trenēties kopā ar "Riga" komandu," pauda Rakels, kurš sezonas atlikušo daļu aizvadīs Latvijas čempionē.

Jau ziņoja, ka Latvijas izlase martā pirmajā spēlē, pie valstsvienības stūres debitējot Stojanovičam, viesos ar rezultātu 1:3 zaudēja Ziemeļmaķedonijai, bet pēc tam ar 0:2 atzina Polijas izlases pārākumu.

Pēc divām kārtām grupas līdere ar sešiem punktiem ir Polija, bet pa četriem punktiem guvušas Izraēla un Ziemeļmaķedonija. Divi punkti ir Slovēnijai, kamēr bez punktiem ir Austrija un Latvija.

Latvijas futbola valstsvienība 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā iekļuvusi G grupā, izvairoties no vairākiem futbola grandiem. Kvalifikācijas turnīrs sākās martā un noslēgsies novembrī.

Eiropas čempionāta finālturnīram kvalificēsies divas labākās izlases.

Tāpat izsaukumu uz valstsvienību izpelnījies arī pavasarī tajā debitējušais "Liepāja" pussargs Kristers Tobers.

Martā par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts serbu speciālists Stojanovičs. Decembra sākumā no izlases galvenā trenera amata nolēma atkāpties somu speciālists Miksu Pātelainens, kurš komandu vadīja vien kopš maija jeb mazāk nekā astoņus mēnešus.

Latvijas izlases kandidātu saraksts:

vārtsargi - Andris Vaņins ("Zurich", Šveice), Pāvels Šteinbors (Gdiņas "Arka", Polija), Kaspars Ikstens (RFS);

aizsargi - Raivis Jurkovskis ("Liepāja"), Roberts Savaļnieks, Vitālijs Jagodinskis, Aleksandrs Solovjovs (visi - RFS), Kaspars Dubra (Pavlodaras "Irtiš", Kazahstāna), Mārcis Ošs (Neišateles "Xamax", Šveice), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Vitālijs Maksimenko (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija);

pussargi - Oļegs Laizāns, Ritvars Rugins (abi - "Riga"), Kristers Tobers, Mārtiņš Ķigurs, Jānis Ikaunieks (visi - "Liepāja"), Daniels Ontužāns (Minhenes "Bayern", Vācija), Andrejs Cigaņiks (Leuvardenas "Cambuur", Nīderlande);

uzbrucēji - Artūrs Karašausks ("Riga"), Deniss Rakels ("Pafos", Kipra), Dāvis Ikaunieks ("Jablonec", Čehija), Vladimirs Kamešs (Habarovskas SKA, Krievija), Roberts Uldriķis ("Sion", Šveice), Vladislavs Gutkovskis (Ņidzicas "Termalica", Polija), Valērijs Šabala (Belsko-Bjalas "Podbeskidzie", Polija).