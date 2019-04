Jānis Timma izglābj savu komandu no zaudējuma

"Himki" izbraukumā ar rezultātu 97:93 (14:18, 22:17,15:24, 32:24, 14:10) pagarinājumā uzvarēja "Ņižņij Novgorod".

Timma kļuva par ceturtās ceturtdaļas lielāko varoni. Vēl septiņas minūtes līdz pamatlaika beigām "Himki" atradās iedzinējos ar 16 punktiem (51:67), tomēr tieši latvietis sekmēja komandas atspēlēšanos, vienubrīd gūstot deviņus punktus pēc kārtas. Izšķirošs brīdis gan pienāca pēdējās sekundēs - rezultātam esot 80:83, "Himki" basketbolistiem četras sekundes pirms pamatlaika beigām bija iespēja veikt pēdējo uzbrukumu, kas bija sekmīgs, jo nedaudz vairāk nekā divas sekundes pirms finālsignāla tālmetienu realizēja tieši Timma.

Latvietis ceturtajā ceturtdaļā kopumā guva 16 punktus, lai gan pirms tam trīs ceturkšņos pie punktiem nebija ticis. Abu komandu duelis turpinājās pagarinājumā, kur Timma guva "Himki" pirmos četrus punktus, bet pēcāk viesi ieguva pāris punktus vadību, ko arī nosargāja.

Timma šajā mačā laukumā pavadīja 23 minūtes un 28 sekundes, kuru laikā iemeta 20 punktus. Viņš realizēja četrus no pieciem divpunktniekiem, divus no pieciem trejačiem un sešus no deviņiem "sodiņiem". Vēl Latvijas basketbolista kontā piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, piecas pārtvertas bumbas, piecas piezīmes un seši izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

"Himki" sastāvā rezultatīvākais ar 34 punktiem bija Aleksejs Šveds.

Vienotās līgas kopvērtējuma līdere ar 22 panākumiem 26 cīņās ir Maskavas CSKA, kas jau noslēgusi regulāro čempionātu, bet tai ar 19 uzvarām 23 spēlēs seko Kazaņas "Unics", kamēr trešā ar 19 uzvarām 24 dueļos ir Maskavas apgabala "Himki".

Tikmēr Mārtiņa Meiera pārstāvētā Krasnojarskas "Jeņisej" ar deviņām uzvarām 23 mačos ir desmitā, "VEF Rīga" ar deviņām uzvarām 25 mačos ir vietu zemāk, bet Jāņa Blūma pārstāvētā Permas "Parma" ar četriem panākumiem 24 cīņās ieņem priekšpēdējo vietu 14 komandu konkurencē.

Šajā Vienotās līgas sezonā regulārajā turnīrā startē 14 komandas, aizvadot divu apļu turnīru un pēc tam astoņām labākajām kvalificējoties "play-off" cīņām. Turnīrā startē deviņas Krievijas komandas, kā arī pa vienai vienībai no Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas.

Iepriekšējā sezonā par čempioniem tika kronēti Maskavas CSKA basketbolisti, kuri finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Himki" vienību.