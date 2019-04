Ghetto Games Festivāls izziņo šī gada norises datumu un programmu

Jūlija vidū Latvijas piejūras pilsēta Venstpils burtiski pārvērtīsies par lielāko ielu dzīvesstila notikumu epicentru. Pilsētā tiks pulcēti augstas profesionalitātes 13 dažādu ekstrēmo sporta veidu pārstāvji no 30 valstīm, kuru sacensības vērot būs gandarījums dažāda vecuma un interešu festivāla apmeklētājiem.



“Esam gandarīti, ka līdz ar ilggadējo sadarbību ar Ghetto Games, esam īstenojuši un turpinām mērķtiecīgu ekstrēmo sporta veidu infrastruktūras attīstību Ventspils pilsētā,” stāsta Ventspils Domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs. “Vēl šī gada sākumā atklājām BMX ziemas treniņbāzi, nodrošinot sportistiem iespēju savu meistarību pilnveidot visa gada garumā! Būtisks apliecinājums tam, ka mūsu izvēlētais sporta attīstības virziens bijis pareizs, ir fakts, ka vairāki sporta veidi, kurus sākotnēji atbalstījām kā ekstrēmos ielu sporta veidus, nu jau iekļauti Olimpiskajās spēlēs. Aicinām ikvienu uz aktīvu nedēļas nogali Ventspilī!”

Ghetto Games Festivāla direktore Sanda Gertnere: ”Ir pagājuši vairāki gadi, kopš Ventspilī organizējam šo vērienīgo notikumu. Šo gadu laikā vairāki no sporta veidiem ir iekļauti Olimpisko spēļu programmā. Šogad, kad esam Tokijas Olimpisko spēļu priekšvakarā, tieši Ventspilī, tās ļoti labajā infrastruktūrā redzēsim nu jau olimpiskos sporta veidus - 3x3 basketbolu, skeitbordu un BMX freestyle.”



Starp jau ierastākiem sporta veidiem sacensības norisināsies - BMX frīstailā, Inline skrituļslidošanā, 3x3 basketbolā, Ghetto Basket, Ghetto Football, Skeitbordā, Ghetto Stunt, Ielu vingrošanā - Baltic Open, Baltijas SUP kauss, Skrejriteņu frīstailā –Skeitparka apamtieru sacensības, būs vērojami demonstrējumi no Ghetto Dance un šobrīd aktuālais jaunums - kendama, kur veiklākais tiks noteikts Kendama Baltic Open.

”Daudzviet pasaulē, lielāko ekstrēmo sporta veidu festivālos, mūzika – īpaši hip hop mūzika, ir neatņemama pasākuma sastāvdaļa. Pateicoties šī gada sadarbībai ar Samsung Galaxy S10, uz Ghetto Games festivāla hip hop mūziķu festivāla skatuves kāps Latvijas labākie šī žanra pārstāvji,” turpina Gertnere.



Abu dienu izskaņā, Lielajā laukumā pie jaunuzceltās koncertzāles ”Latvija”, atradīsies skatuve, kas pulcēs vienkopus Latvijas labākos hip hop izpildītājus - Ansis, Ozols, Edavārdi, Singapūras Satīns, Kreisais Krasts, Latgalīšu reps, Skutelis, Viņa, Fakts, Brīvrunu Projekts, Fanya un Beirak & Minay, Če un Xa. Šis būs līdz šim vērienīgākais hip-hop mūzikas notikums Latvijā.

Savukārt, sadarbībā ar Street Food Latvia, festivālā būs iespēja baudīt labākās street food festivālu tradīcijas, plašu pasaules virtuvju klāstu, iepazīt tautā jau iemīļotus un pavisam jaunus street food ēdinātājus un iestiprināties īstās festivāla noskaņās!



Ghetto Games festivāls Ventspilī jeb GGFEST notiek kopš 2012. gada un visiem apmeklētājiem pieejams bez maksas. Ghetto Games festivāla vērtības ir radošs un aktīvs dzīvesveids, kā arī pamatā visam - drosme darīt to, ko mīli. Šis pasākums ir lieliska iespēja smelties iedvesmu un nepieciešamo motivāciju sev un tuviniekiem, lai pievērstos aktīvam dzīvesveidam.