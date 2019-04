Kamēr sportistu apvij intrigas saistībā ar izvarošanas skandālu, Dalasas "Mavericks" zvaigznei piederošajā zemes gabalā Nīcas novadā notiek būvdarbi, kur top Porziņģa ģimenes villa no vairākām ēkām. Pie šī zemes gabala Porziņģis ticis pirms diviem gadiem. "Privātā dzīve" vēsta, ka tas nopirkts par 300 000 eiro un atrodas līdzās Latvijas augstākajai kāpai, proti, Pūsēnu kalnam. Vieta arī iepriekš bijusi apbūvēta ar sporta laukumu, piknika vietām un vairākām būvēm, taču nu to vietā slejas grezni nami. Tiek vēstīts arī, ka iepriekš tautas iestaigātā taciņa līdz jūrai nu parastajiem cilvēkiem ir liegta, jo parādījusies privātīpašuma zīme, kurā svešiniekiem staigāt aizliegts.

Kristaps Porziņģis patlaban neuzturas Liepājā, taču tur dzīvo viņa vecāki. ASV kopā ar Kristapu mīt arī abi viņa brāļi.

Šobrīd Porziņģa vārds medijos izskan saistībā ar izvarošanas skandālu.

Nacionālā Basketbola asociācija (NBA) un visas ar to saistītās organizācijas ir milzīga biznesa sastāvdaļa, arī Dalasas "Mavericks", protams, nav izņēmums. Ikviens vēlas nopelnīt un pēc iespējas vairāk, bet, lai to paveiktu, milzīga nozīme ir reputācijai.

Izskanējušās izvarošanas apsūdzības pret Kristapu Porziņģi nekādā gadījumā nepieder pie "labas publicitātes". Vēl jo vairāk organizācijai, kurā pavisam nesen jau bijuši dažādi ar dzimumu nevienlīdzību un seksuāla rakstura pārkāpumiem saistīti konflikti.

Kristapu Dalasā un NBA kopumā neviens publiski, protams, nevaino, kamēr nav izvirzītas oficiālas apsūdzības (ja vispār tādas būs), jo viņš tikpat labi var būt arī cietušā lomā, jo Federālais Izmeklēšanas birojs (FIB) izmeklē arī izspiešanas mēģinājumu.

Ja pēkšņi vairs nebūtu nopērkami vai tiktu nocenoti dažādi suvenīri ar Kristapu Porziņģu Dalasas līdzjutēju veikalos, tad tā būtu uzskatāma par sava veida neticēšanu spēlētājam. Tomēr "Mavericks" rīkojas citādāk: viņi ne vien turpina tirgot atribūtiku ar Porziņģa numuru un uzvārdu, bet pat radīt nākotnes kultu par topošo līgas superduetu - slovēņu brīnumbērnu Luku Dončiču un latvieti Kristapu Porziņģi, kuri smeļas prasmes no Dalasas basketbola komandas visu laiku spilgtākās zvaigznes vācieša Dirka Novicka.

Šim procesam marta vidū tika izveidota pat īpaša kolekcija: "Baby Goat" ("mazie kazlēni"). Vārdam "GOAT" angļu valodā un šeit ir piemeklēta arī cita nozīme, jo tā ir arī kā abreviatūra "Greatest of All Time" (latviski - visu laiku labākais). Uz t-krekla attēlota viena liela kaza ar numuru 41 (Novickis) un divi mazi kazlēni ar numuriem 6 (Porziņģis) un 77 (Dončičs). "Baby Goat" kolekcijas krekli par 35 ASV dolāriem (aptuveni 31 eiro) uz nebēdu tiek tirgoti arī tagad, kas pierāda to, ka organizācija tic saviem nākotnes talantiem.

Jauns.lv jau ziņoja, ka laikraksts "The New York Post" vēstīja, ka Porziņģis pēc liktenīgās pagājušā gada 7. februāra NBA spēles pret Milvoki "Bucks", kurā vēl tā brīža Ņujorkas Knicks spēlētājs guva smagu ceļgala savainojumu, uz savu dzīvokli Manhetenā uzaicinājis savu kaimiņieni un viņu izvarojis. Šādas liecības Ņujorkas policijai sniegusi pati sieviete, bet varas iestādes ir uzsākušas izmeklēšanu. Incidents noticis 7. februārī, Porziņģis esot cietušo apmeklējis viņas dzīvoklī aptuveni plkst. 2 naktī un uzaicinājis uz saviem apartamentiem, turklāt viņa tam piekritusi. Ciemošanās laikā Latvijas basketbolists viņu esot izvarojis.

Interesanti, ka vēl šīs sezonas sākumā "Mavericks" vienībai jau bija seksuāla rakstura skandāls, kura dēļ pat izskanēja runas, ka odiozajam miljardierim Markam Kubanam varētu nākties pārdot komandu, tomēr viss tika nogludināts ar iesaistīto atlaišanu un prāvas summas ziedošanu, tāpēc jaunas nepatikšanas galīgi nav tas, ko vajag "Mavericks" organizācijai.

Kubans ziedoja desmit miljonus dolāru (8,7 miljoni eiro) sieviešu tiesību organizācijām. Kubans šādu lēmumu pieņēmis pēc tam, kad NBA viņu kritizēja par sieviešu darba apstākļiem "Mavericks" organizācijā.

NBA pieļāva iespēju sodīt Kubanu, taču viņš izšķīrās veikt desmit miljonu ziedojumu, kas kluba īpašniekam ļaus izvairīties no turpmākām sankcijām. “Secinājumi pēc neatkarīgas kluba izmeklēšanas ir satraucoši,” paudis NBA komisārs Edams Silvers. “Dalasas vienības darba vietas tiks reformētas, jo šobrīd daži kādreizējie darbinieki ir izveidojuši sliktu atmosfēru. Marka ziedojums palīdzēs spert svarīgus soļus uz priekšu, lai radītu drošas un pretimnākošas darba vietas sievietēm.”

NBA pirms septiņiem mēnešiem veica padziļinātu izmeklēšanu, jo Sports Illustrated publicēja 43 lappuses lielu pētījumu par to, ka pret Mavericks sieviešu kārtas darbiniecēm netiek izrādīta cieņa un viņas pat cietušas no seksuālas agresijas.

Kubans gan atvainojās visām sievietēm, kuras bijušas iesaistītas, un atzinis, ka iepriekš nebija pievērsis pietiekami lielu uzmanību šādiem incidentiem. Tāpat Kubans atlaida visus iesaistītos darbiniekus, kuri radīja sliktu darba vidi.

Kā vēsta ESPN, pēc šā skandāla tika atlaists ilggadējais vienības fotogrāfs Denijs Bolindžers, par kuru piecas sievietes bija ziņojušas saistībā ar seksuālu uzmākšanos. Divas no sievietēm atklāja, ka fotogrāfs vairākkārt viņas mēģinājis pierunāt uz seksu. Ziņojuma publicēšanas brīdī Bolindžers atradās Ķīnā kopā ar Mavericks komandu, kas tur aizvadīja pārbaudes spēles, bet tika nekavējoties aizsūtīts atpakaļ uz ASV.

Arī pašam Kubanam biogrāfijā ir kāds seksuālās vardarbības traips. 2011. gadā viņš tika apsūdzēts, ka kādai sievietei fotografēšanās laikā esot uzlicis roku un pirkstu ieslidinājis viņas kājstarpē. Pats miljardieris to kategoriski noliedza un pierādījumu trūkuma dēļ lieta arī netika ierosināta.

Par šo lietu bijis informēts arī Porziņģa pašreizējais klubs Dalasas "Mavericks" – "Knicks" vadība par to paziņojusi 31. janvārī, kad latvietis tika aizmainīts, vēsta ietekmīgais ESPN žurnālists Eidrians Vodžnarovskis. Tiesa, ASV medijos izskan versija, ka Mavericks esot zinājuši par FIB ierosināto izspiešanas lietu, bet ne par iesniegumu Ņujorkas policijā, kas tūlītēji mestu ēnu arī uz Dalasas organizāciju, kam jau iepriekš bijušas problēmas ar seksuāliem nodarījumiem.

Kā vēsta laikraksts The Dallas Morning News, pirms maiņas darījuma veikšanas Knicks klubs sarunās ar Mavericks pārstāvjiem neesot pieminējis vārdu “izvarošana”, taču tika lietots vārds “izspiešana”.

Vienības īpašnieks Marks Kubans par notikušo atklāja tikai to, ka ir informēts, bet izmeklēšanas nolūkos, pēc jurista ieteikuma, nekādu papildu informāciju nesniegs, tomēr vēlāk bija kāds ne līdz galam konkrēts un visai divdomīgs komentārs: “Neko nevaru teikt. Teikšu tikai to – dažiem vajadzētu izpildīt mājasdarbu un nedaudz izmantot veselo saprātu. Nedaudz veselā saprāta ir laba lieta,” sacīja Kubans.

"Mavericks" treneris Riks Kārlails nesaskata nekādas problēmas, lai Kristaps nevarētu darboties kopā ar komandu, kā to jau darījis pēdējā laikā. Porziņģa nedošanās kopā ar komandu uz spēli pret Oklahomsitijas "Thunder" bija plānota jau iepriekš, jo latvietis nedodas uz izbraukuma mačiem, bet paliek un trenējas Dalasā, tomēr, ja basketbolistam būtu nepieciešams laiks, lai sakopotu domas par visu notikušo, treneris, protams, spēlētāju palaistu. Pēc abu sarunas tika nolemts, ka Kristaps to nedarīs.

Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāju asociācija (NBAPA) nostājusies izvarošanā apsūdzētā latviešu basketbolista Kristapa Porziņģa pusē.

NBAPA vadītāja Mišela Roberta paudusi atbalstu Porziņģim. “Jau kādu laiku esam informēti par šīm apsūdzībām. Izvērtējot apsūdzību izvirzījušās personas apgalvojumus un ņemot vērā informāciju, kas ir mūsu rīcībā, nostājamies Kristapa pusē,” paziņojumā pauda Robertsa.

Interesanti, ka NBA jaunie basketbolisti tiek īpaši apmācīti, kā izvairīties no šādām situācijām, kad citi cenšas nopelnīt uz viņu atpazīstamības rēķina. Tikmēr NBA pārstāvji nekādus komentārus nav pauduši.

Ņujorkas atriebība?

Zīmīgi, ka pie šīs Ņujorkas policijas "nopludinātās" informācijas ticis vienīgi "The New York Post" medijs. Sieviete par notikušo ziņojusi aptuveni 13 mēnešus vēlāk, jo Porziņģis neesot samaksājis iepriekš atrunāto naudas summu par klusēšanu, kas bija 68 000 dolāru (60 600 eiro). Šī summa pēc cietušās vārdiem bija paredzēta, lai segtu viņas brāļa mācību maksu augstskolā. ASV mediji gan norāda, ka nav izslēgts, ka Kristaps viņai jau iepriekš varētu būt kaut ko samaksājis.

Taisnības labad gan jāmin, ka Ņujorkas mediji nereti ļoti skarbi un neglaimojoši izteikušies par Porziņģi, jo Ņujorkas "Knicks" īpašnieks ir viens no ietekmīgākajiem pilsētas mediju magnātiem Džeimss Dolans, ar kuru attiecības Kristapam pēc "Knicks" pamešanas (un pat iepriekš) nav pārāk spožas. Dolana mediji vairākkārt centušies reabilitēt "Knicks" ne pārāk loģisko vadības rīcību līdzjutēju acīs. Izņēmums nebija arī Porziņģa aizmainīšana, kad ASV lielākajā pilsētā Kristapa pāreja tika pasniegta kā latvieša neuzticēšanās komandai un nevēlēšanās turpināt to pārstāvēt, kas fanus pamudināja pat dedzināt kreklus ar sesto numuru.

Kaimiņienes versija

Sūdzību iesniegusī sieviete ir kāda 29 gadus veca Kristapa Porziņģa bijusī kaimiņiniene, pie kuras latvietis esot aizgājis ap diviem naktī un uzaicinājis ciemos, kam jaunkundze esot piekritusi. Tumšādainā meitene stāsta, ka Kristaps viņu esot iegrūdis sava dzīvokļa viesistabas gultā un apsaukājis par verdzeni un k*ci, kura viņam pieder. Tajā laikā sportists ar savu dzimumlocekli esot viņu aizskāris un to ielicis arī viņas vagīnā. Kā vēsta izklaides medijs TMZ, slaidais basketbolists esot arī vairākas reizes iesitis meitenei (turklāt arī pa seju) un viņai arī spļāvis virsū.

Medijs "The New York Post", atsaucoties uz iesniegumu Ņujorkas policijā, vēsta, ka policijas darbinieki, neskatoties uz 13 mēnešiem pēc notikušā, iesniegumu esot uztvēruši kā ticamu.

Tikmēr ietekmīgā medija "The New York Times" žurnālisti Marks Steins un Kevins Dreipers tikuši pie informācijas, ka Kristapa Porziņģa pasūdzībai izvarošanā varētu nemaz nebūt spēcīga pamata.

Abi pasaulslavenā medija žurnālisti sazinājušies ar kādu cilvēku, kurš esot bijis pietuvināts Porziņģa maiņas darījumam starp Ņujorkas "Knicks" un Dalasas "Mavericks". Šī persona, kura vēlas palikt anonīma, jo nav tiesīga izpaust līguma detaļas, atklājusi faktu, ka NBA vadība nekādā gadījumā nebūtu pieļavusi maiņas darījumu, ja viņu rīcībā būtu "spēcīga" pārliecība, ka latvietis varētu tikt atzīts par vainīgu.

Šī iemesla dēļ arī Dalasas klubs saistībā ar Kristapa Porziņģa pāreju esot saņēmis informāciju vien par to, ka procesā esot "izspiešanas" lieta.

Draud pat cietumsods

Latvijas basketbola zvaigznes Kristapa Porziņģa apsūdzības izvarošanā un fiziskā spēka lietošanā var pamatīgi ietekmēt viņa turpmāko sportista karjeru un dzīvi kopumā. Nopietnas problēmas Kristapam var rasties pat tad, ja viņa vaina netiek pierādīta.